Primul avion nou TAROM din ultimii 20 de ani. Când va zbura „Mircea Lucescu” și care este prima destinație

Moment istoric pentru TAROM: prima aeronavă nouă din ultimele două decenii intră oficial în serviciu. Noul Boeing 737 MAX, botezat „Mircea Lucescu”, își va face debutul comercial luni, cu un zbor inaugural pe ruta București - Amsterdam.

Patru modele Boeing 737 MAX vor moderniza flota TAROM

Aeronava este prima dintr-un lot de patru modele Boeing 737 MAX ce vor moderniza flota TAROM; a doua este așteptată la finalul lunii septembrie, iar ultimele două vor sosi în primăvară.

Deși acest model a fost consemnat la sol la nivel global în 2020 în urma unor accidente intens mediatizate, anii de inspecții și reparații riguroase l-au transformat astăzi într-unul dintre cele mai sigure și utilizate avioane din lume, statisticile arătând că un astfel de aparat decolează sau aterizează la fiecare patru minute.

Avionul a fost pilotat de Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu

Zborul de livrare din Seattle către București a necesitat o escală tehnică în Islanda, la Keflavik, și a fost realizat de o echipă de 15 angajați TAROM, condusă de pilotul Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.

Timp de peste o săptămână, specialiștii români au lucrat non-stop, în colaborare cu reprezentanții Boeing, pentru recepția și înmatricularea rapidă a aparatului de zbor. Aceste noi aeronave, primele intrate în flota companiei de stat în ultimele două decenii, sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic și vor genera economii financiare semnificative pentru TAROM.

Tradiția botezării avioanelor cu numele unor personalități

Botezarea noii aeronave cu numele uneia dintre cele mai reprezentative figuri ale fotbalului românesc continuă o tradiție recent lansată de compania aeriană. Proiectul de a asocia numele avioanelor din flotă cu marile personalități ale sportului național a demarat în primăvara anului 2024, atunci când un alt aparat de zbor, un Boeing 737-800, a primit numele „Nadia Comăneci”. Protocolul oficial a fost semnat în aprilie 2024, iar acea aeronavă a avut misiunea specială de a transporta lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.