Structura sortimentului permanent disponibil în magazinele Lidl reflectă specificul modelului de business de tip discounter, prin care retailerul este alături de români cu produse la cele mai înalte standarde de calitate, dar în același timp, la prețuri accesibile în categoriile relevante pentru nevoile de zi cu zi: fructe și legume proaspete, carne, pește și lactate, produse congelate și semipreparate, alimente de bază și băcănie, produse de panificație și patiserie, gustări și dulciuri, precum și o gamă variată de băuturi. Aceeași abordare legată de prețurile accesibile zi de zi este valabilă și pentru produse de îngrijire personală, articole pentru întreținerea locuinței, hrană pentru animale de companie și produse destinate grădinăritului.

„Promisiunea noastră față de clienți a fost întotdeauna de a oferi produse de înaltă calitate la cele mai bune prețuri, punând pe primul loc oamenii și oferindu-le o experiență de cumpărături simplă și plăcută. În contextul economic actual, în care puterea de cumpărare a scăzut, iar clienții resimt o presiune mare pe bugetul familiei din cauza scumpirilor la energie, carburanți și utilități, ne-am concentrat atenția și eforturile pe a menține prețurile la cel mai scăzut nivel posibil. Faptul că cea mai recentă analiză a prețurilor noastre arată că aproximativ 1.400 de produse – adică circa jumătate din întregul sortiment permanent – costă sub 10 lei este dovada concretă a acestui angajament. Continuăm să fim un partener de încredere, oferind o gamă largă de produse accesibile, în care românii pot avea deplină încredere”, a declarat Georgiana Radu, Chief Merchandising Officer, Membru în Consiliul de conducere Lidl România.

Printre produsele din sortimentul permanent care ilustrează această politică de prețuri accesibile zi de zi se numără: Milbona Mini Mozzarella (125 g) – 6,09 lei, Pilos Telemea de vacă (200 g) – 8,49 lei, Ocean Sea Crochete de pește (450 g) – 9,15 lei, Baroni Chiftele cu carne de pui pentru hamburger (200 g) – 5,09 lei, Pilos Cașcaval afumat, feliat (150 g) – 7,09 lei, Harvest Basket Cartofi pai preprăjiți (1 kg) – 8,09 lei, Ficat de pui (500 g) – 8,29 lei, Baghetă franțuzească (300 g) – 1,99 lei, Chef Select Salată de vinete (250 g) – 7,09 lei, Chef Select Savarină (300 g) – 9,99 lei și Allini Vin perlant Secco Rosato Frizzante (0,2 l) – 4,99 lei. Lista completă de produse, actualizată la zi, poate fi consultată pe lidl.ro/produsesub10lei sau direct în magazin.

Acest model reflectă esența promisiunii „Știi că merită.”, prin care Lidl își propune să aducă valoare reală în viața oamenilor prin produse sustenabile și de înaltă calitate, la prețuri accesibile în fiecare zi, precum și printr-o experiență de cumpărături care pune în prim plan oamenii. Dincolo de un raport calitate-preț avantajos, acest angajament înseamnă și siguranță și încredere pentru clienți, aceștia având certitudinea că găsesc aceeași calitate la aceleași prețuri în oricare magazin din țară. Acest sortiment de bază, axat pe mărci proprii, produse sustenabile și parteneriate locale, este completat în mod curent de promoțiile săptămânale, de avantajele din aplicația Lidl Plus și de campaniile tematice.

*Prețurile comunicate nu includ garanția pentru returnarea ambalajelor de 0,50 lei/ambalaj. Produsele enumerate sunt disponibile în limita stocului existent în magazine.

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