O flotă versatilă nu trebuie să fie neapărat foarte mare. Este mai important ca fiecare vehicul să aibă un rol bine definit și să poată susține activitatea curentă fără costuri disproporționate. Unele firme au nevoie de autoutilitare ușoare pentru distribuție urbană, altele de furgonete cu un volum generos de încărcare, iar afacerile care transportă produse perisabile, materiale de construcții sau echipamente pot avea nevoie de suprastructuri specializate.

Analiza activității, primul pas în construirea flotei

Înainte de achiziția unui vehicul comercial, firmele trebuie să analizeze cu atenție tipul de activitate pe care îl desfășoară. Alegerea nu ar trebui să pornească doar de la prețul de cumpărare sau de la dimensiunea exterioară a autoutilitarei, ci de la modul în care aceasta va fi folosită în fiecare zi.

Tipul de marfă este unul dintre primele criterii. Produsele ambalate, piesele de mobilier, echipamentele, coletele sau bunurile de larg consum pot fi transportate într-un furgon închis. Produsele refrigerate necesită o caroserie izolată și o instalație frigorifică, în timp ce materialele vrac ori cele utilizate pe șantiere pot impune folosirea unei basculante sau a unei platforme.

Distanțele parcurse influențează, la rândul lor, alegerea. Pentru livrările urbane frecvente sunt importante manevrabilitatea, vizibilitatea și accesul facil în spații înguste. În cazul transportului interurban sau regional, confortul șoferului, autonomia, stabilitatea și capacitatea de încărcare capătă o pondere mai mare.

Firmele trebuie să evalueze și frecvența curselor, numărul mediu de comenzi, sezonalitatea, spațiul disponibil pentru parcarea vehiculelor și structura clienților. O companie care livrează zilnic către zeci de puncte comerciale are alte nevoi decât una care efectuează câteva transporturi săptămânale cu încărcături voluminoase.

În etapa de documentare, antreprenorii pot compara configurațiile de autoutilitare Iveco disponibile pentru transport urban, mixt sau regional, în funcție de volumul și natura mărfii. Informațiile prezentate de ETCtrucks pot contribui la înțelegerea diferențelor dintre variantele de caroserie și la identificarea unei configurații potrivite pentru activitatea firmei.

Vehicule diferite pentru sarcini diferite

O flotă completă este construită, de regulă, prin combinarea mai multor categorii de vehicule. Autoutilitarele ușoare sunt potrivite pentru livrări urbane, intervenții tehnice și distribuție pe trasee cu opriri dese. Dimensiunile mai reduse permit accesul în zone aglomerate, în parcări și pe străzi înguste, unde un vehicul comercial de mari dimensiuni ar fi dificil de manevrat.

Autoutilitarele medii pot forma nucleul unei flote care deservește atât orașele, cât și localitățile din alte județe. Acestea oferă un echilibru între volum de încărcare, capacitate utilă și flexibilitate. Modele precum autoutilitare Iveco Daily pot fi utilizate pentru transport marfă, distribuție regională, aprovizionarea magazinelor sau deplasarea echipamentelor necesare echipelor de lucru.

Varianta de furgon este frecvent aleasă pentru mărfurile care trebuie protejate de ploaie, praf, temperaturi exterioare și acces neautorizat. Un Iveco Daily furgon poate fi integrat în activități de curierat, retail, producție, mobilier sau servicii, cu condiția ca volumul de încărcare și sarcina utilă să corespundă mărfurilor transportate.

Pentru operațiunile specializate, firmele pot opta pentru un șasiu cabină. Această configurație permite montarea unei suprastructuri adaptate activității: caroserie frigorifică, basculantă, platformă, box pentru marfă, atelier mobil sau alte soluții specifice. În acest fel, același tip de bază poate susține domenii foarte diferite.

Microbuzele completează flota în cazul firmelor care transportă persoane, angajați sau echipe de intervenție. Ele pot fi utile în construcții, mentenanță, turism, servicii tehnice și activități în care personalul trebuie să ajungă împreună la punctul de lucru.

Gama Iveco și standardizarea parcului auto

Unul dintre avantajele urmărite de firme atunci când analizează gama Iveco este posibilitatea de a acoperi mai multe tipuri de transport prin configurații diferite. O companie poate utiliza vehicule cu dimensiuni și caroserii distincte, păstrând în același timp o anumită unitate la nivelul mărcii, proceselor de service și aprovizionării cu piese.

Autoutilitarele Iveco Daily pot ocupa o poziție centrală într-o astfel de flotă, deoarece sunt disponibile în variante adaptabile pentru transportul de marfă generală, activități de distribuție sau aplicații specializate. Furgonul, duba și șasiul cabină pot răspunde unor cerințe diferite, iar alegerea ampatamentului și a suprastructurii trebuie corelată cu traseele și încărcăturile firmei.

Standardizarea parcului auto pe un număr redus de mărci sau platforme poate simplifica gestionarea mentenanței. Mecanicii și șoferii se familiarizează mai ușor cu vehiculele, piesele necesare pot fi planificate mai eficient, iar relația cu dealerul și service-ul autorizat devine mai ușor de administrat.

Fiabilitatea trebuie evaluată în raport cu utilizarea reală și cu respectarea programului de mentenanță. Niciun vehicul comercial nu poate funcționa eficient pe termen lung fără revizii, consumabile potrivite și intervenții efectuate la timp. Disponibilitatea pieselor originale și accesul la o rețea de service sunt, astfel, criterii importante pentru firmele care încearcă să limiteze perioadele de imobilizare.

Criteriile care influențează alegerea unui vehicul comercial

Capacitatea utilă și volumul de încărcare trebuie analizate separat. Un furgon poate oferi mult spațiu, dar marfa transportată poate atinge limita de greutate înainte ca întregul volum să fie ocupat. În alte situații, produsele sunt ușoare, dar voluminoase, iar dimensiunile compartimentului de marfă devin prioritare.

Consumul de carburant influențează direct costurile operaționale, în special în cazul vehiculelor care parcurg zilnic distanțe mari. Motorizarea diesel rămâne relevantă pentru numeroase aplicații comerciale, însă firmele trebuie să ia în calcul traseele, încărcarea, stilul de condus și restricțiile existente sau planificate în anumite zone urbane.

Norma de poluare Euro 6 poate avea importanță atât pentru conformarea la cerințele actuale, cât și pentru menținerea accesului în orașe. Totuși, alegerea nu trebuie redusă exclusiv la motorizare. Cutia de viteze, raportarea transmisiei, dimensiunea vehiculului și tipul caroseriei contribuie la eficiența generală.

Confortul șoferului devine esențial pentru cursele lungi sau pentru programele cu multe opriri. Poziția la volan, vizibilitatea, ergonomia comenzilor, spațiile de depozitare din cabină și sistemele de asistare pot reduce oboseala și pot susține un ritm de lucru mai sigur.

Dotările de siguranță trebuie analizate în funcție de utilizare, fără a fi tratate ca simple opțiuni secundare. Sistemele de frânare, controlul stabilității, asistența la manevre și elementele care îmbunătățesc vizibilitatea contribuie la protejarea șoferului, a mărfii și a celorlalți participanți la trafic.

În cele din urmă, firmele ar trebui să compare costul total de proprietate, cunoscut drept TCO. Acesta include achiziția, finanțarea, carburantul, taxele, asigurările, mentenanța, anvelopele, perioadele de indisponibilitate și valoarea estimată la revânzare. Un vehicul cu un preț inițial mai mic nu este automat și varianta mai economică pe durata utilizării.

Achiziție directă, leasing sau flotă mixtă

Strategia de achiziție depinde de resursele financiare, stabilitatea contractelor și ritmul de creștere al firmei. Plata directă poate reduce costurile de finanțare și oferă control deplin asupra vehiculului, dar blochează o parte importantă din capitalul care ar putea fi folosit pentru dezvoltarea afacerii.

Leasingul financiar permite distribuirea costului pe o perioadă mai lungă și poate fi potrivit pentru firmele care urmăresc să devină proprietarele vehiculelor la finalul contractului. Leasingul operațional este analizat mai ales de companiile care preferă costuri previzibile și reînnoirea periodică a flotei, însă condițiile trebuie comparate atent.

O flotă mixtă, formată din vehicule noi și autoutilitare comerciale second-hand, poate reprezenta o soluție echilibrată. Vehiculele noi pot fi alocate curselor critice sau intense, iar cele rulate pot deservi activități secundare, trasee mai scurte ori perioadele cu cerere ridicată.

Creșterea etapizată este, în multe cazuri, mai prudentă decât achiziția simultană a unui număr mare de vehicule. Firmele pot începe cu autoutilitățile necesare contractelor existente, apoi pot extinde parcul pe măsură ce volumul de lucru devine stabil. Numărul optim de vehicule nu se stabilește printr-o formulă universală, ci prin raportarea comenzilor la gradul de utilizare și la necesitatea existenței unei rezerve.

Rolul dealerului și al mentenanței în funcționarea flotei

Alegerea unui dealer cu experiență în vehicule comerciale poate simplifica procesul de configurare. Un partener specializat trebuie să poată explica diferențele dintre furgon, șasiu cabină, dubă și microbuz, precum și implicațiile pe care tonajul, ampatamentul și suprastructura le au asupra utilizării.

Consultanța este utilă mai ales atunci când firmele au operațiuni mixte și nu pot identifica ușor o singură configurație potrivită. Vehiculele Iveco pentru firme trebuie alese în funcție de sarcinile concrete, nu doar de aspect sau de preferința pentru un anumit model.

Relația cu dealerul continuă și după livrare. Accesul la service autorizat, programarea reviziilor, identificarea pieselor și suportul tehnic pot influența timpul în care un vehicul rămâne productiv. Pentru o firmă de transport, o autoutilitară imobilizată nu generează doar costuri de reparație, ci poate întârzia livrări și afecta relația cu clienții.

Mentenanța preventivă trebuie planificată în funcție de kilometraj, timp și regimul de exploatare. Vehiculele care circulă în oraș, cu opriri dese și perioade lungi de funcționare, pot avea un profil de uzură diferit față de cele folosite predominant pe trasee interurbane.

Soluțiile de telematică pot ajuta firmele să urmărească poziția vehiculelor, kilometrajul, consumul, timpii de staționare și modul de utilizare. Datele obținute pot susține optimizarea traseelor, reducerea curselor neproductive și programarea reviziilor înainte de apariția unor probleme costisitoare.

Reînnoirea flotei trebuie, de asemenea, planificată. Pe măsură ce vehiculele acumulează kilometri și costurile de întreținere cresc, firmele trebuie să compare cheltuielile necesare păstrării lor cu avantajele înlocuirii. O strategie clară de reînnoire evită situațiile în care mai multe autoutilitare ajung simultan într-o etapă de uzură avansată.

O flotă versatilă se construiește prin echilibru

Construirea unei flote capabile să acopere livrări urbane, transport interregional, marfă generală, produse perisabile și activități specializate presupune mai mult decât alegerea unui model popular. Firmele trebuie să pornească de la tipul de marfă, trasee, frecvența curselor și volumul real de activitate.

Combinarea unor autoutilitare ușoare cu vehicule medii, furgonete, șasiuri cabină și microbuze permite distribuirea eficientă a sarcinilor. Gama Iveco poate fi analizată de companiile care urmăresc versatilitate și posibilitatea de a standardiza o parte importantă a parcului auto, însă fiecare configurație trebuie raportată la nevoile concrete ale afacerii.

O flotă bine gândită este extinsă gradual, întreținută preventiv și evaluată permanent prin prisma costului total de proprietate. În acest fel, vehiculele nu reprezintă doar active cumpărate de firmă, ci instrumente operaționale capabile să susțină dezvoltarea pe termen lung.

Foto: ETCtrucks

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