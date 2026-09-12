O dronă care a traversat spațiul aerian al Ucrainei și al Republicii Moldova s-a prăbușit sâmbătă, 12 septembrie, în județul Suceava, după ce autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert în județul Botoșani și au ridicat de la sol două aeronave de vânătoare F-16.

Mobilizare aeriană și avioane F-16 trimise de la Baza Borcea

Avertizarea inițială privind vehiculul aerian neidentificat care se îndrepta spre regiunea de nord-est a României a fost transmisă de Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova.

Ca reacție imediată, Ministerul Apărării Naționale a ordonat decolarea a două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza traiectul aparatului.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la riscul existent. La ora 16:20, IGSU a emis un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din județul Botoșani.

Avertismentul emis populației și semnalările la 112

Mesajul RO-Alert le-a cerut cetățenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă.

În cazurile în care populația nu avea acces rapid la un adăpost securizat, autoritățile au recomandat insistent ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori ai clădirilor.

La scurt timp de la emiterea alertei, prezența dronei în spațiul aerian național a fost confirmată și de apelurile cetățenilor.

Mai multe persoane au semnalat prin Serviciul Unic de Urgență 112 că au văzut aparatul de zbor deplasându-se deasupra localității Știubieni din județul Botoșani.

Prăbușită într-un lan de porumb din Suceava

Traseul dronei s-a încheiat la scurt timp după trecerea prin Botoșani. În urma căutărilor derulate pe teren de echipele Ministerului Afacerilor Interne, aparatul prăbușit a fost localizat pe raza comunei Botoșenița Mare, în județul Suceava.

Drona a căzut într-un lan de porumb, iar impactul cu solul a provocat un incendiu de mici dimensiuni și a creat un crater cu un diametru de aproximativ un metru și o adâncime de 30 de centimetri, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Evenimentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale majore. O echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informații s-a deplasat la fața locului pentru a evalua încărcătura obiectului și pentru a ridica resturile aparatului în vederea expertizării tehnice.

Element suspect eșuat pe plaja din Eforie Nord

Separat de avertizarea din nordul țării, pe litoralul românesc s-a înregistrat un alt incident în cursul dimineții de sâmbătă.

În jurul orei 08:00, un posibil fragment de dronă a fost adus de valuri la mal în stațiunea Eforie Nord, în zona plajei Steaua de Mare.

Obiectul neidentificat a fost securizat de autorități, iar echipele de specialiști au demarat cercetările la fața locului pentru a stabili natura exactă a piesei și dacă aceasta reprezintă vreun risc pirotehnic.

Descoperiri anterioare în Constanța, Tulcea și pe Marea Neagră

Situația de sâmbătă survine la doar o zi după ce Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat identificarea mai multor componente de drone aeriene pe teritoriul județelor Constanța și Tulcea, precum și în acvatoriul Mării Negre.

Vineri, în doar câteva ore, echipele specializate ale armatei au depistat și neutralizat mai multe fragmente care aveau încărcătură explozivă activă.