Cum recunoști un brand real de cosmetice naturale românești, printre atâtea etichete

Diferența dintre un brand solid de cosmetice naturale românești și unul care doar declară „natural” se vede în câteva lucruri concrete. Ușor de verificat, dacă știi ce să cauți.

Unde se fac produsele, de fapt?

Mulți producători cumpără formule gata făcute și le rebranduiesc. Legal, da. Transparent, nu prea. Un brand care produce în laborator propriu, în serii mici, câștigă ceva greu de simulat: prospețime reală și control asupra concentrațiilor de ingrediente active.

Costă mai mult. E mai greu de scalat. De asta puțini o fac serios.

Concentrația contează la fel de mult ca lista de ingrediente

Un ingredient activ trecut pe etichetă nu spune nimic despre cât de eficient e produsul, dacă apare într-o cantitate simbolică, pusă acolo pentru marketing. Diferența reală se vede în concentrație: acid hialuronic, niacinamidă, acid ferulic sau peptide, folosite la pragul maxim susținut de studii pentru siguranță și eficiență — nu doar menționate, ci prezente în doze care chiar au efect pe piele.

E o linie fină. Prea puțin ingredient activ înseamnă un produs decorativ. Prea mult, fără testare, înseamnă risc de iritație. Un brand care lucrează cu concentrații optime, nu maxime cu orice preț, arată că a înțeles diferența.

Piața e invadată de produse cu proveniență discutabilă

Pe lângă brandurile românești autentice, piața locală e plină de produse cosmetice ieftine, multe din import asiatic, unele contrafăcute sau fără conformitate reală cu directivele UE — notificare CPNP, testare de siguranță, aviz dermatologic. Eticheta poate suna românesc sau natural fără să fie nici una, nici alta.

Testarea microbiologică acreditată și avizul dermatologic pe fiecare formula, nu doar pe gama generală, sunt un mod simplu de a separa un brand care respectă regulile UE de unul care doar importă sub o etichetă convenabilă.

„Handmade” sună bine, dar nu înseamnă mereu ce crezi

Termenul a ajuns cu o conotație ambiguă. Pentru mulți, „handmade” trimite la un artizan care amestecă produse în bucătăria personală, fără proces controlat, fără testare, fără loturi standardizate.

Există o diferență clară între asta și producție manuală, în laborator propriu, în serii mici. Nu vorbim de bandă de producție cu mii de bucăți identice pe lot — dar nici de o cratiță pe aragaz. E un proces controlat, cu rețete testate și repetabile, făcut de oameni, nu de utilaje industriale, dar într-un cadru care respectă normele de siguranță.

Vechimea, verificată — nu doar afirmată

Un brand activ de peste un deceniu, cu recenzii reale de clienți acumulate în timp, spune mai mult decât orice text de prezentare. Iar asta se verifică în cinci minute de căutat.

Cum recunoști, practic, un brand demn de încredere

Câteva întrebări simple, înainte de a cumpăra:

  • Produce în laborator propriu, conform normelor UE — sau vine dintr-o proveniență neclară?
  • Testează microbiologic și are aviz dermatologic pentru fiecare formula?
  • „Manual” înseamnă proces controlat, sau doar o poveste de marketing?
  • Gama e restrânsă și specializată, sau vrea să acopere tot?
  • E pe piață de ani buni, cu istoric verificabil?
Cum recunoști un brand real de cosmetice naturale românești, printre atâtea etichete

QI Cosmetics, brand românesc activ din 2014, bifează toate aceste criterii: laborator propriu, testare fizico-chimică si microbiologică, aviz dermatologic pe fiecare formulă, portofoliu specializat pe piele sensibilă sau acnee și sub 50 de produse în total. Lucruri pe care le poți verifica singur — inclusiv standardele complete pe care le respectă, publicate direct pe site.

QI Cosmetics face asta de peste 12 ani: combină naturalul cu standardele și cu ingrediente active susținute științific, fără compromisuri între ele.

Sursa imagine: stoc foto QI Cosmetics

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