Tranzacția de închiriere a 65.000 mp în cadrul CTPark Bucharest West marchează începutul colaborării dintre LPP, care administrează o rețea de peste 1.800 de magazine în 38 de țări, și CTP, care deține peste 9,9 milioane de mp de spații industriale și logistice în 10 țări. Această tranzacție majoră este, de asemenea, o altă confirmare a consolidării CTPark Bucharest West în rolul de hub regional, deoarece produsele LPP vor fi expediate în România, dar și în țări precum Bulgaria, Ungaria, Croația, Macedonia de Nord, Serbia și Grecia.

CTPark Bucharest West este o destinație pentru liderii de piață. Suntem încântați să începem parteneriatul cu LPP, care a creat cinci branduri importante și acoperă 38 de țări. Credem că este o sinergie foarte bună între CTP și LPP, fiind două companii foarte antreprenoriale, ambițioase și agile, ceea ce ne-a permis să încheiem această tranzacție de închiriere în timp record. Depozitul LPP, BUW24, este un record în sine prin dimensiuni, cu o suprafață închiriabilă peste 160.000 mp, fiind cea mai mare clădire monobloc din țară (adică fără pereți despărțitori), și va fi construită la standardele tehnice ridicate recunoscute ale CTP. Ana Dumitrache, Country Head CTP România:

BUW24 va avea o suprafață închiriabilă de peste 160.000 de metri pătrați și este planificat să fie livrat în 2023/2024. Cu acest nou reper, CTPark Bucharest West se apropie de pragul de 1.000.0000 mp, consolidându-și poziția nu doar ca cel mai mare parc industrial din România, ci fiind cel care oferă cea mai bună calitate a vieții pentru angajați.

Prin proiectul multifuncțional Clubahus, CTPark Bucharest West oferă toate facilitățile dorite pentru rezidenți, precum restaurant cu terasă, zonă de barbeque, minimarket, cafenea, punct medical, amfiteatru pentru evenimente, săli de ședințe și o mulțime de spații verzi pentru ca angajații să se relaxeze în timpul liber. În parc urmează să fie dezvoltate și un supermarket și un teren de sport pentru rezidenți, iar pista de biciclete va fi extinsă.

Recomandări Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!

Situat pe autostrada A1, la km 23, CTPark Bucharest West este cel mai mare parc industrial din Europa și are o suprafață închiriabilă de aproximativ 770.000 mp până în prezent.

Piața românească a rămas de câțiva ani una dintre cele mai importante în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor LPP. În doar 2,5 ani, numărul magazinelor marca LPP din această țară s-a dublat – de la 59 la finalul anului 2019 la 118 la finalul primului semestru din 2022. Ținând cont de acest lucru, decizia de a închiria un nou depozit în România pentru a deservi rețeaua de vânzări LPP a fost o direcție naturală pentru noi. Aceasta va fi a doua noastră facilitate de depozitare din țară, așa că suntem încrezători că atât cunoștințele noastre despre piață, cât și condițiile locale ne vor permite să ne creștem în continuare potențialul ca operator logistic în regiune. Sebastian Sołtys, vicepreședinte al LPP Logistics

Parcul CTPark Bucharest West oferă clădiri de înaltă calitate, eficiente din punct de vedere energetic și standarde moderne de construcție. Toate clădirile au o înălțime de 12 m și sunt concepute ca structuri monobloc, ceea ce facilitează instalarea de automatizări care creează eficiență comercială și operațională. În plus, spațiile de depozitare sunt, de asemenea, echipate cu capacitatea electrică necesară pentru a susține aceste automatizări, dar urmează să fie completate și de panouri solare, ceea ce va aduce eficientizări suplimentare ale costurilor energetice.

Despre CTP

CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare logistice și industriale din Europa Continentală în funcție de suprafața închiriabilă brută, deținând peste 9,9 milioane de mp de spații în zece țări. CTP este singurul dezvoltator din regiune cu întregul său portofoliu certificat BREEAM și cu operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon din 2021, ceea ce subliniază angajamentul său față de o afacere sustenabilă. Pentru mai multe informații, vizitați ctp.eu.

Recomandări REPORTAJ în mina unde 3 angajați au murit răsturnați cu mașina. „Piatră pentru drum? Dispare în campania electorală”

Despre LPP

LPP Logistics este un operator logistic care gestionează rețeaua de aprovizionare și distribuție a Grupului LPP, care cuprinde centre de distribuție și centre de aprovizionare cu o suprafață totală de aproape 450.000 mp. Acesta își desfășoară activitatea pe trei continente, oferind o gamă completă de servicii logistice – de la transportul maritim, feroviar și rutier, prin operarea propriei agenții vamale, până la logistica avansată a depozitelor, folosind sisteme moderne precum WMS, automatizarea depozitelor și soluții de Warehouse Intelligence bazate pe algoritmi de inteligență artificială.

LPP este o afacere de familie poloneză și una dintre companiile de fashion cu cea mai rapidă creștere din regiunea Europei Centrale și de Est. Timp de 30 de ani, aceasta a funcționat cu succes în Polonia și în străinătate, oferind colecțiile sale în capitale prestigioase precum Londra, Helsinki sau Tel Aviv. LPP SA gestionează cinci mărci de modă: Reserved, Cropp, House, Mohito și Sinsay, a căror ofertă este disponibilă în prezent în magazinele de brand și online din aproape 40 de piețe din întreaga lume. Compania are un lanț de peste 1800 de magazine cu o suprafață totală de 1,5 milioane mp și distribuie îmbrăcăminte și accesorii pe 3 continente în fiecare an. LPP joacă, de asemenea, un rol important, deoarece are peste 24 de mii de angajați în birourile și structurile sale de vânzări din Polonia, Europa, Asia și Africa. Compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia cu indicele WIG20 și face parte din prestigiosul indice MSCI Poland.

GSP.RO Ioana Cosma a avut o reacție enigmatică după ce a fost concediată. Ce a scris pe contul său de Facebook

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Decizia SUA care afectează România! Războiul lui Putin ne pune în pericol țara?!

Viva.ro Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman. Erau cuplul de aur al muzicii românești pe vremea lui Ceaușescu

Observatornews.ro Un român şi-a sedus fosta cumnată de 18 ani şi au fugit în lume. Tatăl fetei l-a căutat prin Europa până l-a găsit şi l-a ucis

Știrileprotv.ro Drag Queen a fost găsită moartă pe o alee după ce a ieșit dintr-un club

FANATIK.RO Stewardesele au dezvăluit ce să nu faci niciodată în avion. Greșeala pe care prea mulți pasageri o comit: ”Este groaznic”

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2023. Racii vor fi ocupați cu problemele de ieri, până când vor observa că nu contează chiar așa de mult să le rezolve pe toate