Dyson lansează Dyson HushJet™ Mini Cool: ventilatorul portabil care combină fluxul de aer puternic cu designul elegant

„Din 2009 am fost obsedați de fluxul de aer. Am perfecționat proiecția aerului, am redus turbulențele și am rafinat tehnologia termică. Ventilatorul HushJet™ Mini Cool este culminarea acestui parcurs: un flux de aer puternic, conceput pentru viața în mișcare, aducând tehnologia de răcire de elită din fiecare locuință direct în mâna ta”, a spus Jake Dyson, inginer-șef.

Numărul 38 – semnificație specială pentru Dyson

Dimensiunea de 38 mm simbolizează modul în care compania reușește să creeze produse mai mici, mai ușoare și mai performante, fiind parte din ADN-ul ingineresc Dyson. Această dimensiune este comparabilă cu diametrul cadranului unui ceas și se regăsește și la produse precum uscătorul de păr Dyson Supersonic™, Dyson PencilVac™ și, acum, ventilatorul HushJet™ Mini Cool.

Proiecția HushJet™: puternică și perfect calibrată acustic

Tehnologia HushJet™ oferă un flux de aer puternic și precis, de până la 25 m/s, conceput pentru a răci rapid și eficient, astfel încât utilizatorii să se simtă confortabil chiar și în cele mai fierbinți situații. Fie că te afli pe teren, la birou, în deplasare sau la un festival, ventilatorul HushJet™ Mini Cool oferă răcire fără întreruperi, permițându-ți să nu ratezi niciun moment important.

Acustica este la fel de importantă ca puterea. Atenția Dyson pentru sunet asigură confort auditiv: datorită duzei HushJet™, frecvențele au fost reduse, zgomotele ascuțite eliminate, iar sunetul motoarelor diminuat, rezultând o experiență de răcire puternică și echilibrată din punct de vedere acustic.

„Cu ventilatorul HushJet™ Mini Cool, ne-am dorit să creăm finisaje care să evoce emoție și context. Contrastele îndrăznețe exprimă încredere, tonurile profunde sugerează rafinament, iar nuanțele delicate induc calm. Este vorba despre a face ingineria personală”, a spus Holly Holmes, inginer Dyson specializat în culori, materiale și finisaje.

Ventilatorul HushJet™ Mini Cool este disponibil în trei variante de finisaj. Varianta Ink/Cobalt îmbină albastrul cobalt cu albastrul cerneală, surprinzând dualitatea vieții urbane, vibrantă și îndrăzneață, dar în același timp elegantă și echilibrată. Varianta Carnelian/Sky reprezintă o evoluție intensă a clasicului roșu Dyson, pus în valoare printr-un finisaj mat și completat de albastru deschis pentru o senzație de prospețime. Varianta Stone/Blush este inspirată de sidef, un alb delicat cu o tentă subtilă de roz, care oferă o stare de calm și căldură, evocând strălucirea interioară a unei scoici de perlă.

Accesorii pentru o experiență personalizată

Ventilatorul HushJet™ Mini Cool este livrat pregătit pentru utilizarea de zi cu zi, incluzând un suport pentru purtare la gât, un suport de încărcare, un cablu de încărcare USB-C și o husă de transport. Pentru cei care doresc să își personalizeze experiența, va fi disponibilă și o gamă de accesorii opționale, inclusiv un suport universal conceput pentru a fi fixat pe obiecte precum un cărucior, precum și un clip de prindere care permite atașarea sigură a ventilatorului de bretelele genților sau de jachete. Aceste accesorii oferă și mai multe modalități de a transporta, expune sau fixa ventilatorul portabil pentru răcire.

