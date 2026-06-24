Ce se întâmplă, de fapt, în corp

Zona zoster nu este o boală nouă. Este o revenire. Virusul varicelo-zosterian — același care a provocat vărsatul de vânt în copilărie — rămâne latent în organism, adăpostit în rădăcinile nervilor, și poate să se reactiveze la ani sau decenii distanță, atunci când imunitatea scade: odată cu înaintarea în vârstă, în perioadele de stres cronic, în cursul unor tratamente imunosupresoare sau al unor boli precum diabetul sau cancerul.

Când se reactivează, virusul migrează de-a lungul nervilor senzoriali și provoacă inflamație — mai întâi resimțită ca durere, arsură sau furnicături, și abia ulterior vizibilă pe piele sub formă de erupție veziculară.

De ce contează partea corpului pe care apare

Una dintre caracteristicile care ajută la recunoașterea zonei zoster este că erupția apare pe o singură parte a corpului — niciodată simetric — urmând traiectul unui nerv specific. Aspectul tipic este de bandă sau „brâu” de vezicule, localizat strict într-o anumită regiune.

Înțelegerea localizării zonei zoster poate face diferența dintre un diagnostic rapid și săptămâni de confuzie cu alte afecțiuni.

Cea mai frecventă localizare este zona toracică — pieptul și spatele, de-a lungul nervilor intercostali. Pacienții descriu o durere profundă, ca o arsură, care se intensifică la atingere sau la contactul cu îmbrăcămintea. Mulți o confundă inițial cu o problemă musculară sau cardiacă.

Zona lombară și abdominală este a doua ca frecvență, mai ales la persoanele în vârstă. Durerea care precede erupția poate imita o afecțiune a coloanei sau o problemă digestivă — și tocmai de aceea diagnosticul întârzie.

Zona feței și a ochiului este mai rară, dar potențial gravă. Când virusul afectează nervul trigemen, erupția poate apărea pe frunte, în jurul ochiului sau pe nas. Implicarea ochiului necesită evaluare oftalmologică urgentă, deoarece poate afecta vederea.

Zona urechii — o formă numită sindrom Ramsay Hunt — poate provoca, pe lângă erupție, paralizie facială, durere intensă și probleme de auz sau echilibru.

Semnalele pe care nu ar trebui să le ignori

Zona zoster nu începe cu vezicule. Începe cu simptome pe care e ușor să le atribui oboselii, stresului sau unei dureri obișnuite:

— arsură sau durere pe o zonă delimitată a pielii, fără un motiv aparent; — sensibilitate exagerată la atingere — chiar și atingerea ușoară a hainei doare; — furnicături sau mâncărime localizată; — după 2–4 zile: apariția unor pete roșii, urmate de vezicule cu lichid clar.

Dacă recunoști acest tablou — mai ales dacă durerea apare pe o singură parte a corpului — mergi la dermatolog fără să aștepți să „treacă de la sine”.

De ce primele 72 de ore contează atât de mult

Tratamentul antiviral este eficient mai ales atunci când este inițiat în primele 72 de ore de la apariția erupției. Administrat la timp, reduce severitatea bolii și scade semnificativ riscul de nevralgie postherpetică — o complicație în care durerea persistă luni sau chiar ani după vindecarea leziunilor cutanate.

Alteori pot apărea și alte complicații: infecții bacteriene, encefalită, sau, în formele cu implicare oculară, pierderea parțială a vederii. Toate acestea sunt mult mai rare când boala este diagnosticată și tratată rapid.

Cine poate face zona zoster

Oricine a avut vărsat de vânt. Nu există o vârstă minimă, dar riscul crește semnificativ după 50 de ani. Stresul prelungit, imunitatea scăzută, diabetul sau tratamentele oncologice sunt factori care pot grăbi reactivarea virusului.

Nu este o boală „de bătrâni” — apare și la adulți tineri, mai ales în perioade de epuizare sau după infecții severe.

Ce faci dacă recunoști simptomele

Nu aștepta să apară toate semnele clasice. Durerea și arsura localizată pe o singură parte a corpului, chiar înainte de orice veziculă vizibilă, sunt suficiente pentru a programa urgent o consultație dermatologică.

La Dr. Leventer Centre, medicii dermatologi pot diagnostica rapid zona zoster și pot iniția tratamentul antiviral în fereastra terapeutică optimă. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine — atât pentru evoluția imediată a bolii, cât și pentru prevenirea complicațiilor pe termen lung.

Sursa foto: https://drleventercentre.com/

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