Cea mai mare comoară din argint din Epoca Vikingilor descoperită vreodată în Finlanda a fost găsită de un bărbat pasionat de comori. Acesta se plimba cu detectorul de metale în apropierea localității Sysmä, la aproximativ 150 de kilometri nord de Helsinki, în momentul în care a găsit monedele și bijuteriile de argint, conform portalului Livescience.com. Tezaurul cântărește aproape 4,5 kilograme.

Pasiunea pentru căutarea de comori i-a adus lui Kalle Lappinen o surpriză de proporții. În timp ce explora o zonă împădurită din apropierea satului bisericesc din Sysmä, detectorul său a emis un semnal puternic. Când a început să sape, a găsit prima grămadă de monede vechi de aproximativ 1 000 de ani.

La doar câțiva metri distanță, detectorul a reacționat din nou, scotând la iveală un al doilea tezaur substanțial. Căutătorul a oprit săpăturile și a anunțat imediat autoritățile locale, respectând procedurile legale pentru protejarea patrimoniului.

Echipa de specialiști de la Muzeele din Lahti, condusă de arheologul Esko Tikkala, s-a deplasat a doua zi la fața locului pentru a efectua excavarea științifică. Descoperirea a depășit rapid așteptările cercetătorilor, atât prin volumul impresionant, cât și prin starea de conservare a artefactelor.

„Există destul de multe monede în acest tezaur. Nu am avut încă timp să le analizez pe toate”, a declarat Tikkala pentru sursa citată mai sus.

Analizele preliminare arată că monedele provin din regiuni ce corespund Germaniei, Suediei și Marii Britanii de astăzi, dar și din lumea islamică, sub forma dirhamilor de argint. Astfel de monede au fost datate anterior în Finlanda între anii 800–1050. În plus, tezaurul include o brățară din argint și așa-numitul „argint de plată”, mai exact bucăți de argint tăiate pentru a fi folosite ca mijloc de schimb.

Comoara descoperită în Finlanda cântărește aproximativ 4,5 kilograme. Motivul pentru care această comoară a fost îngropată rămâne un mister. Conform unui studiu recent al peste 15.000 de tezaure din perioada romană, acestea erau ascunse din diverse motive, cum ar fi evitarea taxelor, ofrande votive sau protecția bunurilor în vremuri tulburi.

„Nu există niciun indiciu de înmormântări în apropiere, dar zona înconjurătoare nu a fost încă studiată corespunzător”, a explicat Tikkala. Urmează o analiză detaliată a sitului și a obiectelor, inclusiv identificarea precisă a monedelor de către specialiști, iar rezultatele vor fi publicate în articole științifice.

Potrivit arheologului Esko Tikkala de la Muzeul de Istorie din Lahti, tezaurul a fost îngropat în două depozite separate, în recipiente din scoarță de mesteacăn, la o adâncime de aproximativ 45 de centimetri. Cele două depozite erau situate la o distanță de 12 metri unul de celălalt, iar locul descoperirii se află lângă un afloriment stâncos, într-o pădure.

Deși comoara datează din Epoca Vikingilor (perioada 793–1066), Tikkala subliniază că nu există dovezi care să ateste că Finlanda ar fi fost locuită de vikingi în același sens ca Suedia, Norvegia sau Danemarca.

„Termenul Epoca Vikingilor nu implică faptul că au existat vikingi în Finlanda. Nu avem surse care să sugereze acest lucru”, a declarat el.

Regiunea din apropierea orașului Sysmä s-a dovedit a fi bogată în astfel de descoperiri, mai multe comori fiind scoase la lumină în ultimii 10 ani. Cu toate acestea, noul tezaur le întrece pe toate prin greutatea și diversitatea sa. Până acum, cea mai mare descoperire din Finlanda datează din 1895, când au fost găsite peste 1.700 de monede de argint la Nousiainen, cântărind aproximativ jumătate din greutatea noii comori.