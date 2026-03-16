Produsele dezvoltate în Coreea de Sud au câștigat rapid popularitate în întreaga lume datorită abordării diferite asupra îngrijirii pielii, a ingredientelor inovatoare și a investițiilor masive în cercetare.

Astăzi, skincare-ul coreean nu mai este doar o tendință de nișă. Pentru mulți consumatori europeni, produsele K-beauty au devenit o parte importantă a rutinei zilnice de îngrijire a pielii.

Ce face diferit skincare-ul coreean

Una dintre principalele diferențe dintre skincare-ul coreean și cel occidental este filosofia de bază.

În loc să trateze problemele pielii doar atunci când apar, K-beauty pune accent pe prevenție și pe menținerea echilibrului pielii.

Produsele sunt concepute pentru a hidrata, calma și susține regenerarea pielii, iar ingredientele sunt adesea inspirate din medicina tradițională asiatică.

Un ingredient care a devenit extrem de popular este Centella Asiatica.

Planta cunoscută drept Tiger Grass

Centella Asiatica este o plantă utilizată de secole în medicina asiatică pentru proprietățile sale calmante și regeneratoare.

Planta mai este cunoscută și sub numele de Tiger Grass, iar în ultimii ani a devenit unul dintre ingredientele preferate ale brandurilor coreene.

Unul dintre brandurile care utilizează acest ingredient este Centellian24, dezvoltat de compania sud-coreeană Dongkook Pharmaceutical.

TECA – forma concentrată a plantei Centella

Centellian24 utilizează TECA (Titrated Extract of Centella Asiatica), o formă concentrată și purificată a plantei.

Potrivit informațiilor comunicate de brand, procesul de extracție implică mai multe etape de purificare, iar din 100 kg de Centella Asiatica se obțin aproximativ 2 kg de extract activ.

Ingredientul este utilizat în toate produsele gamei.

Madeca Cream – produsul care a devenit foarte popular în Coreea

Produsul emblematic al brandului este Madeca Cream Time Reverse, o cremă destinată regenerării și calmării pielii.

Produsul a devenit foarte popular în Coreea de Sud, unde brandul a depășit 80 milioane de unități vândute din Madeca Cream.

Pentru pielea sensibilă sau predispusă la acnee, brandul a dezvoltat și varianta Madeca Cream Time Reverse Zero, o formulă concepută pentru a oferi beneficiile ingredientului TECA într-o formulă adaptată acestui tip de piele.

Importul oficial în Europa Centrală și de Est

Distribuția oficială a brandului Centellian24 în Europa Centrală și de Est este realizată de compania One Master Distribution SRL, importatorul oficial al produselor.

Un trend care continuă să crească

Popularitatea skincare-ului coreean în Europa arată că piața cosmetică se află într-o continuă transformare.

Consumatorii sunt tot mai interesați de ingrediente eficiente, formule dezvoltate prin cercetare și produse adaptate pielii sensibile.

În acest context, branduri precum Centellian24 reflectă evoluția unei industrii în care inovația și dermatologia merg tot mai des mână în mână.

