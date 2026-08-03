Cum am calculat: aceeași operațiune, nu trei facturi întâmplătoare

Pentru ca analiza să fie clară, nu comparăm „o vizită oarecare la service”, pentru că acolo pot intra zeci de lucruri diferite. Am ales două operațiuni ușor de înțeles.

Prima este revizia standard: schimb de ulei, filtre și verificări de bază. Este genul de service pe care îl faci anual sau la un anumit număr de kilometri.

A doua este o intervenție mai serioasă, dar încă obișnuită: discuri și plăcuțe de frână pe față. Nu este o defecțiune de motor sau cutie, dar este exact genul de lucrare care transformă rapid o vizită normală la service într-o factură mult mai mare.

Comparația cu 2016 este orientativă. Pentru prețurile de acum am folosit pachete actuale și ghiduri de service, iar pentru valoarea de acum 10 ani am aplicat evoluția indicelui Eurostat pentru întreținerea și repararea mașinilor în România.

Revizia standard: de la câteva sute la peste 1.000 de lei

La o Dacia Logan II 1.2, un pachet de revizie cu ulei, filtru de aer, filtru de ulei, filtru de polen și manoperă apare la aproximativ 554-563 de lei pe RevizieOnline. Varianta fără filtru de polen este listată la 446 de lei.

Pentru Toyota Corolla 1.6 benzină, un pachet cu ulei 5W30, filtru de aer, filtru de polen, filtru de ulei și manoperă este listat la 642 de lei.

Pentru BMW Seria 5 520d F10, un pachet cu ulei 5W30, filtru de aer, filtru de polen, filtru de ulei și manoperă ajunge la 1.085 de lei.

Model Revizie standard în 2026 Echivalent aproximativ în 2016 Dacia Logan 550-560 de lei 265-270 de lei Toyota Corolla 640 de lei 310 lei BMW Seria 5 1.085 de lei 520 de lei

Diferența nu vine doar din inflație generală. Mașinile au uleiuri cu norme mai stricte, filtre mai scumpe, service-urile au costuri mai mari cu oamenii, energia, chiria și echipamentele, iar piese aparent banale pot costa foarte diferit de la o marcă la alta.

Un Logan rămâne ieftin de întreținut, dar nu mai este „revizia de 250 de lei” pe care mulți șoferi și-o amintesc de acum un deceniu. La un BMW Seria 5, o revizie de bază poate trece de 1.000 de lei fără să vorbim despre vreo defecțiune gravă.

De ce Toyota este interesantă la mijloc

Toyota Corolla este exemplul bun între Logan și BMW. Nu are costuri premium, dar nici nu mai este la nivel de mașină foarte simplă.

Pentru o Corolla hibridă, de exemplu, întreținerea de bază poate rămâne rezonabilă, pentru că sistemul hibrid reduce uzura frânelor în anumite condiții și motorul termic nu este mereu solicitat la fel ca într-o mașină clasică. Dar există și elemente specifice: verificări ale sistemului hibrid, uleiuri corecte, lichide speciale și componente care trebuie schimbate după program.

De aici vine lecția importantă: o mașină fiabilă nu înseamnă automat o mașină fără costuri. Înseamnă, de obicei, costuri mai previzibile.

Când service-ul devine mai scump: frânele față

A doua comparație este pentru discuri și plăcuțe de frână față. Aici diferențele între mașini se văd mult mai repede.

Pentru Dacia Logan, costul poate rămâne în zona de câteva sute de lei, mai ales cu piese aftermarket bune. Pentru Toyota Corolla, doar piesele pot urca semnificativ: la Corolla 1.8 Hybrid, discurile față Textar apar la 228 de lei bucata, iar cele originale Toyota, la aproximativ 485 de lei bucata; plăcuțele față Textar sunt listate la aproximativ 299 de lei, iar cele originale Toyota la peste 584 de lei.

La BMW Seria 5 F10, diferența este și mai mare. Pe Autodoc, discurile față pentru BMW F10 520d pornesc de la câteva sute de lei bucata, dar un set de două discuri poate trece de 1.200-1.500 de lei, în funcție de producător. La asta se adaugă plăcuțele și manopera.

Model Discuri + plăcuțe față în 2026 Echivalent aproximativ în 2016 Dacia Logan 450-650 de lei 215-315 lei Toyota Corolla 900-1.700 de lei 430-820 de lei BMW Seria 5 1.200-2.500 de lei 580-1.200 de lei

Aici se vede cel mai clar diferența dintre mașini. Revizia de bază poate părea suportabilă la toate trei. Dar când ajungi la frâne, suspensie, anvelope, senzori, faruri sau elemente de caroserie, o mașină premium rămâne premium și la întreținere, nu doar la cumpărare.

Service autorizat sau independent: diferența poate fi uriașă

Mai există un detaliu care schimbă mult factura: unde faci revizia.

Un service autorizat folosește piese originale și este important mai ales pentru mașinile aflate în garanție, dar poate fi mult mai scump. Ghidurile de service actuale estimează că un service autorizat poate costa cu 30-50% mai mult decât unul independent, în timp ce un service independent bun poate folosi piese OEM sau aftermarket de calitate la costuri mai mici.

De aceea, aceeași revizie poate avea două prețuri foarte diferite. Un Logan poate costa 550 de lei într-un pachet independent, dar mai mult în reprezentanță. Un BMW poate avea o revizie de 1.000-1.500 de lei într-un service independent bun, dar factura poate crește rapid dacă alegi reprezentanța și piese originale.

De ce simți că service-ul s-a scumpit mai mult decât mașina

Creșterea nu vine dintr-un singur loc. Inflația explică o parte importantă, dar nu toată factura.

În primul rând, a crescut manopera. Service-urile plătesc salarii mai mari decât acum 10 ani, au costuri mai mari cu energia, chiria, echipamentele, softurile de diagnoză și taxele. O oră de lucru în service nu mai poate costa ca în 2016.

În al doilea rând, piesele s-au scumpit. Filtrele, plăcuțele, discurile, uleiurile și consumabilele au prețuri mai mari, iar lanțurile de aprovizionare au devenit mai scumpe după pandemie, criza semiconductorilor și scumpirea transportului.

În al treilea rând, mașinile au devenit mai complicate. Chiar și modelele de volum au mai mulți senzori, sisteme de siguranță, norme de poluare mai stricte, uleiuri cu specificații mai precise și componente care cer diagnoză electronică. La o mașină premium, diferența se vede și mai repede: nu plătești doar piesa, ci și standardul tehnic al mașinii.

Libertatea a arătat anterior cât valorează o mașină după 5 ani, iar întreținerea este cealaltă jumătate a costului real. Nu contează doar cât pierzi la revânzare, ci și cât plătești ca să ții mașina în stare bună până atunci.

Mai există și efectul pieselor originale. În reprezentanță, o revizie poate costa mult mai mult decât într-un service independent, pentru că folosești piese originale, proceduri de marcă și manoperă tarifată mai sus. Într-un service independent, poți reduce costul cu piese OEM sau aftermarket bune, dar diferența depinde mult de calitatea service-ului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE