Incendii fără precedent în Spania

Spania se confruntă cu un an record în privința suprafețelor arse de incendii. Potrivit guvernului, 172.000 de hectare de pădure au fost distruse până acum în 2026, de șase ori mai mult decât cifra raportată pentru întregul an 2025. Printre zonele afectate se numără și provincia Ávila, unde un incendiu devastator a mistuit deja 50.000 de hectare, devenind cel mai mare din istoria Spaniei.

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Ministrul de interne al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, a avertizat că zilele de luni și marți sunt „absolut cruciale” pentru a ține sub control flăcările, înainte ca temperaturile să crească din nou începând de miercuri.

Premierul Pedro Sánchez a subliniat gravitatea situației: „Ne așteaptă ore dificile, ore complexe”.

Agenția meteorologică de stat, Aemet, a prevăzut că valul de căldură va dura „cel puțin” până duminică și va complica intervențiile pompierilor din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice din sud.

„Este cea mai dureroasă manifestare a urgenței climatice care face incendiile de vegetație mai intense și valurile de căldură mai frecvente, ceea ce vulnerabilizează și mai mult terenurile noastre”, a declarat Sánchez în cadrul unei conferințe pe tema schimbărilor climatice.

Pompierii români intervin în sudul Franței

Misiunea salvatorilor români trimiși în Franța a trecut la un nou nivel de alertă. Din cauza agravării situației operative din sudul țării, autoritățile franceze au decis redislocarea de urgență a modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure.

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Pompierii români, care acționau în cadrul Misiunii de Prepoziționare derulate sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, au fost mutați din Departamentul Pyrénées-Orientales în Departamentul Var, din regiunea Provence-Alpes-Côte dAzur.

Decizia strategică a comandamentului francez a survenit pe fondul izbucnirii unui incendiu de vegetație de proporții în zona localității Pontevès. Flăcările s-au extins rapid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vegetației uscate, impunând concentrarea mai multor forțe de intervenție internaționale.

Echipajele românești au făcut deplasarea marți spre noapte, adaptându-se din mers la cerințele din teren ale partenerilor francezi pentru a limita pagubele materiale și riscul pentru populație.

„Pompierii români au instalat baza de operații în localitatea Correns, de unde au fost ulterior dislocați în teren pentru executarea unei misiuni de stingere a incendiului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Franța, în fața unui pericol iminent

În sud-vestul Franței, incendiile din Gironde au mistuit deja 42.000 de hectare, devenind unele dintre cele mai devastatoare din această țară de la al Doilea Război Mondial. Flăcările, descrise de ministrul de interne Laurent Nuñez drept „extrem de intense și imprevizibile”, amenință să ajungă la periferia orașului Bordeaux, aflat la doar 15 km distanță.

Primarul orașului Bordeaux, Thomas Cazenave, a declarat pentru BBC că autoritățile locale se pregătesc pentru „toate eventualitățile”.

„Ne pregătim să primim un număr mare de persoane în cazul în care vor fi ordonate evacuări suplimentare”, a spus acesta. Până acum, peste 220.000 de oameni au fost evacuați în regiune.

Președintele Emmanuel Macron, aflat luni la Bordeaux, a avertizat că „săptămânile următoare vor fi dificile și trebuie să rezistăm”. Deși un alt incendiu mai mic din Landes a fost „limitat”, Macron a subliniat că acesta rămâne „virulent” și a cerut vigilență maximă în zilele următoare.

Europa, nepregătită în fața crizei climatice

Incendiile tot mai intense din această vară, alimentate de seceta severă și de vegetația uscată, ridică întrebări serioase despre capacitatea Europei de a face față crizei climatice. Oficialii Comisiei Europene au declarat pentru The Guardian că sezonul incendiilor, care a început în aprilie, ar putea să dureze până în noiembrie, ceea ce ar transforma 2026 într-un an record.

„Europa nu este pregătită pentru consecințele crizei climatice”, a avertizat Teresa Ribera, responsabilă de tranziția verde în cadrul Comisiei Europene, într-un interviu pentru El País. În luna octombrie, Comisia intenționează să propună o strategie de adaptare mult mai ambițioasă decât politicile actuale, pentru a face față provocărilor climatice.

În Franța și Spania, intervențiile pompierilor sunt îngreunate de viteza cu care se propagă flăcările. Un incendiu recent din sudul Spaniei, care a făcut 13 victime, a atins viteze de 4 mile pe oră, mult peste limita de 300 de metri pe oră la care pompierii pot interveni eficient.

În sprijinul celor două țări, Uniunea Europeană a mobilizat șapte avioane și patru elicoptere pentru Franța, respectiv șase avioane și trei echipe de pompieri pentru Spania, activând mecanismul de asistență de urgență al blocului comunitar.

Alte țări afectate de incendii de vegetație

Italia, Portugalia și Grecia se confruntă, de asemenea, cu incendii devastatoare. În sudul Italiei, mai mult de 400 de persoane, inclusiv turiști care se aflau în campinguri, au fost evacuate de pe peninsula Gargano, unde flăcările alimentate de vânturi puternice au ajuns până pe plaje. Alte 58 de persoane au fost evacuate din Maratea, în regiunea Basilicata.

Portugalia se luptă cu mai multe incendii în nordul și centrul țării, iar peste 1.000 de pompieri și specialiști sunt implicați în operațiuni de stingere a focului.

Între timp, Italia se pregătește pentru al patrulea val de căldură din acest an, cu temperaturi care ar putea atinge 38-40°C începând de miercuri.

Aerul irespirabil afectează sănătatea

Fumul dens generat de incendiile din Franța a dus la o «deteriorare marcată» a calității aerului în regiunea Nouvelle-Aquitaine și în zonele învecinate. Autoritățile sanitare au emis avertismente, în special pentru persoanele vârstnice, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni respiratorii sau cronice.

Pentru a proteja populația, biroul premierului a anunțat distribuirea a peste 1,5 milioane de măști FFP2 în regiune, recomandând locuitorilor să evite activitățile solicitante, să poarte măști la exterior și să țină ferestrele închise.

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