Lipsa de personal din administrația publică poate duce la situații dintre cele mai neobișnuite, iar un caz recent dintr-o comună din Italia confirmă din plin această realitate. Primarul s-a văzut nevoit să iasă în stradă pentru a dirija traficul, după ce singurul polițist local din comună a demisionat brusc.

Situația neobișnuită se înregistrează în Fregona, localitate din provincia Treviso. Primarul Giacomo De Luca a ajuns în situația de a asigura singur serviciul de poliție locală, relatează Il Messaggero.

Agenta fusese angajată în luna martie, în urma unui concurs organizat de primărie. Pe 21 august, cu puțin timp înainte de finalul perioadei de probă, femeia și-a dat demisia și s-a întors în orașul natal din Campania.

„Nu mă așteptam. Mi-a explicat că acest loc de muncă nu era pentru ea, așa că a demisionat și s-a întors în orașul ei natal din Campania”, a declarat primarul.

În aceste condiții, instituția i-a contactat imediat pe ceilalți doi candidați declarați admiși la concursul pentru postul de polițist local, organizat la sfârșitul anului 2025.

„Niciunul dintre ei nu este disponibil, amândoi și-au găsit deja de lucru”, a explicat primarul. La concurs s-au înscris 29 de persoane din toată țara, însă doar trei au trecut toate probele.

„Acum nu ne rămâne decât să organizăm un nou concurs public”, a declarat De Luca. „Am reluat deja procedura, care presupune ca, înainte de organizarea propriu-zisă a concursului pentru angajare, să fie lansată procedura de mobilitate.”