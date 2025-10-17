Denis Ciulinaru conduce ascultătorii Europa FM pe “Drum cu prioritate” de peste doi ani și e încântat de prezența tonică a Dianei, de care îl leagă o mai veche prietenie.

“Denis e cel de la care am învățat radio. Facem o echipă frumoasă, în ciuda temperamentelor destul de diferite. Eu sunt o fire exuberantă, iar Denis e un om foarte cald și echilibrat.Ne simțim bine împreună și sunt convinsă că ascultătorii vor simți acest lucru și, mai ales, bucuria pe care o avem de a fi pe aceeași frecvență cu ei”, spune Diana Enache.

La doar 28 de ani, Diana Enache are o experiență impresionantă în televiziune și radio. Obișnuită să fie în lumina reflectoarelor înca din copilărie, când participa alături de tatăl său, Adrian Enache, la o mulțime de show-uri, e dependentă de emoția pozitivă a live-urilor și abia așteaptă revenirea într-un studio de radio.