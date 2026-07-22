Printre cele mai apreciate alegeri se numără rochii de seară din voal, datorită aspectului lor delicat, fluid și rafinat. Voalul oferă lejeritate fiecărei mișcări și creează o apariție elegantă fără efort, indiferent de vârstă sau siluetă.

La InPuff, majoritatea colecțiilor sunt fabricate în România, în serii limitate, din materiale atent selecționate. Astfel, fiecare femeie poate descoperi modele elegante, de calitate, care pun în valoare feminitatea și susțin producătorii locali.

De ce sunt rochiile de seară din voal o alegere inspirată?

Voalul este unul dintre materialele care nu se demodează niciodată. Ușor, vaporos și elegant, acesta oferă un plus de rafinament fără să încarce ținuta.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unei rochii de seara din voal este versatilitatea. Același model poate fi purtat atât la o nuntă de zi, cât și la un eveniment organizat seara, schimbând doar accesoriile.

În plus, voalul avantajează aproape orice tip de siluetă:

creează un efect fluid care alungește vizual corpul;

maschează discret zonele pe care nu dorești să le evidențiezi;

oferă libertate de mișcare și confort chiar și în zilele călduroase;

adaugă eleganță fără să fie rigid sau incomod.

Nu este întâmplător faptul că designerii includ sezon după sezon rochii din voal în colecțiile dedicate evenimentelor speciale.

Cum alegi modelul potrivit în funcție de tipul evenimentului?

Nu toate evenimentele au același dress code, iar alegerea rochiei trebuie făcută ținând cont de locație, momentul zilei și atmosfera evenimentului.

Pentru nunți

O rochie midi sau lungă din voal, în nuanțe pastelate, verde smarald, bleu, lavandă sau roz pudrat este întotdeauna o alegere elegantă. Evită albul și ivory-ul, rezervate miresei.

Pentru botezuri

Ținutele pot fi puțin mai relaxate, însă eleganța rămâne importantă. Rochiile din voal cu imprimeuri discrete sau cu croieli feminine sunt ideale pentru astfel de ocazii.

Pentru gale și evenimente formale

Alege o rochie lungă din voal, cu detalii sofisticate precum mâneci transparente, drapaje sau aplicații fine. Nuanțele de bleumarin, bordo, verde închis sau negru sunt mereu actuale.

Pentru petreceri aniversare

Poți opta pentru modele vaporoase, în culori vibrante sau imprimeuri elegante, care exprimă personalitatea și aduc un plus de energie întregii ținute.

Indiferent de ocazie, secretul este să alegi o rochie în care să te simți natural, nu doar una care arată bine în fotografii.

Cum accesorizezi corect o rochie din voal?

Fiind un material delicat și spectaculos prin simplitatea lui, voalul nu are nevoie de accesorii exagerate.

Pentru un rezultat armonios, este recomandat să alegi:

sandale elegante cu toc mediu sau înalt;

o geantă tip clutch în nuanțe neutre sau metalice;

cercei fini ori un colier discret, fără a încărca zona decolteului;

un sacou elegant sau un șal delicat pentru serile răcoroase.

Machiajul și coafura ar trebui să completeze naturalețea ținutei. Un machiaj luminos și bucle lejere sau un coc elegant vor pune perfect în valoare fluiditatea unei rochii din voal.

De ce merită să alegi o rochie fabricată în România?

Dincolo de aspectul estetic, tot mai multe femei aleg să investească în haine realizate local. O rochie fabricată în România înseamnă, de cele mai multe ori, o atenție sporită la detalii, materiale atent alese și croieli gândite pentru femeile din România.

La InPuff, peste 90% dintre produse sunt realizate în România, în colaborare cu producători locali care pun accent pe calitate și finisaje impecabile.

Un alt avantaj important este faptul că multe dintre colecții sunt produse în serii limitate. Astfel, șansele de a întâlni aceeași rochie la același eveniment sunt considerabil mai mici, iar fiecare clientă se poate bucura de un plus de originalitate.

În plus, alegând produse românești, susții dezvoltarea industriei locale de modă și încurajezi creativitatea designerilor și atelierelor din țară.

Alege eleganța care te reprezintă

O ținută reușită nu înseamnă doar respectarea unui cod vestimentar, ci și starea de bine pe care o ai atunci când porți haine care te reprezintă. O rochie de seară din voal este una dintre cele mai inspirate investiții pentru garderoba dedicată evenimentelor speciale, datorită eleganței sale atemporale, confortului și versatilității.

La InPuff găsești colecții atent selecționate de rochii elegante, create în mare parte în România, din materiale de calitate și în serii limitate. Descoperă modelul care îți evidențiază personalitatea și transformă fiecare apariție într-un moment memorabil, alegând eleganța autentică și susținând, în același timp, producătorii români.

Sursa foto: unsplash.com

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