Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit în urmă cu trei ani, însă cei doi nu locuiesc nici acum împreună, partenerul vedetei fiind la Vâlcea, acolo unde se ocupă de afaceri. Vedeta a lămurit speculațiile privind divorțul dintre ei și recunoaște fără rețineri că au discuții, așa cum se întâmplă în majoritatea cuplurilor.

Cântăreața a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, că mariajul de trei ani nu este lipsit de certuri. De asemenea, ea a spus că dacă va divorța de soțul ei, va recunoaște acest lucru.

„Se mai ceartă lumea, mai există discuții ca în orice cuplu, dar deocamdată suntem împreună. Dacă hotârâm să divorțez eu nu am să țin pentru mine, eu sunt foarte deschisă, nu ascund. Deocamdată suntem în regulă, suntem ok. (…) A fost vorba de un proces, l-a restras, a trecut, sperăm să nu mai fie. (…) Dacă Dumnezeu vrea să nu mai fim, nu…Cred că totul e de acolo de Sus.”, a declarat Cristina Spătar, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

„Distanța nu e nicio problemă, el are fabrica acolo, afaceri, fiul lui e acolo, fiecare le știe pe ale lui. Eu intenționez să fac niște proiecte, asta înseamnă timp și să stai în București. Trebuie să fiu aci prezentă lângă copii. Pe mine nu mă deranjează distanța, din contră, îmi oferă libertate să îmi fac timp pentru copiii mei, pentru profesia mea, pentru proiecte.”, a mărturisit Cristina Spătar, la WOWnews.