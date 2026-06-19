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Ce au făcut gazdele

Mexic s-a impus ușor cu 2-0, în meciul de deschidere împotriva Africii de Sud, meci în care au fost acordate 3 cartonașe roșii. Canada a obținut un punct cu Bosnia și Herțegovina dar poate fi considerat o performanță având în vedere că e primul său punct obținut la vreun Mondial, iar SUA a confirmat că este o echipă solidă și a câștigat cu 4-1 împotriva Paraguay-ului.

Favoritele

Prima mare favorită care a intrat în competiție a fost Brazilia care a fost ținută în șah de Maroc, scor 1-1. Mașinăria germană a făcut scor cu Curacao, 7-1 și apoi am avut probabil cea mai mare surpriză de până acum, rezultatul de 0-0 înregistrat de Spania cu Capul Verde. Franța nu a avut probleme cu Senegal cuplul Olise – Mbappe funcționând perfect, iar Argentina cu Messi în frunte nu i-a dat nicio șansă Algeriei, 3-0, toate golurile fiind marcate de jucătorul lui Inter Miami. Portugalia nu a reușit să o învingă pe Congo, africanii reușind primul gol și obținând primul punct din istorie la Mondiale iar Anglia s-a dovedit prea puternică și a învins-o pe Croația cu 2-0.

Remarcați

Messi a primit cea mai mare notă de până acum, 9.6, și doborât câteva recorduri după tripla sa cu Algeria.

Portarul Capului Verde în vârstă de 40 de ani, a devenit o celebritate mondială după ce a avut numeroase intervenții și a fost omul meciului cu Spania.

Mbappe l-a depășit pe Giroud și a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Franței.

Echipa Japoniei a obținut un egal frumos și meritat împotriva Olandei, 2-2.

Nu mai puțin de patru jucători au reușit câte o dublă la debutul lor la Mondiale: Balogun (SUA), Ayari (Suedia), Just (Noua Zeelandă), Haaland (Norvegia).

Foto: AFP

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