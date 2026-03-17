Ambele situații sunt extreme și, din punctul nostru de vedere pot fi evitate dacă înveți să-ți verifici singur anvelopele auto. Atenție, asta nu înseamnă că nu mai trebuie să mergi la service. Doar că acum știi când s-o faci: nu mai mergi la ghici!

De ce este important să verifici uzura anvelopelor?

În general, anvelopele auto se uzează din cauza stilului de condus, a temperaturii și a condițiilor meteo, a tipului de drum pe care conduci și nu în ultimul rând, din cauza presiunii din anvelope. Pe scurt, recomandat va fi să le verifici regulat ca să-ți dai seama când trebuie să le schimbi.

Ce riști dacă nu faci asta? În primul rând, riști siguranța ta și a celorlați participanți la trafic. O anvelopă prea uzată va prezenta aderență redusă, este predispusă la acvaplanare și, în cazurile în care se observă fisuri, umflături sau uzură neuniformă, aceasta poate chiar să explodeze. Fix genul de „surpriză” pe care n-o vrea nimeni.

În al doilea rând, folosirea anvelopelor auto uzate poate afecta performanța și consumul. În cazuri extreme riști inclusiv să primești amendă, dacă circuli cu cauciucuri uzate sub limita legală, adică 1,6 mm, pe timp de vară.

Cum poți verifica gradul de uzură al anvelopelor auto?

Așa cum explicam și mai sus, cel mai simplu, dar și cel mai costisitor, este să te duci la service. Dacă vrei să te scutești de un drum și să economisești și niște bani, iată ce alternative ai la dispoziție:

Verifică vizual indicatorii de uzură

Pe banda de rulare a anvelopei, adică acele caneluri aflate pe suprafața cauciucului, vei descoperi acești indicatori. Sunt ușor de recunoscut: sunt zone mici, ușor înălțate, ca niște proeminențe, situate în partea inferioară a canelurilor de pe profilul benzii de rulare. Majoritatea producătorilor includ și diverse semnale vizuale după care poți deduce momentul înlocuirii.

Folosește un instrument special

În cazul în care metoda de mai sus nu funcționează, poți folosi diverse instrumente pentru a verifica manual dacă ai atins adâncimea legală a benzii de rulare. În această categorie intră un etalon special pentru profil sau o riglă. Anumite persoane recomandă inclusiv folosirea unei monezi pentru a determina adâncimea șanțurilor. Indiferent de metoda folosită, ai grijă să verifici adâncimea în mai multe puncte de rulare.

Există și posibilitatea de a observa o uzură inegală, după cum urmează:

Uzură cauciucuri pe interior spate. Poate fi cauzată de presiune prea mare în cauciucuri.

Uzură cauciucuri pe interior față. La fel ca mai sus, poate indica o presiune crescută în cauciucuri.

Uzură cauciucuri pe exterior față sau spate. Uzura pe margini poate indica o presiune prea mică în cauciucuri.

Acordă atenție uzurii anvelopelor la exterior, precum și la interior, mai ales dacă observi că uzura s-a produs în mod inegal. În acest caz este posibil să te confrunți cu probleme de aliniere a roților sau cu alte probleme de natură tehnică.

Îți recomandăm să verifici periodic fiecare din cauciucuri (fie ele anvelope vara sau anvelope iarna/all-season) și să le demontezi și înlocuiești dacă observi că s-a atins limita de uzură. Totodată, dacă ai nevoie de o părere avizată, un drum la service s-ar putea să te coste mai puțin decât o pană.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE