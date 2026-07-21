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Fiul actriței Aylin Mujica a murit la doar 31 de ani

Aylin Mujica trece prin unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Mauro Menendez, fiul actriței pe care publicul din România a urmărit-o de-a lungul anilor în mai multe telenovele, s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani.

Mauro era cunoscut în industria muzicii electronice sub numele de scenă MAAHEZ și își construise o carieră în Statele Unite. Tânărul mixa în cluburi și la festivaluri din Miami, Caraibe și din alte orașe americane.

Moartea sa neașteptată a provocat numeroase reacții în rândul apropiaților și al celor care îi urmăreau activitatea. În ultimele zile, Mauro s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate și există informații potrivit cărora ar fi suferit complicații provocate de o pneumonie. Până în acest moment, însă, cauza oficială a morții nu a fost făcută publică.

Tatăl lui Mauro Menendez a confirmat vestea

Cel care a confirmat public tragedia a fost tatăl tânărului, Osamu Menendez. Acesta a publicat în mediul online un mesaj în care a mărturisit că este devastat de pierderea fiului său și că se afla într-un avion pentru a-i aduce trupul acasă.

„Vă rog să mă iertați, nu pot vorbi. Fiul meu Mauro a murit aseară și sunt devastat. Sunt într-un avion pentru a-i aduce trupul acasă”, a scris Osamu Menendez în mediul online.

Vestea morții lui Mauro Menendez s-a răspândit rapid, iar numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise familiei.

Mesajul transmis de Aylin Mujica după moartea fiului său

La scurt timp după ce vestea a devenit publică, Aylin Mujica a publicat, la rândul său, un mesaj pe Instagram. Actrița a vorbit despre durerea provocată de pierderea fiului său și despre golul pe care acesta îl lasă în urma sa.

Aylin Mujica a mărturisit că să învețe să trăiască mai departe cu această pierdere va reprezenta cea mai mare provocare din viața ei și a spus că speră să găsească puterea necesară pentru a suporta durerea.

„Astăzi inima mea este devastată de pierderea fiului meu Mauro, un suflet plin de lumină, iubire și bucurie, care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care au avut privilegiul să îl cunoască. Absența lui lasă un gol imposibil de descris, iar să învăț să trăiesc cu această durere va fi cea mai mare provocare din întreaga mea viață. Zboară sus, iubirea mea. Ne va fi foarte dor de tine, dar am încredere că Dumnezeu te are într-un loc minunat. Îți cer doar să îmi trimiți puterea de a putea suporta această durere imensă. Vă mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Te iubesc cu toată viața mea, dragul meu Mau”, a scris Aylin Mujica pe Instagram.

Mauro Menendez era cunoscut în lumea muzicii sub numele MAAHEZ

Mauro Menendez își construise propriul drum profesional în industria muzicii electronice. Sub numele de scenă MAAHEZ, acesta activa ca DJ și ajunsese să mixeze în diferite cluburi și la evenimente din Statele Unite și Caraibe.

Tânărul locuia și își desfășura o mare parte din activitatea profesională în Statele Unite, iar Miami era unul dintre locurile în care era prezent pe scena muzicii electronice.

Dispariția sa la numai 31 de ani a venit pe neașteptate pentru cei care îl cunoșteau, în condițiile în care familia nu a anunțat până acum în mod oficial cauza decesului.

Aylin Mujica, cunoscută în România din telenovelele „Săracii tineri bogați” și „Aurora”

Pentru publicul din România, Aylin Mujica este un nume cunoscut mai ales datorită telenovelelor difuzate de-a lungul anilor la Acasă TV. Actrița a putut fi urmărită în producții precum „Săracii tineri bogați” și „Aurora”, roluri prin intermediul cărora a devenit cunoscută și telespectatorilor români.

Originară din Cuba, Aylin Mujica și-a construit o carieră în televiziune, fiind distribuită de-a lungul anilor în numeroase producții în limba spaniolă.

În aceste zile, însă, actrița se confruntă cu o tragedie care ține departe orice preocupare profesională. După moartea fiului său, aceasta le-a mulțumit prietenilor și colegilor pentru mesajele de susținere primite și a mărturisit public cât de greu îi este să accepte pierderea lui Mauro.

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