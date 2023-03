Copiii ucraineni pot citi gratuit cărți în română și ucraineană, cu ajutorul aplicației NABU: „Ele pot fi folosite ca ajutor pentru profesori și pentru părinți” 

Primele cărți au intrat în biblioteca digitală gratuită NABU prin martie 2022, când încă nu fusese lansată la noi, spune Monica Grecu, manager de conținut al aplicației. Abia începuse războiul din Ucraina, iar în România se opreau tot mai mulți refugiați din țara vecină. Așa că echipa proiectului a decis să vină în ajutorul celor mai mici dintre ei. Și le-au oferit o colecție gratuită de cărți în ucraineană și română (10 povești), respectiv în ucraineană și engleză (40 de volume).

„Ne-am gândit că sunt mulți copii ucraineni refugiați în România, sunt, de asemenea, profesori și părinți care au nevoie cumva să continue educația acestora”, explică Monica Grecu.

Proiectul a fost lansat în România în toamna lui 2022, la inițiativa asociațiilor UiPath Foundation, NABU și OvidiuRO.

Volumele bilingve, ucraineană – română, îi pot ajuta pe copii să descopere limba română și să înceapă să o învețe. „E un instrument simplu”, precizează Monica. „Bine, e greu să înveți română doar din cărțile noastre, dar ele pot fi folosite ca ajutor pentru profesori și pentru părinți”. Pe lângă deprinderea limbii, consideră ea, cei mici pot afla și despre particularitățile culturale ale României.

Unele cărți din biblioteca NABU le-au scris autoare din România, pe altele, persoane din alte țări. O parte dintre ele au fost traduse în ucraineană. Provocări în ce privește traducerea textelor, însă, nu au existat, mai spune managerul colecției. Au găsit destul de repede un traducător.

O bunică farmacistă care îi dădea „senzația că știe și poate orice”

Printre cele 10 cărți în ucraineană-română se află și două povești ale Cristinei Beatrice Preda, și anume: „Marea este casa noastră”, despre cum o familie de delfini rezolvă o problemă de poluare, și „Căsuța Umbrelă”, care caută prieteni pentru vreme însorită, nu doar ploioasă. Autoarea ne-a spus că s-a bucurat să afle că și copiii ucraineni îi vor citi poveștile în limba lor maternă.

La rândul său, Monica Grecu a scris trei cărți pentru NABU, dintre care două se pot găsi și în ucraineană, „Bunica mea e vrăjitoare” și „Cât e ceasul”. Prima, de exemplu, este inspirată din relația cu bunica sa, farmacistă, spune aceasta: „Avea darul de a face lucruri interesante și de a te purta prin tot felul de locuri, aveai senzația că știe și poate orice”.

Am întrebat-o, de asemenea, ce cărți preferate are, dintre cele disponibile și în ucraineană. Deși nu i-a fost ușor, a ales „Marea este casa noastră” de Cristina Beatrice Preda. Apreciază povestea familiei de delfini din Marea Neagră.

„Omul face o prostie, adică lasă butoaiele de petrol în mare și apoi tot omul repară, pentru că vin delfinii și cer ajutor. Este o poveste cu o morală de întrajutorare și de grijă față de natură, pe de o parte, și pe de altă parte, de a încerca să repari ce s-a stricat”, explică Monica Grecu.

Din colecția internațională, i-a rămas în gând cartea „Ziua de Naștere a Prințesei”, despre o fată dintr-o familie care mai are și patru băieți. Pentru aceasta se organizează o mare petrecere de ziua ei, iar frații sunt nemulțumiți că ea primește mai multă atenție. Așa că încep să dea peste cap petrecerea prin diverse șotii. Dar cineva găsește soluții creative.

„De cele mai multe ori copiii se ajută între ei când vine vorba de citit”

Atât copiii refugiați, cât și însoțitorii lor s-au bucurat și au apreciat cărțile în ucraineană, spune Loredana Matache, senior fundraiser la Fundația Hope and Homes for Children România, instituție care îi sprijină pe cei din sistemul de protecție.

„Feedback-ul a fost unul pozitiv în ceea ce privește utilizarea aplicației, felul în care copiii pot interacționa cu aceasta și, bineînțeles, atractivitatea cărților puse la dispoziție. Sunt pe placul copiilor”, explică Loredana.

70 de copii instituționalizați, între 3 și 9 ani, din țara vecină, au beneficiat până acum de aplicația NABU. Dar organizația a dat mai departe mesajul că există această bibliotecă digitală și către familiile de ucraineni.

Cine le citește poveștile celor foarte mici din sistemul de protecție? „Se întâmplă ca îngrijitorii să facă asta, însă în aceste grupuri sunt și frați. De cele mai multe ori se ajută între ei când vine vorba de citit”, mai spune Loredana.

La fel ca Monica Grecu, Loredana Matache e de părere că aplicația NABU facilitează relaționarea copiilor ucraineni cu limba română și, implicit, integrarea lor aici.

Înainte de lansarea NABU în toamna lui 2022, Fundațiile UiPath și Hope and Homes for Children colaborau de mai multe luni, în proiectul Solidarity Fund for Ukraine.

„Imediat ce copiii din Ucraina au ajuns în România și au intrat tutela statului, prin parteneriatul pe care îl avem cu autoritățile locale în domeniul asistenței sociale și protecție a copilului, am putut să vedem exact care sunt nevoile lor. Iar parteneriatul cu UiPath a început încă din luna aprilie a anului trecut. A fost o varietate de intervenții, de la pregătirea unor spații adecvate de cazare pentru acești copii, până la asigurarea nevoilor de bază, tot ce înseamnă haine, alimente, îngrijire medicală”, povestește Loredana Matache.

Ca aceștia să-și continue parcursul educațional a fost, de asemenea, o prioritate pentru cele două organizații. Copiii au primit și device-uri cu acces la internet și astfel au putut să acceseze, printre altele, aplicația NABU.

