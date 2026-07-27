Traficul dens a mutat accentul pe manevrabilitate și vizibilitate

În orașul actual, ușurința cu care gestionezi fiecare deplasare contează mai mult decât viteza de rulare. Dimensiunile potrivite, răspunsul precis al direcției la manevre de parcare și vizibilitatea bună din poziția de condus influențează experiența de zi cu zi, de la intersecțiile aglomerate până la spațiile înguste dintre mașini.

La acestea se adaugă sistemele de asistență care sprijină șoferul în situațiile repetitive din trafic: asistența la parcare, camerele cu vedere perimetrală și monitorizarea unghiului mort contribuie la o gestionare mai ușoară a manevrelor. Echiparea diferă în funcție de model, generație și configurație, motiv pentru care dotările trebuie verificate pe exemplarul concret.

Silueta coupé și eleganța adaptată mediului urban

Orașul a influențat și modul în care este privit designul unui autovehicul. Proporțiile echilibrate, liniile distincte și un interior orientat spre confort pot transforma deplasările zilnice într-o experiență mai plăcută, fără ca funcționalitatea urbană să fie neglijată.

Pentru acest tip de utilizare, oferta Mercedes-Benz CLA prezintă versiunile disponibile ale unei limuzine coupé compacte, cu un profil specific și configurații diferențiate prin motorizare, transmisie și echipare. Silueta joasă și proporțiile bine echilibrate se potrivesc unui stil de utilizare urban, iar caracterul autovehiculului este definit atât de design, cât și de elementele tehnice ale fiecărei configurații.

Poziția înaltă și libertatea de a ieși din oraș

Pentru o parte dintre utilizatorii urbani, autovehiculul trebuie să acopere mai mult decât traseul zilnic către birou. Drumurile de weekend către zone montane, localități din afara orașului sau destinații de vacanță adaugă alte criterii de selecție: spațiu pentru bagaje, confort pe distanțe mai lungi și o poziție de condus care oferă vizibilitate bună în trafic.

SUV-urile compacte răspund acestui tip de utilizare printr-o combinație între dimensiuni potrivite pentru oraș și versatilitate pentru drumurile de sfârșit de săptămână. Un model precum Mercedes-Benz GLA ilustrează această abordare printr-o poziție de condus mai înaltă, un format adaptat utilizării zilnice și configurații variate de propulsie și echipare. Alegerea unei versiuni potrivite pornește de la modul real în care este folosit autovehiculul, de la proporția dintre kilometrii urbani și cei parcurși în afara orașului.

Obiceiurile care contează în utilizarea urbană

Deplasările urbane presupun un regim diferit de utilizare: porniri dese, distanțe scurte și opriri repetate. Pentru a păstra autovehiculul în parametrii normali de funcționare, câteva obiceiuri simple au un rol important:

  • respectarea intervalelor de revizie stabilite de producător, adaptate modului real de utilizare;
  • parcurgerea periodică a unor drumuri mai lungi, care permit funcționarea în condiții diferite față de traficul urban;
  • verificarea regulată a presiunii anvelopelor, influențată de schimbările de temperatură și de condițiile de rulare;
  • păstrarea unei rutine de curățare și întreținere, inclusiv în sezonul rece.

Sunt acțiuni simple, dar contribuie la păstrarea stării generale a autovehiculului pe termen lung.

Orașul de astăzi pune alte întrebări decât cel de acum un deceniu: cât de ușor se manevrează autovehiculul, cât confort oferă în traficul zilnic și cât de bine se adaptează planurilor care depășesc limita orașului. Alegerea unei configurații potrivite pornește de la modul real în care este folosit autovehiculul, iar diferențele se descoperă cel mai bine în condiții apropiate de utilizarea de zi cu zi.

Sursa foto: media.mercedes-benz.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ruxandra Ion a vorbit direct despre actorul care a venit beat la filmări, iar ce a urmat întrece orice scenariu. Cum a reacționat: "Și așa l-a bătut Dumnezeu!". Complet neașteptat cine l-a înlocuit, detaliile chiar par de telenovelă!
Viva.ro
Ruxandra Ion a vorbit direct despre actorul care a venit beat la filmări, iar ce a urmat întrece orice scenariu. Cum a reacționat: "Și așa l-a bătut Dumnezeu!". Complet neașteptat cine l-a înlocuit, detaliile chiar par de telenovelă!
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Unica.ro
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Gafă sinistră la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile....
GSP.RO
Gafă sinistră la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile....
Celebra actriță, mărturisiri după divorțul de fotbalistul acuzat de viol
GSP.RO
Celebra actriță, mărturisiri după divorțul de fotbalistul acuzat de viol
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Adevarul.ro
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
FCSB bate tot! Audiența de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români s-au uitat la etapa 2 din SuperLiga
Fanatik.ro
FCSB bate tot! Audiența de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români s-au uitat la etapa 2 din SuperLiga
ChatGPT a oferit instrucțiuni pentru arme biologice. OpenAI se confruntă cu un nou risc de reglementare
Financiarul.ro
ChatGPT a oferit instrucțiuni pentru arme biologice. OpenAI se confruntă cu un nou risc de reglementare
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
ObservatorNews.ro
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Parteneri
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.ro
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Noua sală ultramodernă a României, inaugurată săptămâna aceasta » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
Noua sală ultramodernă a României, inaugurată săptămâna aceasta » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
Parteneri
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Mediafax.ro
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Astăzi se împlinesc 9 ani de la decesul Denisei Răducu! Incredibil ce a apărut pe pagina regretatei artiste
KanalD.ro
Astăzi se împlinesc 9 ani de la decesul Denisei Răducu! Incredibil ce a apărut pe pagina regretatei artiste

Politic

Parteneri
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință