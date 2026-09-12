Referitor la informațiile apărute în spațiul public, compania clarifică situația privind proiectul centralei nucleare de la Doicești și relația comercială dintre RoPower Nuclear și Nova Power & Gas. Compania subliniază că tranzacția privind amplasamentul Doicești s-a desfășurat complet transparent, Nova Power & Gas a susținut financiar proiectul fără a fi rambursată, alegerea locației Doicești aparține exclusiv Nuclearelectrica și proiectul rămâne viabil și are opțiuni clare de viitor.

1. Tranzacția dintre RoPower Nuclear și Nova Power & Gas, încheiată la 5 iunie 2025, s-a realizat pe baza ofertei RoPower Nuclear, la prețul de 24.344.314 euro, cea mai mică dintre evaluările de piață disponibile. Tranzacția poate fi reversată la solicitarea RoPower Nuclear, pe baza celor 3 notificări transmise de Nova, valabile până la 1 octombrie 2026 inclusiv.

Amplasamentul tranzacționat nu este doar un teren. El cuprinde 50 de hectare ecologizate, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune, o stație de transformare de 110/20 kV complet nouă, cu o valoare contabilă de 12 milioane de euro, o capacitate de racordare la Sistemul Energetic Național de aproximativ 600 MW, precum și alte active.

2. Distinct de amplasamentul care a făcut obiectul vânzării, Nova Power & Gas a executat lucrări și a suportat costuri aferente proiectului, în valoare de 19.491.938 de euro fără TVA. Acestea nu au fost plătite de RoPower Nuclear, iar contravaloarea lor a fost propusă de către Nova Power & Gas inclusiv pentru a intra în capitalul social al companiei de proiect.

3. Evaluarea post-tranzacție a amplasamentului deținut de RoPower Nuclear la Doicești, realizată pentru compania de proiect cu referință la 30 iunie 2025, indică o valoare de piață de 63,5 milioane de euro în medie.

4. Creditele acordate de Nuclearelectrica companiei de proiect RoPower Nuclear sunt credite comerciale, cu o dobândă de 12% pe an în euro, garantate cu activele achiziționate de RoPower Nuclear, precum și cu alte active sau drepturi. Nova Power & Gas a propus să participe la finanțarea companiei de proiect prin credite acordate acesteia. Propunerea nu a fost agreată.

5. Selecția amplasamentului de la Doicești a fost realizată exclusiv de Nuclearelectrica. Amplasamentul a fost validat de-a lungul anilor de numeroase studii ale agenției și a făcut de asemenea obiectul unei misiuni de evaluare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, desfășurată în aprilie 2024, cu rezultat pozitiv.

Nova Power & Gas consideră că proiectul ar putea fi continuat în mai multe scenarii:

A. Continuarea proiectului cu tehnologia NuScale, în condițiile obținerii de drepturi regionale pentru România, ale unor plăți eșalonate inclusiv după punerea în funcțiune a centralei și ale unui procent obligatoriu de lucrări alocate firmelor românești. Aceste drepturi se întemeiază pe statutul de proiect first of a kind.

B. Punerea proiectului în așteptare pentru o perioadă, până la scăderea costurilor tehnologiei SMR sau până la obținerea de finanțare nerambursabilă pentru proiecte nucleare.

C. Amplasamentul de la Doicești poate fi folosit și în scenariul schimbării tehnologiei.

Există documentele justificative în sprijinul celor afirmate:

• oferta de achiziție a amplasamentului de către RoPower Nuclear;

• cele 3 notificări privind dreptul de reversare a tranzacției;

• evaluarea post-tranzacție a amplasamentului;

• propuneri de finanțare prin credite de acționar;