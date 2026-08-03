Cele mai cunoscute și jucate versiuni la nivel global sunt bingo cu 75 de bile (foarte popular în America de Nord) și bingo cu 90 de bile (tradițional în Marea Britanie și restul Europei).

Pentru jucătorii aflați la început de drum, alegerea platformei potrivite este o decizie importantă. Nu este de mirare că mulți utilizatori preferă să se îndrepte către cazinouri bonus fara depunere, deoarece aceste oferte atractive le permit să testeze interfața, să înțeleagă regulile diferitelor camere de bingo și să se familiarizeze cu platforma fără a risca fonduri proprii încă de la primele sesiuni.

Deși scopul final este mereu același – completarea unui tipar specific pe un bilet virtual – cele două versiuni de bingo diferă semnificativ la nivel de design, ritm și structură a câștigurilor.

Analiza formatului biletelor și a modului de marcare a numerelor

Cea mai evidentă diferență între cele două tipuri de joc o reprezintă designul biletelor și modul în care numerele sunt distribuite pe acestea.

În varianta cu 75 de bile, biletul este format dintr-o grilă pătrată de 5×5, având în total 25 de căsuțe. Spațiul central este, în majoritatea cazurilor, lăsat liber (fiind marcat adesea cu „Free”), ceea ce înseamnă că există 24 de numere efective pe bilet.

Coloanele sunt marcate în partea de sus cu literele B-I-N-G-O, fiecare literă corespunzând unui interval specific de numere, ceea ce face găsirea și marcarea acestora foarte intuitivă.

Pe de altă parte, varianta cu 90 de bile folosește un format total diferit. Biletul este alcătuit din 3 rânduri și 9 coloane. Fiecare rând conține exact 5 numere și 4 spații goale, rezultând un total de 15 numere de bifat pe fiecare bilet. Acest format asimetric poate părea puțin mai complex la prima vedere.

Totuși, platformele moderne ușurează procesul. Pentru momentele în care jucătorii doresc o pauză de la extragerile de numere și caută un alt tip de divertisment, aceștia pot alterna sesiunile de bingo cu jocuri ca la aparate egt, care oferă o mecanică diferită, funcții speciale și rezultate imediate.

Viteza de desfășurare a extragerilor pe platformele mobile

Odată cu mutarea masivă pe ecranele telefoanelor inteligente, ambele jocuri au fost optimizate perfect, dar ritmul de joc rămâne unul distinct.

Versiunea cu 75 de bile tinde să aibă un ritm ceva mai alert. Deoarece biletele sunt mai compacte și jucătorii urmăresc adesea tipare scurte, rundele se pot încheia destul de repede. Pe telefoanele mobile, grafica se adaptează excelent, iar numerele sunt evidențiate instantaneu prin funcția de „auto-daub” (marcare automată), ideală pentru cei care joacă cu zeci de bilete simultan.

În schimb, bingo-ul cu 90 de bile are un ritm ceva mai relaxat, având în vedere că există un număr mai mare de bile în urnă și etape diferite de premiere. Chiar și pe platformele mobile, această versiune este gândită pentru a prelungi suspansul, lăsând jucătorilor mai mult timp să socializeze în chat-urile camerelor online.

Structura premiilor pentru linie, coloană sau bilet complet

Modul în care jucătorii sunt recompensați este, de asemenea, un aspect fundamental care diferențiază clar aceste două versiuni.

Flexibilitatea câștigurilor în Bingo cu 75 de bile

În versiunea cu 75 de bile, premiile nu se acordă doar pentru completarea unei linii orizontale. Jucătorii pot câștiga formând linii verticale, diagonale sau prin completarea unor tipare prestabilite de platformă (cum ar fi litere, romburi, avioane sau pătrate). Această diversitate a obiectivelor menține rundele imprevizibile și foarte antrenante.

Etapele de premiere în Bingo cu 90 de bile

Sistemul de premiere pentru varianta cu 90 de bile oferă un parcurs mai structurat, existând de regulă trei șanse de a câștiga în cadrul aceleiași extrageri:

  • O linie: se acordă primului jucător care reușește să marcheze toate cele 5 numere de pe un singur rând orizontal.
  • Două linii: premiul merge către primul participant care completează toate cele 10 numere de pe oricare două rânduri de pe același bilet.
  • Full House (Bilet complet): cel mai consistent premiu al rundei este revendicat de jucătorul care bifează toate cele 15 numere de pe biletul său.

În concluzie, alegerea dintre varianta cu 75 și cea cu 90 de bile ține strict de preferințele personale. Dacă preferi un ritm mai rapid și tipare de joc creative, versiunea nord-americană este alegerea ideală, în timp ce formatul european oferă bucuria unor runde mai lungi și șanse etapizate de câștig.

Sursa foto: freepik.com

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