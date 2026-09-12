Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă seară, pe pagina sa de Facebook, că nu își va da demisia, așa cum s-a speculat în ultima perioadă. Premierul a subliniat necesitatea unui guvern stabil pentru a evita consecințe economice și politice grave. „Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu”, a transmis acesta.

Instabilitatea politică crește dobânzile și amenință ratingul de țară al României

Bolojan a avertizat că instabilitatea politică actuală determină creșterea dobânzilor la împrumuturi, ceea ce poate costa România miliarde de lei anual. Deși Bolojan susține că guvernul interimar a reușit să mențină o situație financiară stabilă, lipsa unui guvern cu atribuții depline amplifică nesiguranța investitorilor și riscul de scădere a ratingului de țară.

Rectificarea bugetară este urgentă: fondurile din sănătate și transport se epuizează

În mai multe domenii esențiale, precum sănătatea și transporturile, fondurile alocate pentru 2026 sunt pe cale să se epuizeze, ceea ce face imperativă o rectificare bugetară. „Fără continuarea reformei administrației și reducerea cheltuielilor statului, bugetul pe anul viitor nu va putea susține redresarea economică”, a adăugat premierul interimar.

PNL propune un guvern rotativ cu Siegfried Mureșan premier pentru a debloca actuala criză

Partidul Național Liberal (PNL), alături de USR și UDMR, a propus o rotativă la guvernare între cele două blocuri politice principale. În acest sens, l-au susținut pe Siegfried Mureșan pentru poziția de premier. Cu toate acestea, Bolojan acuză PSD că a refuzat soluția din cauza „preferinței pentru înțelegeri pe sub masă, jocuri de culise și transferul responsabilității către alții”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar l-ar ajuta mai mult pe acesta. Liderul social-democrat spune că îl vede „agitat” în ultimele zile și susține că Bolojan ar vrea să plece cât mai repede din funcție.

Liderul PSD a continuat atacul la adresa premierului interimar și a făcut referire la evoluția acestuia în sondaje.

„Vrea să scape cât mai repede. Se uită probabil şi dânsul, şi echipa din jurul domniei sale la sondaje. Umflatul cu pompa de boţi din primăvară pare că s-a dezumflat şi asta probabil duce şi la această agitaţie”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Guvernul de tehnocrați este soluția propusă de Ilie Bolojan pentru buget și absorbția PNRR

În lipsa unui consens politic, Bolojan susține ideea unui guvern de tehnocrați cu obiective precise, precum rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor PNRR și pregătirea bugetului pentru 2027. Totuși, premierul interimar subliniază că un astfel de guvern ar trebui să fie format din profesioniști independenți, nu din miniștri controlați politic.

În încheiere, Ilie Bolojan a reiterat că demisia sa ar agrava criza actuală și a făcut apel la președintele României pentru desemnarea unui premier capabil să obțină rapid sprijin parlamentar. „România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară și nu putem accepta irosirea acestui efort”, a concluzionat el.