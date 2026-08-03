Sydney, între simboluri arhitecturale și atmosferă oceanică

Sydney este una dintre imaginile emblematice ale Australiei. Clădirea Operei și Harbour Bridge domină golful, iar cartierul istoric The Rocks păstrează urmele începuturilor coloniale ale orașului. O plimbare prin zona portului poate continua spre Grădina Botanică Regală și punctul panoramic Mrs Macquaries Chair, de unde se deschide una dintre cele mai cunoscute priveliști asupra orașului.

Bondi Beach aduce o atmosferă complet diferită, specifică stilului de viață australian. Cafenelele, promenada și traseele de coastă transformă zona într-o oprire potrivită chiar și pentru călătorii care nu urmăresc o vacanță la plajă. Din Sydney poate fi organizată și o excursie în Munții Albaștri, unde formațiunile stâncoase Three Sisters și văile acoperite de păduri oferă un prim contact cu natura spectaculoasă a continentului.

Cairns și Marea Barieră de Corali

În nord-estul Australiei, Cairns este principala poartă către Marea Barieră de Corali. O croazieră cu catamaranul oferă ocazia de a admira apele tropicale și de a descoperi ecosistemul marin prin snorkeling, scufundări sau observații realizate de pe ambarcațiuni special amenajate.

Tot din Cairns se poate ajunge în Kuranda, o localitate înconjurată de pădure tropicală. Călătoria cu telegondola deasupra vegetației, sanctuarele dedicate faunei australiene și întâlnirea cu peisajele tropicale completează latura naturală a unui circuit Australia. Este o regiune care arată cât de diferit poate fi nordul continentului față de marile orașe din sud.

Melbourne și spectaculoasa Great Ocean Road

Melbourne este cunoscut pentru arhitectura sa, piețele, galeriile, cafenelele și cartierele multiculturale. Centrul orașului poate fi explorat ușor la pas, iar străduțele decorate cu artă urbană oferă un contrast interesant cu clădirile victoriene și zgârie-norii moderni.

În apropiere se află Phillip Island, unde vizitatorii pot urmări celebra paradă a pinguinilor. O altă experiență recomandată este excursia pe Great Ocean Road, unul dintre cele mai spectaculoase trasee de coastă ale Australiei. Drumul trece pe lângă plaje, faleze și formațiunile calcaroase cunoscute drept Cei Doisprezece Apostoli.

Tasmania, o Australie mai liniștită și mai sălbatică

Tasmania adaugă circuitului o atmosferă aparte. Hobart combină clădirile istorice, zona portului și piețele locale cu accesul rapid către peisaje naturale bine conservate. În rezervațiile insulei pot fi văzute specii reprezentative pentru fauna australiană, inclusiv canguri, koala și diavolul tasmanian.

Situl istoric Port Arthur dezvăluie o parte importantă din trecutul colonial, în timp ce Peninsula Tasman impresionează prin stânci, golfuri și formațiuni sculptate de ocean. Pentru iubitorii de natură, Tasmania este adesea una dintre cele mai surprinzătoare etape ale călătoriei.

Când să călătorești și ce să pregătești

Anotimpurile sunt inversate față de Europa, însă perioada ideală depinde de regiunile incluse în traseu. Sudul țării poate avea temperaturi mai răcoroase, în timp ce Queensland are un climat tropical. Bagajul trebuie să includă haine care pot fi purtate în straturi, încălțăminte comodă, protecție solară și o jachetă pentru ploaie.

Trebuie luate în calcul și diferențele de fus orar, durata zborurilor și regulile aplicabile la intrarea în țară. Documentele de călătorie, condițiile de acces și cerințele privind bunurile transportate trebuie verificate înaintea plecării.

De ce să alegi un circuit organizat

Australia este vastă, iar principalele atracții sunt despărțite de mii de kilometri. Alegând un circuit Australia alături de DAL Travel, călătorii beneficiază de un traseu planificat, transferuri coordonate, ghizi locali și un însoțitor de grup. Programul poate reuni Brisbane, Cairns, Marea Barieră de Corali, Melbourne, Tasmania, Sydney și Munții Albaștri, oferind o imagine amplă asupra continentului.

De la luminile golfului Sydney până la recifele tropicale și peisajele sălbatice din Tasmania, Australia se dezvăluie prin experiențe foarte diferite. Tocmai această diversitate transformă călătoria într-o aventură greu de comparat cu orice altă destinație.

Foto: daltravel.ro

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