Deplasarea la cel mai apropiat showroom oferă mai multe avantaje, printre care acela că poți verifica în detaliu lentilele de contact și poți cere informații suplimentare despre ele personalului avizat. Există numeroase astfel de locații în multe orașe, inclusiv un showroom cu lentile de contact în Iași, astfel că îl poți găsi cu ușurință pe cel din proximitatea ta.

Verifică în prealabil sănătatea oculară

Atunci când intenționezi să achiziționezi lentile de contact, indiferent dacă ai mai purtat sau nu unele, trebuie să îți verifici în prealabil sănătatea oculară. Dacă ai deja o prescripție de lentile de contact validă, dar a trecut ceva timp și nu le-ai cumpărat, mergi la încă un consult, pentru a te asigura că nu există probleme recente, precum infecții oculare.

Discută cu medicul despre scopul utilizării acestora, de exemplu, dacă intenționezi să le porți doar la activități sportive sau în alte contexte, pentru perioade scurte sau îndelungate. Medicul îți poate prescrie lentile de contact cu unele caracteristici care se pliază pe diferite necesități și îți facilitează alegerea.

Dacă te-ai decis asupra magazinului din care să îți achiziționezi lentilele de contact, asigură-te că toate detaliile de pe ambalaj corespund cu cele de pe prescripție. De asemenea, ține cont și de:

perioada de utilizare: anuale, bilunare, lunare, trimestriale, unică folosință;

modul de purtare: purtare continuă, purtare zilnică;

tipul de lentile: pentru miopie sau hipermiopie, pentru astigmatism sau torice, pentru prezbiopie sau multifocale.

Dacă observi orice neconcordanță în legătură cu parametrii și datele de pe prescripție comparativ cu ceea ce este menționat pe ambalajul lentilelor de contact, discută cu personalul din magazinul din care le achiziționezi, pentru a te ajuta să le alegi pe cele potrivite. Este deosebit de important ca produsul să respecte cu strictețe datele de pe prescripția medicală.

Ce este indicat să eviți?

Există mai multe aspecte pe care trebuie să nu le ignori când iei în calcul achiziționarea lentilelor de contact. Iată ce se recomandă să eviți:

Utilizarea unei prescripții expirate. Înainte de a îți procura lentilele de vedere, mergi la o consultație, pentru a te asigura că totul este în regulă din punct de vedere medical;

Purtarea lentilelor de contact dacă ai infecție oculară. Este contraindicat să le porți când ai o infecție oculară, întrucât situația se poate agrava și există riscul de a apărea complicații;

Achiziționarea lentilelor de contact din magazine care nu sunt specializate pe optică și dispozitive pentru vedere. Acelea pot vinde branduri care nu sunt de calitate înaltă și riști să alegi unele nepotrivite sau care creează disconfort.

Mergi o dată pe an la consult oftalmologic de rutină, în special dacă ai probleme de vedere, dar și înainte de a achiziționa lentile de contact. Ține cont de sfaturile și recomandările noastre și mergi în magazinele specializate pe optică, pentru a putea verifica pe loc particularitățile produselor și a beneficia de ajutorul personalului avizat!

Sursă de informare:1. Center for Devices and Radiological Health. “Buying Contact Lenses.” U.S. Food and Drug Administration, FDA, www.fda.gov/medical-devices/contact-lenses/buying-contact-lenses, accesat la data de 16 noiembrie 2022.

