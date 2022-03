Dacă ești în căutarea unui parfum pentru bărbați pe care vrei să-l faci cadou, iată câteva criterii după care să te ghidezi:

Observă ce parfumuri folosește

Începe prin a acorda atenție anumitor detalii din viața lui. Șansele să alegi un parfum care să-i placă vor crește cu cât îl cunoști mai bine, iar relația dintre voi este mai apropiată. Observă cum miroase în viața de zi cu zi și descoperă ce parfumuri folosește deja. Brandul și notele pe care le simți când te apropii de el îți pot fi de folos în alegerea ta ulterioară. În general, există două categorii: domnii preferă parfumurile intense, puternice, cu arome orientale, ușor condimentate și cei care sunt adepții mirosurilor fresh.

Stilul vestimentar, un criteriu important

Clasificarea de mai sus se află în strânsă legătură cu stilul pe care el îl adoptă, căci bărbații eleganți preferă mai degrabă notele lemnoase, în timp ce adepții confortului și ai genului casual sport apreciază tot ce e fresh. Dacă ai decis să-l surprinzi cu o aromă nouă în materie de parfum, iată cam ce i s-ar potrivi în funcție de stilul vestimentar

Bărbatul care se îmbracă des casual sau sport

Notele de parfum fresh sunt cele mai potrivite pentru bărbații din această categorie. Dacă în ținutele lui de zi cu zi se regăsesc piese vestimentare casual și sport și sunt foarte mare preț pe confort, atunci optează pentru note fresh, cu esențe de citrice, care să lase un miros proaspăt, dar totuși specific masculin.

Bărbatul mereu la modă

La extrem cealaltă, bărbatului care se îmbracă mereu în tendințele modei și pune mare preț pe look-ul său i se potrivește un parfum care să emane un aer de mister. Alegerea se va face în jurul notelor lemnoase, dulci, condimentate. O combinație de lemn de cedru și flori de portocal îl va cuceri.

Bărbatul la costum

Prin natura meseriei, bărbatul rafinat, mereu la costum este antreprenor sau deține cel mai probabil o funcție importantă în compania la care lucrează. Pentru el sunt potrivite cele ușor condimentate, dar suficient de fresh, cu piper si lavanda. Alege din varietatea de parfumuri elegante pentru barbati de la infinitelove.ro pe cel care să-i completeze look-ul atent ales din fiecare zi, indiferent că merge la birou sau la o întâlnire importantă de afaceri.

Bărbatul extravagant

Atunci când vrea să iasă în evidență, atunci și parfumul îi va fi de mare folos. Bărbatului care adoptă un stil ceva mai extravagant se potriveste un parfum cu aromă puternică, dulce lemnoasă.

Tipuri de parfumuri

După ce ai ales notele reprezentative stilului masculin, asigură-te că parfumul are și o persistență bună. În funcție de procentul de uleiuri de parfum și de alcool pe care îl conțin, acestea se împart în mai multe tipuri, pe care le găsești în magazinele de specialitate. Parfumul este cel mai concentrat și cel mai persistent pentru că are în compoziție între 20 și 40 % uleiuri esențiale și rezistă până la 8 ore după aplicare. Apa de parfum (EDP) conține 15-20% uleiuri esențiale, iar persistența este de aproximativ 5 ore. Apa de toaletă (EDT), poate cea mai populară, are între 5 și 15 % uleiuri parfumate și rezistă pe piele 2-3 ore, fiind nevoie de reîmprospătare mai frecventă. Parfumurile de bărbați se regăsesc adesea și sub formă de apă de colonie (EDC), cea mai puțin intensă variantă, cu un procent de doar 4% uleiuri de parfum în compoziție și nu rezistă mai multe de 1-2 ore.

Alege parfumul pentru bărbați cu note specific masculine, dar întotdeauna în funcție de gusturile lui și de stilul pe care-l adoptă în viața de zi cu zi.

Sursa foto: pexels.com

