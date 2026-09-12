Daniel Buzdugan trece prin cele mai grele momente din viață, după ce mama sa a murit la vârsta de 91 de ani. El a împărtășit această durere profundă cu urmăritorii săi din mediul online, unde a publicat un mesaj tulburător dedicat celei care i-a dat viață, rememorând ultimele clipe petrecute alături de ea.

În textul plin de emoție, publicat pe pagina sa de Facebook, prezentatorul a mărturisit cât de grea a fost despărțirea și cât de intens a trăit fiecare clipă din perioada de suferință a mamei sale. El a povestit că ultimele zile au fost o luptă continuă cu inevitabilul.

În ciuda suferinței enorme, Daniel Buzdugan a găsit puterea de a-și exprima recunoștința pentru toate învățăturile și dragostea primită de-a lungul anilor.

„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică. Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama. Ultima oară am văzut-o marți. Am plecat spre București de la ea târziu, în noapte, pe la ora 23. Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori... Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine ca mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare..”, a scris Daniel Buzdugan.

Totodată, acesta a povestit că mama lui a murit joi, în timp ce el se ruga pentru ea la biserica Schitul Dârvari.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o Mamă ca o sfântă, că ne-a vegheat și ne-a purtat de grijă până la vârsta binecuvântată de 91 de ani și că a chemat-o la El lin, fără chin. Drum lin către stele, mamă dragă! Doamne, ai grijă de mămica noastră și așează-i sufletul în lumină!”, a scris în mesajul său Daniel Buzdugan.