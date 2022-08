Cum aranjezi elegant sala pentru evenimente în 2022?

Ce aranjamente sunt la modă în 2022?

În anul 2022 s-a urmat foarte mult stilul serialului „Bridgerton”, devenind o inspirație la nivel mondial. Acesta îmbină decorul dramatic Regency cu romanticul shabby chic cottagecore.

Aranjamentele sunt foarte importante deoarece acestea transmit emoții și gânduri într-un stil foarte elegant și special, iar aranjamentele florale sunt simbolice.

În materie de aranjamente, se optează pentru aranjamentele florale. Cele mai utilizate flori sunt liliacul, orhideea, bujorul, trandafirul alb, sarracenia, anthurium și amaranthus. Aranjamentele trebuie să fie în nuanțe pastelate sau chiar supradimensionate.

Culorile pe care trebuie să le ai în sala ta de evenimente

Tendințele cromatice ale acestui an sunt mai îndrăznețe, acestea fiind galben muștar, negru și verde-olive. Aceste culori nu au fost prezente până acum, dar cum am spus și mai sus, acest an este cu totul diferit. Specialiștii au susținut faptul că tendința este ca evenimentele să devină monocromatice.

Un aspect important este să se mențină un echilibru între flori, rochii, mărturii, invitații, chiar și decorul mesei, să se respecte același cod de culoare. Pe masă nu vor fi prezente doar farfuriile, tacâmurile, platourile și paharele. Trebuie să se afle și aranjamente masă specifice tipului de eveniment, nuntă, botez sau zi onomastică.

Printre cele mai cunoscute aranjamente ce se pun pe masă sunt aranjamente florale foarte frumos lucrate, baloane, lumânări, vază cu flori și altele. Bineînțeles, atunci când alegi aranjamentele pentru masă trebuie să ții cont și de restul elementelor prezente în sală pentru a păstra o armonie.

Nu uita de aranjamentele mesei!

Unul dintre aranjamentele de masă poate fi chiar un aranjament platouri aperitiv. Toate aperitivele pot fi aranjate elegant și plăcut estetic pe un platou de servire foarte frumos ce va menține un echilibru între decorațiuni și mâncare.

Ce tacâmuri și veselă trebuie să fie prezente?

În primul rând, este foarte important ca liniile de veselă în sălile de evenimente să fie albe. Albul nu este simplu, ci foarte elegant și modern.

Calitatea veselei trebuie să fie fără dar și poate de calitate superioară pentru a putea oferi invitaților cele mai bune servicii. La RoseHome vei găsi o multitudine de colecții veselă albă, atent selecționate doar de la branduri de renume ce doresc să ofere clienților cele mai bune produse. Pe lângă designul uimitor pe care îl deține vesela, acestea beneficiază de o serie de avantaje foarte utile, printre care și compatibilitatea cu cuptorul clasic sau cu microunde, congelator și bineînțeles posibilitatea de a fi curățate după utilizare la mașina de spălat vase.

Un aspect foarte important este să fie prezente toate tipurile de farfurii de care este nevoie pentru servirea preparatelor culinare, iar alături de ele și farfuria charger. Farfuria suport oferă eleganță și protejează fața de masă de posibile murdării, aceasta fiind foarte ușor și rapid de înlocuit. Această farfuria trebuie să fie întinsă și să aibă diametrul de minim 30cm.

Tacâmurile trebuie să se potrivească liniei de veselă alese. Acestea pot fi clasice sau colorate, în funcție de stilul evenimentului și tipul locației. La RoseHome sunt disponibile două tipuri de colecții de tacâmuri, premium și standard. Toate liniile de tacâmuri sunt confecționate din inox 18/10 de înaltă calitate și pot fi curățate după utilizare la mașina de spălat vase. Este foarte important ca seria de tacâmuri să fie completă, să dețină toate tacâmurile necesare preparatelor culinare servite, precum cuțit, furculiță și lingură bază, furculiță și cuțit desert, cuțit brânză, cuțit unt, cuțit steak și altele.

