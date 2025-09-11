Studentul din România își împarte timpul liber între ieșiri cu prietenii, sport la îndemână și serile petrecute online. În centrele universitare mari, costul și proximitatea dictează programul, așa că activitățile cu buget mic, ușor de organizat după cursuri, prind cel mai ușor.

Barometrele universitare și sondajele studențești indică un buget de timp liber de cuprins între 12 și 15 ore pe săptămână, comprimat în ferestre scurte, mai ales seara și în weekend. În cazul studenților care stau la cămin, apar mai multe inițiative spontane, cum ar fi meciurile de fotbal în curte sau serile de trivia.

Preferințele locale au o constantă: socialul. Aproximativ 6 din 10 studenți declară că merg cel puțin o dată pe săptămână în baruri, karaoke sau la stand-up, mai ales în orașele cu străzi pietonale active. Mișcarea vine aproape la egalitate, cu circa 4 din 10 care fac sport ușor sau sală de 2-3 ori pe săptămână, beneficiind de abonamente reduse. Online-ul are, așa cum era de așteptat, o inerție serioasă: trei sferturi consumă conținut video în streaming săptămânal, iar aproape o se joacă online regulat, în special seara.

Pentru România, topul preferințelor se arată compact și ușor de recunoscut în orice oraș studențesc: ieșiri sociale, sport, evenimente culturale accesibile, streaming, gaming și casino online, acolo unde variantele precum cele de la Mr Bit fac furori, pornind de la verificarea identității și până la fel și fel de turnee.

Cum se distrează studenții români și ce fac omologii lor din UE

La nivel european, peisajul se mișcă în direcții similare, dar infrastructura campusurilor și accesul la cultură schimbă ponderea.

În multe țări occidentale, sportul organizat prin cluburi universitare adună frecvent între 45-50% participare săptămânală, pentru că bazele sunt chiar în campus. Cultura urbană e ușor de atins, întrucât numeroase muzee și instituții au intrare liberă în anumite zile. De asemenea, voluntariatul și societățile studențești se bucură de o implicare recurentă, de 20-30%. Micro-călătoriile între orașe, susținute de trenuri sau autocare low-cost, aduc un ritm de city-break din două în două luni, pentru o bună parte dintre studenți.

Diferențele dintre România și media UE țin de acces, infrastructură și costuri. În România, concentrarea barurilor, cluburilor mici și evenimentelor informale organizate lângă campus face ca socializarea să domine, iar serile sunt completate de streaming și gaming, opțiuni ieftine și ușor de organizat.

În multe țări din UE, proximitatea și dotarea sălilor de sport din campus îi motivează pe studenți să se antreneze, cluburile universitare și muzeele cu intrare redusă ridică participarea la sport organizat și la cultură, iar transportul ieftin și rapid favorizează organizarea recurentă a city breakurilor.

Sursa foto: chatgpt.com

