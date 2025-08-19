De ce o ușa de garaj automatizată? Topul de ce-urilor!

Dacă și tu te întrebi de ce sa alegi usi de garaj automatizate, răspunsul stă în:

Controlul facil, de la distanță.

Mai multă securitate.

Design modern și cu posibilitate de a alege unele detalii.

Orice proprietar de garaj ar trebui să se raporteze mai întâi de toate la stilul său de viață și la frecvența cu care deschide și închide garajul. În fond, tipul de ușă aleasă trebuie să corespundă din acest punct de vedere. La lista de ce-urilor putem adăuga și faptul că ușile de garaj automatizate sunt adesea proiectate astfel încât să izoleze și termic și fonic foarte bine. Cu cât este mai complexă, cu atât mai bine, va aduce plus valoare întregii construcții. Practic, crește atractivitatea proprietății. Astfel de uși de garaj sunt disponibile la Alexiana, brand autohton, o afacere cu capital românesc 100%. Mai multe pe site-ul oficial alexiana.ro.

Pentru o mai bună înțelegere a acestei decizii, să ne gândim practic. Ajungi în fața garajului, într-o zi ploioasă de toamnă sau geroasă de iarnă. Ieși din mașină, pierzi câteva minute bune până când intri cu mașina în garaj și închizi din nou. Nu ar fi mai ușor și mai plăcut să deschizi ușa de garaj prin simpla apăsare a unui buton din telecomandă? Similar și cu închiderea. Pentru acest confort, cât ai fi dispus să scoți din buzunar?

Ce modele de uși de garaj automatizate există și care sunt prețurile?

Una din cele mai des întâlnite întrebări cu referire la acest tip de uși de garaj se referă la prețul său și la dotările sale. Ei bine, prețul nu este unul standard și nu ar avea cum să fie astfel. Cel puțin când vorbim despre ușile de garaj automatizate, furnizate de Alexiana, lucrurile stau așa: clientul alege modelul dorit, poate opta pentru anumite dotări suplimentare, totul adaptat la garajul său. Ușa de garaj va corespunde dimensiunilor garajului.

De altfel, fiecare proiect este unic, iar oferta finală înmânată clientului ține cont exclusiv de măsurătorile realizate la fața locului. Serviciu de care orice client poate beneficia, fără costuri.

Prețul variază și în funcție de preferințele legate de design sau de alte dotări dorite, de la ramă la ușa pietonală integrată. Pot fi alese ușile tip rulou sau cele secționale, la cele din urmă însă fiind mai multe beneficii incluse și mai multe posibilități de personalizare. În ambele cazuri vorbim despre integrarea unui strat de spumă densă, care ajută la izolarea fonică și termică.

Cât privește partea de automatizare, sunt integrate sisteme moderne, iar acționarea pentru deschidere, respectiv închidere se poate face din telecomandă sau aplicație mobilă.

Întrebări frecvente despre ușile de garaj automatizate

Cât ar dura până să am ușa de garaj montată?

Alexiana are termene scurte de finalizare a proiectelor, poate fi estimat un termen de 14 zile de la comandă.

Care este durata de viață a unei astfel de uși de garaj?

La Alexiana garanția este extinsă până la 11 ani, dacă se respectă calendarul verificărilor, din doi în doi ani.

Ce se întâmplă dacă nu am curent?

Pentru a evita fluctuațiile de tensiune este recomandat un stabilizator de tensiune. În cazul în care nu există alimentare electrică, ușa de garaj poate fi acționată manual, sau, dacă există mini acumulatori montați, aceștia pot menține funcționarea automată a motorului, chiar și când este până de curent.

Vezi detalii în pagina oficială a acestui producător, alexiana.ro.

Contact:

office@alexiana.ro

0230560560

0755111222

Sursă foto: alexiana.ro

