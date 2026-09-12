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Cine e nașul lui Alexandru Nazare: ministrul finanțelor din România se căsătorește azi

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor alături de Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia, întâlnire oficiala la minister cu o zi inainte de nunta - 11 septembrie 2026
Alexandru Nazare si nașul său au avut o întâlnire oficială la București, cu o zi înainte de nunta Sursa foto: Facebook/ Alexandru Nazare
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Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește astăzi, 12 septembrie 2026, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Ceremonia are loc la București, într-un cadru restrâns, iar nașul ales de cei doi este o figură importantă a politicii economice europene: Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului, potrivit Gândul.

Cuprins:

Cine este nașul lui Alexandru Nazare

Kyriakos Pierrakakis este unul dintre oamenii importanți ai politicii economice europene. Ministrul grec al economiei și finanțelor a fost ales președinte al Eurogrupului în decembrie 2025 și și-a început mandatul pe 12 decembrie 2025. Mandatul este de doi ani și jumătate, conform Consiliului European.

Eurogrupul reunește miniștrii de finanțe ai statelor din zona euro și are un rol important în coordonarea politicilor economice ale acestor țări.

Kyriakos Pierrakakis este născut în 1983, la Atena. El a studiat informatica la Athens University of Economics and Business și are diplome de master de la Harvard Kennedy School și MIT, în politici publice și tehnologie.

Expert în tehnologie și politici publice, Kyriakos Pierrakakis a fost ministru al guvernanței digitale al Greciei între 2019 și 2023. Între 2023 și 2025 a fost ministru al educației. Din martie 2025, este ministru al economiei și finanțelor în Grecia.

Ministrul român al finanțelor, Alexandru Nazare, se cunoaște de mai mulți ani cu omologul său din Grecia.

Cum s-au cunoscut Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis

Alexandru Nazare a explicat că relația dintre el și oficialul grec a început în 2020, pe vremea când Kyriakos Pierrakakis era ministrul digitalizării în Grecia.

Cei doi au interacționat în perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity. Ulterior, relația s-a consolidat prin colaborări pe teme europene.

„Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul digitalizării”, a spus Nazare, pentru Gândul.

Relația profesională dintre cei doi a continuat, iar acum a căpătat și o dimensiune personală.

„Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Alexandru Nazare.

Nazare și Pierrakakis, întâlnire oficială cu o zi înainte de nuntă

Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis s-au întâlnit oficial la București chiar vineri, cu o zi înainte de nunta ministrului român.

Nazare a vorbit despre relația dintre România și Grecia și despre colaborarea dintre cele două țări în domeniul economic.

„M-am bucurat să mă revăd astăzi, la Bucureşti, cu prietenul şi omologul meu Kyriakos Pierrakakis. Cu Grecia avem o relaţie privilegiată, bazată pe încredere şi pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră şi pentru Europa”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul român a subliniat și importanța experienței Greciei pentru România, în special în ceea ce privește reformele, disciplina fiscală și recâștigarea încrederii investitorilor.

„Kyriakos conduce astăzi și Eurogrupul, forul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro și care, în format extins, aduce la aceeași masă și statele din afara zonei euro, inclusiv România. Lucrăm împreună pe teme de interes direct, de la competitivitate și investiții până la piețele de capital, digitalizare și viitorul politicilor economice europene”, a mai scris Alexandru Nazare.

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Cine este Maria Mihali, soția lui Alexandru Nazare

Maria Mihali este o interpretă de muzică populară originară din Baia Mare. Artista are studii economice și muzicale și a colaborat cu Grupul Iza, participând la spectacole și festivaluri din România și din străinătate, conform Tvr Info.

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Ea a absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. În paralel, și-a continuat pregătirea muzicală.

Alexandru Nazare și Maria Mihali au o relație discretă și s-au logodit în 2025. Cununia are loc astăzi, 12 septembrie 2026, la București.

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Tags: Ministerul Finanțelor Stiri Maramureș Stiri Bucuresti Guvernul Romaniei Stiri Grecia Muzică Alexandru Nazare
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