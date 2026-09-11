Cât ulei și cât oțet se pun la salata de ardei copți. Proporția corectă pentru iarnă

Salata de ardei copți, dulce acrișoară, un pic afumată, este o garnitură foarte îndrăgită de mulți dintre noi. Toamna, când piețele sunt încă pline de legume bine coapte și gustoase, e momentul perfect pentru a pregăti conserve pentru iarnă, iar salata de ardei copți se poate pune la borcan, cu doar câteva ingrediente. Descoperă, așadar, cât ulei și cât oțet se folosesc pentru ca ardeii copți să rămână gustoși și crocanți.

Cum alegem ardeii potriviți pentru salată

Ardeii copți sunt apreciați pentru gustul lor dulce și aroma puțin afumată. Pot fi serviți sub formă de salată, cu puțin oțet și ulei, alături de diferite feluri de mâncare. Puși la borcan, își păstrează o bună parte din gust și pot fi folosiți pe tot parcursul iernii, atunci când legumele proaspete de sezon nu mai sunt la fel de gustoase.

Pentru copt se folosesc cel mai des ardeii capia, deoarece au pulpă dulce, aromată și suficient de groasă pentru a nu se destrăma după curățare. Se pot conserva și ardei grași roșii, dar este bine ca soiurile să aibă o grosime apropiată, astfel încât să se coacă uniform.

Ardeiul bun pentru conservat trebuie să fie ferm și greu în raport cu dimensiunea lui, ajuns la maturitate, lucios, cu codița încă verde. Pentru copt trebuie să fie cărnos, fără crăpături adânci.

Micile imperfecțiuni de formă nu contează. Ardeii de dimensiuni apropiate sunt mai ușor de copt împreună. Dacă avem ardei de dimensiuni foarte diferite, le putem împărți pe tăvi sau le putem scoate pe rând, imediat ce sunt gata.

Cum se coc corect ardeii pentru salată

Ardeii pot fi copți pe jar, pe plită, pe flacăra aragazului sau în cuptor. Jarul și flacăra dau aroma afumată cea mai pronunțată, însă cuptorul este mai comod, mai ales dacă locuim la bloc.

În cuptor, ardeii spălați și bine uscați se așază într-un singur strat, pe o tavă. Se coc la temperatură ridicată, de regulă la 220 de grade sau sub grill, și se întorc periodic. Sunt gata când coaja are mici bășici și este înnegrită pe cea mai mare parte a suprafeței, dar pulpa nu s-a uscat.

Imediat după coacere se pun într-un vas și se acoperă. Aburul format între coajă și pulpă ajută pielița să se desprindă. De obicei sunt suficiente 10-20 de minute.

Coaja, cotorul și semințele se îndepărtează cu mâinile curate și cu ustensile bine spălate. Nu este indicată clătirea sub jet de apă, pentru că se pierde o parte din gust și din zeama aromată. Semințele încăpățânate pot fi îndepărtate cu degetele sau cu o bucată de hârtie de bucătărie curată.

Lichidul lăsat de ardei merită păstrat. Se strecoară foarte bine, pentru a elimina semințele și eventualele urme arse, și poate intra în marinadă.

Descoperă și Cum se coc și se congelează ardeii copți pentru iarnă

Cât oțet și cât ulei se pun la salata de ardei copți

Salata de ardei copți poate fi preparată după mai multe rețete, în funcție de preferințe.

Ca reper practic, pentru fiecare kilogram de ardei copți se folosesc aproximativ 50 ml de oțet și 25-50 ml de ulei. Așadar, la 2 kg de ardei sunt necesari în jur de 100 ml de oțet și între 50 și 100 ml de ulei.

Cantitatea de ulei poate fi adaptată după gust. Pentru o salată mai ușoară sunt suficienți 25-30 ml de ulei la kilogram.

Și oțetul poate fi ajustat ușor în funcție de cât de acră dorim salata. În general, se pot folosi 40-60 ml de oțet pentru fiecare kilogram de ardei copți. Este bine să începem cu aproximativ 40-50 ml, să amestecăm ardeii cu zeama lor și să gustăm marinada. Dacă gustul pare prea dulce sau prea puțin pronunțat, mai putem adăuga treptat una-două linguri de oțet.

Pentru un kilogram de ardei copți mai putem pune aproximativ o linguriță rasă de sare, doi sau trei căței de usturoi tăiați felii și câteva boabe de piper. Zeama lăsată de ardei după curățare se strecoară și se adaugă în salată, deoarece completează lichidul din borcan și păstrează aroma specifică de copt.

Rețetă de salată de ardei copți la borcan pentru iarnă

Trei borcane cu ardei copți pentru iarna

Ingrediente

2 kg de ardei capia copți și curățați;

100 ml de oțet;

50-100 ml de ulei, după preferință;

2 lingurițe rase de sare neiodată;

5-6 căței de usturoi;

o linguriță de boabe de piper;

zeama lăsată de ardei după coacere.

Spală ardeii și șterge-i bine, apoi coace-i pe plită, pe grătar sau în cuptor. Dacă folosești cuptorul, așază-i într-o tavă, într-un singur strat, și coace-i la 220-240 de grade, întorcându-i pe toate părțile. Ardeii sunt gata când coaja s-a înnegrit pe alocuri, s-a umflat și se desprinde ușor de pulpă.

Pune ardeii copți într-un vas încăpător și acoperă-i. Lasă-i să se aburească aproximativ 15 minute, pentru ca pielița să poată fi îndepărtată mai ușor.

Curăță ardeii de coajă, cotoare și semințe. Pune pulpa curățată într-o strecurătoare așezată deasupra unui vas, ca să poți păstra zeama pe care o lasă. Strecoară apoi acest lichid printr-o sită fină, pentru a îndepărta semințele și eventualele resturi de coajă arsă.

Ardeii pot fi lăsați întregi, desfăcuți în jumătăți sau rupți în fâșii late. Pentru borcanele mai mici, fâșiile sunt mai ușor de așezat și de servit.

Cum se pregătește marinada

Toarnă toată zeama strecurată a ardeilor într-o cratiță. Adaugă oțetul, uleiul și sarea, apoi încălzește amestecul la foc potrivit până când ajunge aproape de fierbere. Amestecă pentru ca sarea să se dizolve.

Gustă marinada cu atenție. Ea trebuie să fie puțin mai sărată și mai acrișoară decât o salată servită imediat, deoarece gustul se va distribui în pulpa dulce a ardeilor. Dacă preferi salata mai acră, mai poți adăuga puțin oțet. Uleiul poate fi păstrat la limita de 50 ml pentru o salată mai ușoară sau mărit până la 100 ml dacă dorești o marinadă mai bogată.

Curăță usturoiul și taie-l în felii subțiri.

Pune în fiecare borcan câteva felii de usturoi și două-trei boabe de piper. Așază ardeii fără să îi presezi exagerat, alternându-i cu restul feliilor de usturoi. Lasă puțin spațiu în partea de sus a borcanului.

Toarnă marinada fierbinte peste ardei. Introdu cu grijă coada unei linguri curate sau o spatulă nemetalică pe lângă pereții borcanului, astfel încât bulele de aer prinse între ardei să urce la suprafață. Completează cu marinadă, dacă mai este nevoie, astfel încât ardeii să rămână acoperiți.

Șterge bine marginile borcanelor și înfiletează capacele.

Cum se sterilizează borcanele cu ardei copți

Așază un prosop curat pe fundul unei cratițe încăpătoare și pune borcanele deasupra, fără ca acestea să se lovească între ele. Toarnă apă în cratiță până aproape de nivelul capacelor.

Pune cratița pe foc și încălzește apa treptat. Din momentul în care începe să fiarbă ușor, lasă borcanele aproximativ 20 de minute. Apa trebuie să fiarbă constant, dar nu atât de puternic încât borcanele să se miște sau să se lovească.

Oprește focul și mai lasă borcanele câteva minute în apă, apoi scoate-le cu grijă și așază-le pe un prosop.

Păstrează borcanele într-un loc răcoros și ferit de lumină. Dacă este vreun borcan care nu s-a închis corect, se pune la frigider și se consumă primul.

După deschidere, salata de ardei copți se păstrează la frigider. Înainte de servire, ardeii pot fi lăsați câteva minute la temperatura camerei și completați, dacă este nevoie, cu puțin ulei, usturoi proaspăt sau verdeață.

Despre ardeii copți și beneficiile lor

Ardeii sunt legume cu multă apă și puține calorii. În stare proaspătă, 100 de grame de ardei roșu au în jur de 30 de kilocalorii, deși valorile diferă în funcție de soi. Copt fără mult ulei, ardeiul rămâne un aliment ușor. Valoarea calorică a salatei de ardei crește mai ales prin uleiul adăugat.

Unul dintre nutrienții pentru care ardeii roșii sunt apreciați este vitamina C. Aceasta contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, participă la formarea colagenului și îmbunătățește absorbția fierului din alimentele vegetale.

Vitamina C este însă sensibilă la temperatură și la contactul prelungit cu aerul. Prin coacere se pierde o parte din ea. Chiar și după preparare rămâne însă o legumă valoroasă din punct nutritiv.

Ardeii roșii conțin și carotenoide, pigmenții care le dau culoarea. Printre acestea se găsesc beta-carotenul, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A, precum și alți compuși antioxidanți, cum sunt capsantina, luteina și zeaxantina. Vitamina A este importantă pentru vedere, piele și funcționarea sistemului imunitar. Spre deosebire de vitamina C, carotenoidele sunt solubile în grăsimi, iar o cantitate moderată de ulei chiar poate favoriza absorbția lor. Mai mult, prepararea termică poate face o parte dintre acești pigmenți mai ușor disponibili organismului.