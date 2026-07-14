Tot mai multe familii din România își pun, în această perioadă, o întrebare esențială: căminul în care se află — sau ar urma să ajungă — părintele meu funcționează legal? Pe SeniorHelp, platforma prin care familiile caută și compară cămine de bătrâni, interesul este vizibil în cifre: peste 450 de solicitări trimise către centre, în doar două săptămâni, de familii din 34 de județe — practic din trei sferturi din țară.

Vestea bună este că verificarea unui cămin nu cere nici relații, nici cunoștințe juridice. Iată pașii concreți.

1. Verifică licența — documentul care desparte legalul de ilegal

Orice cămin de bătrâni care funcționează legal în România deține o licență de funcționare emisă de Ministerul Muncii, cu un cod de serviciu social unic. Ministerul publică registrul electronic al tuturor serviciilor sociale licențiate, iar prezența centrului în acest registru este prima și cea mai importantă verificare. Pe SeniorHelp, statutul licenței este afișat direct pe pagina fiecărui centru și este sincronizat lunar cu registrul oficial al ministerului — platforma listează în prezent 678 de cămine de bătrâni cu licență verificată, din 795 publicate, alături de peste 950 de furnizori de servicii pentru seniori.

2. Cere documentul, nu promisiunea

La vizită, solicită să vezi licența de funcționare — un centru serios o afișează sau o prezintă fără ezitare. Reticența la această întrebare simplă este un semnal de alarmă. Întreabă și de capacitatea licențiată: un centru autorizat pentru 20 de locuri care găzduiește 35 de persoane funcționează în afara condițiilor licenței.

3. Privește dincolo de fațadă

Personal prezent și identificabil pe timp de zi și de noapte, spații curate, beneficiari îngrijiți, meniu afișat, cale de evacuare vizibilă și marcată, contract scris cu servicii și tarife detaliate — toate se pot observa într-o singură vizită. Cere contractul acasă, pentru lectură fără presiune, înainte de a semna.

4. Prețul suspect de mic are întotdeauna o explicație

Aici cifrele vorbesc singure. Potrivit unui studiu transmis recent autorităților de organizațiile furnizorilor de servicii sociale — aflat zilele acestea în centrul dezbaterii publice despre căminele private, preluat de presa națională și discutat inclusiv în Parlament — costul minim la care un centru privat poate funcționa legal, cu personalul, hrana și dotările impuse de lege, este de aproximativ 6.100 de lei pe lună de persoană, fără profit. Un tarif mult sub acest prag ridică o întrebare legitimă: la ce s-a renunțat pentru a se ajunge acolo? Pe SeniorHelp, prețul este printre cele mai căutate criterii — peste 100 de interogări distincte legate de cost în ultima lună — semn că familiile caută opțiuni accesibile. Tocmai de aceea verificarea licenței contează cu atât mai mult la tarifele mici.

„Vedem în platformă, căutare cu căutare, cum arată cererea reală: familii din toată țara care caută un loc sigur pentru un părinte și întreabă, înainte de orice, cât costă. În piață există un gol real de acces la îngrijire legală la prețuri accesibile. Ne dorim un sistem în care control strict să însemne și ofertă legală accesibilă — iar până atunci, cel mai bun instrument al unei familii este informația verificată”, spune Răzvan Marinescu, fondatorul SeniorHelp.

Unde cauți în siguranță

SeniorHelp oferă gratuit familiilor informații structurate despre căminele de bătrâni din întreaga țară: statutul licenței, capacitate, servicii, prețuri și date de contact — plus posibilitatea de a trimite o solicitare direct către centrele care corespund nevoilor și bugetului. Ghidul complet de verificare, cu toate cele 7 verificări detaliate, este disponibil gratuit: Cum verifici un cămin de bătrâni — ghidul SeniorHelp în 7 pași. Un părinte merită siguranță, nu speranță — verifică înainte să alegi.

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