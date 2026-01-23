Cum treci de la concediere la reangajare: 66% rată de succes într-un program de reconfigurare profesională asistată

„Am înțeles că acest context comun nu este o înfrângere, este mai degrabă o pauză. În această pauză am ocazia să respir și să aleg ce drum vreau să urmez de acum înainte.”Aceste cuvinte aparțin unuia dintre participanții la proiectul „Reconfigurare profesională”, finanțat prin Start ONG – program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow – și derulat de PuntoUP Impact. O inițiativă apărută dintr-o realitate neplăcută: momentul în care pierderea unui loc de muncă te face să simți că ai pierdut controlul asupra propriei vieți.

Disponibilizările nu lovesc egal. Ele afectează disproporționat segmentele deja vulnerabile: seniorii de peste 45 de ani considerați „supracalificați” sau „greu adaptabili”, părinții singuri care nu pot acomoda programe haotice sau specialiștii din industrii de nișă. Fără un proces de reconversie asistată, acești oameni nu doar că își pierd jobul, ci riscă să fie excluși definitiv social și economic.

Aici intervine misiunea noastră: să ne asigurăm că restructurarea unui business nu devine o condamnare la irelevanță pentru om.

– Mihaela Tomescu, Președinte PuntoUP Impact

Programul „Reconfigurare profesională” s-a născut din urgența momentului. Am vrut să testăm o ipoteză simplă: dacă le oferim oamenilor disponibilizați mai mult decât o listă de joburi unde să își trimită CV-ul, putem avea un impact real – pentru ei și pentru piața muncii.

Cei care trec prin concedieri sau perioade de tranziție se simt adesea judecați sau izolați. Vocea participanților ne-a confirmat că prima nevoie nu este o listă de joburi, ci o re-ancorare.

„M-a susținut emoțional pentru că am înțeles că nu sunt singură în această situație, nu este ceva greșit cu mine dacă am ajuns aici”, ne-a mărturisit o participantă.

Și tot de acolo a venit energia: „Am primit energia pozitivă de care aveam nevoie să merg mai departe și să continui căutarea.”

Rezultatele proiectului pilot ne-au confirmat nu doar ipoteza, ci și dimensiunea critică a nevoii. Într-un timp foarte scurt, 35 de persoane au răspuns apelului nostru si au parcurs un proces de reconfigurare profesională, desfășurat pe parcursul a patru săptămâni.

Dincolo de prezență, rezultatele sunt relevante:

– 100% dintre participanți și-au identificat abilitățile transferabile, esențiale pentru reconversie;

– 93% au dobândit claritate asupra direcției profesionale;

– 87% au declarat că au curajul să aplice la joburile pe care și le doresc cu adevărat;

– 66% și-au găsit un nou loc de muncă pe durata programului.

Cum a arătat, concret, parcursul celor 4 săptămâni

Programul a fost construit ca un parcurs scurt, în care oamenii au fost ținuți în același timp în siguranță emoțională și în acțiune concretă. În prima întâlnire, am lucrat cu reacțiile normale la schimbare și stres, astfel încât participanții să poată trece de la „mi s-a întâmplat” la „ce pot controla de aici”. Am folosit exerciții de repoziționare și reflecție („roata vieții”, întrebări de grup pentru acceptare, instrumente de gestionare a stresului și ideea că stresul poate deveni combustibil pentru reconstrucție).

Apoi am intrat în miezul reconversiei: puncte forte, valori, „de ce”-ul personal, misiune profesională și direcție – cu exerciții ghidate, în perechi și în grup, plus teme simple între sesiuni (inclusiv provocarea de a cere feedback de la 3–5 oameni apropiați, ca să-și recupereze încrederea prin oglindire reală).

„Mi-a dat claritate”, a rezumat un participant. Iar altcineva a spus: „Sfaturi venite din know-how aplicat și un boost de încredere.”

În partea aplicată, participanții au:

– lucrat pe acceptarea tranziției și pe „ce pot influența”, ca să recapete putere personală;

– mapat puncte forte („îmi vine natural să…” / „oamenii mă apreciază pentru…”) și le-au legat de rezultate din joburile anterioare;

– formulat o misiune profesională (ce–de ce–cum), ca să-și susțină direcția în interviuri;

– construit pași mici pe 3 luni („primul și cel mai mic pas de azi”), ca să transforme claritatea în plan;

– lucrat aplicat pe LinkedIn și CV: tagline, „About me”, skills, experiență, recomandări și un proces simplu de rebuild al CV-ului.

Pentru mulți, a fost „o gură de aer proaspăt, un respiro de unde să încep să caut și să gândesc un job adaptat la cine sunt acum”.

Povești de transformare

Succesul programului se vede cel mai bine în scânteia care s-a aprins în ochii participanților.

Povestea Ancăi. În prima sesiune, o participantă a venit cu un nod în gât: pierderea jobului îi suna în cap ca un verdict personal. În discuțiile de grup și în exercițiile de repoziționare, a pus cuvinte pe ce trăiește și a auzit aceeași poveste în jurul ei. „M-a susținut emoțional…”. A doua zi, în loc să caute „orice job”, și-a notat ce poate controla: rutina, energia, pașii mici — și și-a făcut curaj să continue aplicările.

Momentul de cotitură a fost când emoția s-a transformat în plan, iar „nu pot” a devenit „încep cu un pas mic”.

Povestea lui Alex. Alex a intrat în workshopul despre puncte forte cu o întrebare pe care o tot amâna: „Și acum, eu ce fac mai departe?”. În exercițiile de clarificare, a început să lege bucăți din experiența lui care până atunci păreau fără legătură. La final, a spus: „Cred și simt că mi-am găsit direcția!…”. Din punctul acela, planul n-a mai fost „caut un job”, ci „testez o direcție”: primii pași, primele conversații, primele validări.

Nu putem vorbi despre diversitate și egalitate de șanse dacă îi lăsăm în urmă pe cei afectați direct de dinamica economică. Modelul validat acum, la scară mică, are nu doar potențialul, ci și necesitatea de a fi extins. Piața muncii are nevoie de mecanisme constante de sprijin, nu doar de intervenții de avarie.

Pentru PuntoUP Impact, aceasta este direcția strategică: transformarea acestui pilot într-un program sustenabil, care să devină o plasă de siguranță și, în același timp, o trambulină

Start ONG este un program lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social şi cultură. Valoarea totală a programului este de 600.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi grupurilor informale/ de iniţiativă.

