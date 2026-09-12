O poveste tulburătoare despre durere, speranță și limitele medicinei moderne vine din Atena, unde o femeie în vârstă de 54 de ani a adus pe lume o fetiță sănătoasă folosind un embrion congelat timp de 22 de ani.

Au dat o nouă șansă vieții

Christina Rapti-Tzelepi și soțul ei, Constantinos Raptis, trecuseră printr-o procedură de fertilizare in vitro în anul 2004, în urma căreia a venit pe lume primul lor fiu, Giorgos. Anul trecut, o tragedie le-a devastat viața: tânărul și-a pierdut viața într-un accident rutier la doar 21 de ani, relatează The Washington Post.

Distruși de durere, cei doi părinți au decis să acorde o nouă șansă vieții și au recurs la embrionii rămași congelați în clinică încă de la prima procedură.

Decizia a însemnat o cursă extremă contra cronometru din cauza cadrului legal din Grecia. Legislația elenă stabilește o limită strictă de vârstă de 54 de ani pentru femeile care vor să parcurgă proceduri de fertilizare in vitro, iar pacienta mai avea la dispoziție o fereastră de doar două luni și jumătate pentru a obține aprobările necesare și a efectua procedura.

„Am avut la dispoziție doar două luni și jumătate”, a spus ea. „A fost stresant, dar cu putere interioară și cu medicul nostru și întreaga sa echipă alături, am reușit să depășim fiecare obstacol.”

Giorgia s-a născut miercuri, la Atena

Procedura de transfer embrionar a fost realizată cu succes, iar sarcina a fost dusă la termen fără complicații majore, fetița venind pe lume miercuri și are o greutate de 3,49 kilograme. Părinții au botezat-o Georgia, în memoria fratelui ei, descriind nașterea ca pe o lumină apărută în cel mai întunecat moment al vieții lor.

„Am decis să-i mai dăm vieții o șansă, să facem un nou început, să aducem o nouă viață în casa noastră și să continuăm povestea familiei noastre”, a spus femeia. „Îmi doresc ca ea să crească sănătoasă și fericită, plină de bucurie, la fel ca primul nostru copil, care ne-a umplut casa de râsete.”

Fetița s-a născut dintr-un embrion al femeii care fusese congelat cu mai bine de 22 de ani în urmă, o perioadă neobișnuit de lungă pentru ca un ovul congelat să fie folosit pentru obținerea unei sarcini.

Anul trecut, un cuplu din Ohio a devenit părintele unui băiețel provenit dintr-un embrion congelat timp de peste 30 de ani, printr-un proces cunoscut drept „adopție de embrioni”. Cazul a fost recunoscut de Guinness World Records.

„Legea este foarte strictă”

Dr. Kostas Pantos, ginecologul femeii și șeful Societății Elene de Medicină Reproductivă, a susținut că restricțiile de vârstă impuse de Grecia necesită o revizuire, menționând scăderea dramatică a ratei natalității.

„Legea este foarte strictă: 54 de ani plus o zi nu este permis. Poate că a venit momentul să se schimbe”, a spus Pantos, originar din Melbourne, Australia. „Cred că este un drept de care părinții nu ar trebui privați.”

Tatăl fetiței, Constantinos Raptis, în vârstă de 60 de ani, și-a ținut nou-născuta în brațe în timp ce aceasta dormea pe umărul lui, îmbrăcată într-un body alb. El a spus că îi este profund recunoscător medicului pentru că i-a redat familiei speranța.