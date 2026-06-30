Un telefon performant nu trebuie să coste cât o vacanță. În ultimii ani, tot mai mulți români au început să privească diferit achiziția unui smartphone. Dacă înainte mulți își doreau neapărat un model nou, sigilat, astăzi interesul se îndreaptă către variante care oferă aceeași experiență de utilizare, dar la un preț mai accesibil.

Pentru mulți oameni, diferența de câteva sute sau chiar câteva mii de lei contează. Banii economisiți pot merge către alte priorități: facturi, călătorii, renovări sau activități pentru copii. Din acest motiv, telefoanele recondiționate au devenit o opțiune luată în calcul de un număr tot mai mare de cumpărători.

Telefon nou sau recondiționat?

Pentru cine folosește telefonul zilnic pentru fotografii, aplicații bancare, social media, navigație sau muncă, performanța este importantă. Totuși, nu toată lumea este dispusă să plătească prețul unui model lansat recent.

Un telefon recondiționat reprezintă, în multe situații, o variantă de compromis între cost și performanță. Practic, este un dispozitiv verificat și testat înainte de a fi pus din nou în vânzare.

Astfel, un utilizator poate cumpăra un model premium, precum un iPhone sau un Samsung din gama superioară, la un cost considerabil mai mic decât cel din magazinele care comercializează exclusiv produse noi.

Ce îi face pe oameni să aibă încredere într-un telefon recondiționat?

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de siguranță. Mulți cumpărători se întreabă dacă un astfel de dispozitiv va funcționa corespunzător și dacă nu vor descoperi probleme după câteva săptămâni.

De aceea, verificările tehnice și garanția sunt elemente esențiale.

În cazul Klap, fiecare dispozitiv este testat înainte de a ajunge la client. Sunt verificate componente importante precum ecranul, bateria, camerele foto, difuzoarele, microfoanele sau conectivitatea.

În plus, telefoanele, laptopurile și tabletele beneficiază de garanție de doi ani și pot fi returnate în termen de 30 de zile. Aceste condiții oferă un nivel de siguranță comparabil cu cel întâlnit în cazul multor produse noi.

Produsele sunt clasificate și în funcție de aspectul exterior. Astfel, cumpărătorii știu dinainte dacă dispozitivul prezintă urme minore de utilizare sau dacă aspectul este foarte apropiat de cel al unui produs nou.

Economii care se văd imediat

Pentru multe familii, principalul argument rămâne prețul.

Diferența dintre un telefon nou și unul recondiționat poate ajunge la câteva zeci de procente. În practică, asta înseamnă că un utilizator poate obține un model performant fără să îi afecteze semnificativ bugetul lunar.

De exemplu, cine își dorește un telefon pentru fotografii de vacanță, apeluri video, aplicații de productivitate și divertisment nu are neapărat nevoie de un dispozitiv scos din cutie în ziua lansării. Un model recondiționat poate oferi o experiență foarte apropiată, la un cost mai redus.

O soluție și pentru cei care își schimbă des telefonul

Există și utilizatori care preferă să își schimbe dispozitivul la fiecare doi sau trei ani. Pentru ei, investiția într-un model nou poate deveni costisitoare.

O variantă tot mai populară este predarea telefonului vechi și folosirea valorii acestuia pentru achiziția următorului dispozitiv. Astfel, suma care trebuie plătită scade, iar procesul devine mai accesibil.

În plus, la Klap clienții au la dispoziție peste 7 variante de plată în rate, ceea ce permite împărțirea costului pe o perioadă mai lungă, fără presiunea unei plăți integrale.

Mai puține deșeuri electronice

Deși majoritatea cumpărătorilor sunt atrași în primul rând de economii, există și un alt avantaj.

În fiecare an, milioane de dispozitive electronice sunt înlocuite înainte ca durata lor reală de utilizare să se încheie. Recondiționarea prelungește viața acestor produse și reduce cantitatea de deșeuri electronice care ajunge la reciclare sau la groapa de gunoi.

Alegerea unui telefon recondiționat nu schimbă singură lumea, însă contribuie la folosirea mai eficientă a resurselor deja existente.

Klap a reintrodus în circuit zeci de mii de dispozitive electronice și este certificată conform unor standarde internaționale de calitate și management, ceea ce oferă un plus de încredere clienților care aleg această variantă.

O piață care câștigă tot mai mult teren

Reticența care exista în urmă cu câțiva ani începe să dispară. Oamenii au devenit mai atenți la raportul dintre preț și ceea ce primesc în schimb.

Astăzi, telefoanele recondiționate nu mai sunt privite ca o soluție de ultimă instanță, ci ca o alegere practică pentru cei care vor performanță fără costurile unui dispozitiv nou.

Tot mai mulți români descoperă că pot cumpăra un smartphone premium, cu garanție și drept de retur, fără să plătească prețul integral al unui produs aflat la prima utilizare.

Ce merită verificat înainte de cumpărare?

Indiferent de magazinul ales, specialiștii recomandă să urmărești câteva aspecte simple:

existența unei garanții clare;

posibilitatea de retur;

informații transparente despre starea produsului;

testarea și verificarea dispozitivului înainte de vânzare;

recenziile altor clienți.

Aceste elemente fac diferența dintre o achiziție riscantă și una care îți poate aduce economii reale.

Pentru mulți români, concluzia este simplă: dacă poți cumpăra un telefon performant, verificat și garantat, la un preț mai mic decât cel din magazin, merită să iei în calcul și varianta recondiționată. În fond, ceea ce contează cel mai mult este experiența de utilizare de zi cu zi, nu faptul că dispozitivul a fost sau nu primul scos din cutie.

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