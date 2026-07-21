Vedeta a lucrat timp de 21 de ani în presă, iar acum, când se apropie de vârsta de 46 de ani, Emma Zeicescu a făcut un anunț prin intermediul paginii ei de Facebook: fosta prezentatoare TV a dezvăluit că s-a mutat de la bloc la curte!

Emma Zeicescu a ținut să precizeze că are o curte de 150 de metri pătrați și că și-a plantat deja primii pomi: un vișin și un smochin. Iar fiul ei, Rafael, este fericit de această mutare.

Emma ZeicescuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 22

„După 26 de ani de muncă, mi-am făcut un cadou. În septembrie împlinesc 46 de ani și aproape toată viața am locuit la bloc. Acum am și eu 150 de metri pătrați de curte și stau lângă vișinul meu, pe care l-am botezat Paul. Mai are un frate, Luca, un smochin superb. Voiam să declar public că s-a muncit mult, s-a plâns și mai mult, apoi s-a strâns din dinți, an de an, pentru că reziliența este o superputere.

Raf e în extaz, pisica e în depresie, iar teckelița Luci e fiartă pe lătratul câinilor din jur. Acum are vecini! Cred că mă pot obișnui cu păsărelele vorbărețe, dar cu câinii va trebui să negociez cumva. Simt că îmi iau dopuri pentru noapte.

Sunt în picioare de la ora 07.30 și am ajuns la finalul unui drum și al unui context tare anevoios, așa că îmi dau voie să spun: Mulțumesc, Doamne! Sunt fericită! Și, pentru că nu am experiență în ale statului la curte, declar că am descoperit o pasiune pentru mătura din curte. Înțeleg acum că există un adevărat fan club al femeilor pasionate de curățenia curții. Noroc că nu-i mare!

O să vă mai cer sfaturi pentru buruieni, țânțari și provocările vieții la casă. Simt că mă va bucura tare acest super nou și frumos capitol din viața mea.
Să fiți bine”, a scris Emma Zeicescu pe Facebook.

Anunțul făcut de fosta prezentatoare TV vine la doar câteva luni după ce Emma Zeicescu dezvăluia că s-a despărțit de Claudiu Popa, bărbat care i-a fost alături timp de 13 ani și care este tatăl lui Rafael, fiul lor.

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