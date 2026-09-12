Susține Susține

Primul avion nou din flota TAROM din ultimii 20 de ani: când zboară prima dată aeronava Boeing 737 MAX botezată „Mircea Lucescu”

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
Ionuț Baiaș
Ionuț Baiaș
Web Editor
Comentează
Primul avion nou TAROM din ultimii 20 de ani. Când va zbura „Mircea Lucescu” și care este prima destinație
Primul avion nou TAROM din ultimii 20 de ani. Când va zbura „Mircea Lucescu” și care este prima destinație
Reportaj
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Moment istoric pentru TAROM: prima aeronavă nouă din ultimele două decenii intră oficial în serviciu. Noul Boeing 737 MAX, botezat „Mircea Lucescu”, își va face debutul comercial luni, cu un zbor inaugural pe ruta București - Amsterdam.

Cuprins:

Patru modele Boeing 737 MAX vor moderniza flota TAROM

Aeronava este prima dintr-un lot de patru modele Boeing 737 MAX ce vor moderniza flota TAROM; a doua este așteptată la finalul lunii septembrie, iar ultimele două vor sosi în primăvară.

Deși acest model a fost consemnat la sol la nivel global în 2020 în urma unor accidente intens mediatizate, anii de inspecții și reparații riguroase l-au transformat astăzi într-unul dintre cele mai sigure și utilizate avioane din lume, statisticile arătând că un astfel de aparat decolează sau aterizează la fiecare patru minute.

Primul avion nou TAROM din ultimii 20 de ani: Boeingul 737 MAX „Mircea Lucescu” începe cursele luniVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Avionul a fost pilotat de Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu

Zborul de livrare din Seattle către București a necesitat o escală tehnică în Islanda, la Keflavik, și a fost realizat de o echipă de 15 angajați TAROM, condusă de pilotul Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.

Timp de peste o săptămână, specialiștii români au lucrat non-stop, în colaborare cu reprezentanții Boeing, pentru recepția și înmatricularea rapidă a aparatului de zbor. Aceste noi aeronave, primele intrate în flota companiei de stat în ultimele două decenii, sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic și vor genera economii financiare semnificative pentru TAROM.

Tradiția botezării avioanelor cu numele unor personalități

Botezarea noii aeronave cu numele uneia dintre cele mai reprezentative figuri ale fotbalului românesc continuă o tradiție recent lansată de compania aeriană. Proiectul de a asocia numele avioanelor din flotă cu marile personalități ale sportului național a demarat în primăvara anului 2024, atunci când un alt aparat de zbor, un Boeing 737-800, a primit numele „Nadia Comăneci”. Protocolul oficial a fost semnat în aprilie 2024, iar acea aeronavă a avut misiunea specială de a transporta lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

Fondată în anul 1954, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În prezent, operatorul național dispune de o flotă formată din 10 aeronave.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Tarom
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
Gsp.ro
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Gsp.ro
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Parteneri
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Celebrul nostru actor, confesiune tulburătoare: ”Fetița mea are Trisomie 21. Am fost anunțați de către doamna doctor ginecolog, la vreo 4-5 luni, că sunt niște semne”
Avantaje.ro
Celebrul nostru actor, confesiune tulburătoare: ”Fetița mea are Trisomie 21. Am fost anunțați de către doamna doctor ginecolog, la vreo 4-5 luni, că sunt niște semne”
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Locuitorii din Botoșani au primit sâmbătă după-amiază un mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone. Foto: Getty Images
Știri România
18:23
Dronă prăbușită în județul Suceava, după o alertă de incursiune aeriană în Botoșani. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Cele două turnuri gemene ard în flăcări după ce au fost atacate de teroriști
Analiză
Știri România
15:30
Magnus Ranstorp, expert în combaterea terorismului și a extremismului: „Atacurile din 11 septembrie 2001 au fost posibile deoarece teroriștii s-au adaptat mai repede decât instituțiile care încercau să-i oprească”
Parteneri
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Adevarul.ro
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Mitică Dragomir, înjurat de 50.000 de oameni de față cu nepoții. Lecția pe care le-a oferit-o moștenitorilor: „După, au vrut să facă poze cu mine”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, înjurat de 50.000 de oameni de față cu nepoții. Lecția pe care le-a oferit-o moștenitorilor: „După, au vrut să facă poze cu mine”
Dario Amodei cere încetinirea dezvoltării AI și monitorizare independentă
Financiarul.ro
Dario Amodei cere încetinirea dezvoltării AI și monitorizare independentă
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Daniel Buzdugan, mesaj plin de durere după pierderea mamei sale. Sursă foto: Facebook /Daniel Buzdugan.
Stiri Mondene
20:41
Mesajul emoționant transmis de Daniel Buzdugan după moartea mamei sale: „Ne-am luat rămas-bun de cinci, șase ori...”
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu. Foto/ Facebook
Stiri Mondene
17:00
Cristina Spătar a reacționat după ce s-a spus că divorțează de Vicențiu Mocanu. „Există discuții. Deocamdată suntem împreună”
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Orașul din România invadat de aproape 100 de urși. Pădurile din zonă ar putea susține doar 15
Observatornews.ro
Orașul din România invadat de aproape 100 de urși. Pădurile din zonă ar putea susține doar 15
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
A divulgat mesajele! » Ce compromis a făcut Răzvan Burleanu ca să ajungă președintele FRF
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
„Cel mai stresant drum”. Ce a pățit o VEDETĂ pe Autostrada Moldovei
Mediafax.ro
„Cel mai stresant drum”. Ce a pățit o VEDETĂ pe Autostrada Moldovei
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Wowbiz.ro
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Redactia.ro
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
Kanald.ro
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
POLITIC
Ilie Bolojan a devenit premier în iunie 2025 și a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026
Politică
20:22
Ilie Bolojan anunță că nu demisionează: „Nu voi abandona țara”. Ce tip de guvern spune că ar vota PNL
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește astăzi, 12 septembrie 2026
Politică
14:14
Cine e nașul lui Alexandru Nazare: ministrul finanțelor din România s-a căsătorit azi
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
Fanatik.ro
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Spotmedia.ro
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Ultimele știri
Știri Externe
22:02
Un român a încercat să-și dea foc în fața unei televiziuni din Spania. De ce a recurs bărbatul de 50 de ani la acest gest extrem
Reportaj
Știri România
21:47
Primul avion nou din flota TAROM din ultimii 20 de ani: când zboară prima dată aeronava Boeing 737 MAX botezată „Mircea Lucescu”
Lifestyle
21:27
Prețul „obscen” cu care se vinde o pâine cu secară în inima cartierului de lux Manhattan. Și totuși, clienții stau la coadă
Știri Externe
21:00
Descoperire șocantă pe malul Dunării: o femeie a dat peste o anaconda de dimensiuni impresionante
Citește mai multe
TRENDING
Galerie Foto
15:52
Alexandru Nazare, ministrul finanțelor din România, se căsătorește
Știri România
08:42
George Daniel Calcea a venit în România în vacanță și a dispărut înainte să plece în Marea Britanie. Poliția și familia îl caută
Știri România
17:30
Generalul Marin Lungu a fost înmormântat cu onoruri militare în București. Povestea copilului care a luptat pe front la doar 9 ani
Lifestyle
21:50
Horoscop 13 septembrie 2026. Peștii au de rezolvat probleme practice, de clarificat multe aspecte legate de cheltuieli sau economii
Șampania din Franța devine mai tare din cauza căldurii. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
19:08
Valurile de căldură extremă schimbă șampania din Franța: limita maximă de alcool a fost majorată
Primarul unei comune din Italia dirijează circulația, după ce singurul polițist din localitate a demisionat. Sursă foto: La Tribuna di Treviso.
Lifestyle
17:22
Un primar dintr-o comună din Italia a ajuns să dirijeze traficul după ce singurul polițist local a demisionat: „Nu mă așteptam”
O femeie de 54 de ani din Grecia a născut o fetiță dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Sursă foto: greekradiofl.com.
Lifestyle
15:36
O femeie de 54 de ani din Grecia a născut o fetiță dintr-un embrion congelat acum 22 de ani. A luat decizia după ce unicul fiu a murit
Comoara de 4,5 kilograme de argint găsită în Finlanda
Lifestyle
15:11
Cea mai mare comoară de 4,5 kg de monede și bijuterii din argint a vikingilor a fost găsită de un bărbat cu detectorul de metale, în Finlanda
apă minerală
Lifestyle
12:08
În cât timp se strică apa minerală din sticla desfăcută și cât timp rămâne potabilă
Cât ulei și cât oțet se pun la salata de ardei copți - Un castron cu salată de ardei copți pe o masă de lemn, lângă un ardei capia și usturoi
Lifestyle
11 sept.
Cât ulei și cât oțet se pun la salata de ardei copți. Proporția corectă pentru iarnă
Un bărbat verifică și alege vinete mari, lucioase și închise la culoare dintr-o ladă plină de legume proaspăt culese.
Lifestyle
10 sept.
Cum alegi vinetele potrivite pentru congelare și zacuscă
Un bol cu dulceață de prune, prune întregi și borcane de gem pe o masă de lemn
Lifestyle
10 sept.
Cât timp se fierbe dulceața de prune
Mâini care curăță de coajă ardei capia copți dintr-un bol alb, pe un fundat de lemn
Lifestyle
10 sept.
Cum se coc și se congelează ardeii copți pentru iarnă
Doicești
Știri România
15:06
Drept la replică. Precizări privind proiectul centralei nucleare de la Doicești și relația comercială dintre RoPower Nuclear și Nova Power & Gas, după informațiile apărute în spațiul public
Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare.Creierul răpirii jurnaliștilor în Irak a părăsit Penitenciarul Jilava.Sursă foto: Arhivă Libertatea.
Știri România
13:27
Ce se va întâmpla cu Omar Hayssam, eliberat după ce a executat 13 ani de închisoare din pedeapsa de 24 de ani
Elevi în fața scolii din Măguri
Analiză
Știri România
13:00
Una dintre puținele școli din România cu predare în limba romani. Numărul elevilor este tot mai mic, dar părinții au un motiv de „fală”: „Vakeres romanes?”
Holul unui spital de urgență, există un pat gol și nu sunt pacienți care să aștepte la ușile cabinetelor
Știri România
12:56
Mărturia unui medic neurolog din București despre criza din spital: „Nu avem materiale pentru pacienții cu anevrism. Sunt liste de așteptare”
Ilie Bolojan
Opinii
14:15
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu