Omar Hayssam nu a rămas în libertate după ce a părăsit Penitenciarul Jilava. Eliberat condiționat vineri, 11 septembrie, după ce a executat 13 ani din pedeapsa de 24 de ani și 4 luni, acesta a fost preluat de polițiștii de imigrări și luat în custodie publică pentru 30 de zile, potrivit AGERPRES.

Omar Hayssam, în custodie publică pentru 30 de zile

Omar Hayssam a fost preluat de polițiștii de imigrări după ce a ieșit vineri din penitenciar. Inspectoratul General pentru Imigrări a anunțat că acesta nu deține cetățenia română și nu are reglementat un drept de ședere pe teritoriul României. Autoritățile au dispus luarea sa în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă din România.

Din cauza stării sale de sănătate, Hayssam nu a fost transferat deocamdată într-un centru de cazare al IGI. Măsura este executată într-o unitate spitalicească, unde se află sub pază și supraveghere permanentă. La finalizarea internării medicale, el va fi transferat într-un centru al Inspectoratului General pentru Imigrări, unde vor continua procedurile în vederea returnării.

Ce presupune procedura pentru îndepărtarea lui din România

Luarea în custodie publică nu înseamnă că Omar Hayssam a fost deja îndepărtat din România și nici că autoritățile au anunțat data la care acest lucru se va întâmpla. Măsura dispusă este valabilă pentru 30 de zile și are ca scop continuarea procedurilor necesare pentru îndepărtarea sa sub escortă de pe teritoriul țării.

IGI nu a anunțat deocamdată când ar putea avea loc efectiv returnarea și nici destinația către care ar urma să fie trimis. Cert este că Hayssam rămâne în custodia autorităților. Pentru moment se află sub pază în spital, iar după încheierea internării va ajunge într-un centru de cazare al IGI.

Omar Hayssam nu mai are cetățenie română

Situația juridică actuală este legată și de faptul că Omar Hayssam nu mai este cetățean român. În aprilie 2016, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie a emis ordinul de retragere a cetățeniei române lui Omar Khaled Hayssam. Procedura fusese declanșată în urma unei sesizări formulate de Serviciul Român de Informații.

În prezent, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, Hayssam nu deține cetățenia română și nu are reglementat un drept de ședere pe teritoriul țării.

Tribunalul Ilfov a decis definitiv liberarea condiționată

Tribunalul Ilfov a hotărât vineri, 11 septembrie, liberarea condiționată a lui Omar Hayssam. Instanța a admis contestația acestuia împotriva unei hotărâri din 17 iulie 2026 a Judecătoriei Sectorului 4, care îi respinsese cererea de liberare condiționată.

Tribunalul a desființat acea hotărâre și a dispus liberarea condiționată din executarea pedepsei de 24 de ani și 4 luni de închisoare. Decizia este definitivă. Avocații lui Hayssam au depus în procedură documente privind problemele sale grave de sănătate. În ultima perioadă, acesta s-a prezentat la unele termene în scaun cu rotile sau a participat prin videoconferință de la Spitalul Penitenciar Jilava.

A executat 13 ani din pedeapsa de 24 de ani și 4 luni

Omar Hayssam a executat aproximativ 13 ani de detenție după ce a fost adus în România în 2013. Pedeapsa de 24 de ani și 4 luni rezultă din contopirea condamnărilor sale, potrivit hotărârii în baza căreia se afla în executarea pedepsei. AGERPRES enumeră printre condamnările lui Hayssam 24 de ani în dosarul „Manhattan”, 20 de ani pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak, 16 ani în dosarul „Volvo Truck”, trei ani în dosarul „Foresta Nehoiu” și doi ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei.