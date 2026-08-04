O curte interioară amenajată cu plante verzi modifică complet percepția asupra acestei zone iar tu poți lua masa în aer liber. Temperatura aerului scade local cu câteva grade datorită vegetației alese pentru decor.

Mâncarea inspirată din tradițiile culinare din sudul Europei completează acest cadru liniștit. Noul meniu de vară, disponibil la JORJ Terrace & Bar, reunește rețete clasice și metode contemporane de lucru. Elementele din farfurie pun accentul pe prospețime.

Acest spațiu exterior funcționează ca o extensie a restaurantului principal de la hotelul InterContinental Athénée Palace. Noul meniu mediteraneean de la Jorj Terasa si Bar este semnat de Chef Michael Passarelli iar rețetele combină ingredientele locale de sezon cu produse internaționale de calitate superioară.

Organizarea spațiului exterior și variațiile de atmosferă

Locația este concepută ca o zonă verde ferită de agitația arterei principale. Plantele din jur blochează propagarea zgomotului stradal. Ambientul general se modifică radical în momentul în care ziua lasă loc serii.

În primele ore ale zilei, lumina naturală luminează direct mesele amenajate pe terasă. Propunerile pentru prânz se adresează persoanelor care doresc o masă rapidă.

După apusul soarelui, corpurile de iluminat asigură o atmosferă discretă. Spațiul oferă un nivel ridicat de intimitate. Din acest motiv, zona devine potrivită pentru întâlnirile de afaceri sau private.

Sunetele orașului scad în intensitate pe parcursul serii. Fundalul sonor este asigurat de muzică ambientală. Viteza de servire urmează un ritm calm, potrivit pentru momentele de relaxare.

Mobilierul modular permite modificarea rapidă a așezării din curte. Mesele pot fi grupate pentru a primi clienți individuali sau grupuri mari. Această flexibilitate ajută la organizarea următoarelor tipuri de vizite:

Întâlniri romantice sau cine pentru cupluri.

Prânzuri profesionale desfășurate în mediul corporate.

Evenimente cu caracter privat sau întâlniri hibride.

Selecția pentru cină conține rețete care necesită o gătire lentă iar tu poți testa preparate complexe sub cerul liber.

Frunzișul des al plantelor reglează umiditatea din aer. Acesta oprește radiația solară directă în perioadele caniculare.

Meniul de seară include o listă extinsă de băuturi reci. Personalul de la bar folosește fructe de sezon pentru realizarea acestora.

Reprezentanții companiilor aleg această grădină pentru prânzuri private sau pentru ieșiri organizate după ora 18.

Lista de preparate destinată spațiului exterior cuprinde o secțiune importantă de rețete reci. Ai posibilitatea să guști stridii Gillardeau sau tartar de somon cu sos shoyu. Mâncarea vine însoțită de elemente dulci precum caviarul de mango. Oaspeții pot selecta ceviche de biban sălbatic cu sos leche de tigre sau tartar de ton cu bucăți de pepene.

Ceviche reprezintă o metodă de preparare a peștelui crud prin marinară. Acidul citric produce o coagulare a proteinelor similară cu gătirea termică.

Bucătăria oferă de asemenea opțiuni calde realizate din pește. Lista conține următoarele variante:

Caracatiță pregătită pe grătar alături de cartofi cu lămâie

Midii recoltate din Marea Neagră gătite cu vin alb.

File de somon servit cu morcovi glasați și sos fin.

Sosul de la midii conține unt infuzat cu frunze de lămâiță și ardei iute.

Infuzarea definește operațiunea prin care aromele plantelor sunt transferate într-un lichid cald. Această tehnică păstrează proprietățile de bază ale ingredientelor.

Oaspeții care petrec timpul la bar sau la mase, pot comanda platouri destinate pentru a fi savurate împreună cu alte persoane. Opțiunile premium includ mezeluri fine precum culatello de Zibello și șuncă Iberico de Bellota 100%. Aceste gustări vin alături de pâine proaspătă cu maia. Oferta conține paste realizate în casă, cum sunt linguinele cu fructe de mare sau rețeta clasică de tonnarelli carbonara.

Deserturile de vară încheie experiența de la masă. Tu poți alege pavlova cu vișine sau parfeul de ananas cu sos de caramel. Toate detaliile despre valorile nutriționale sunt disponibile prin scanarea unui cod de bare. Personalul oferă ambalaje speciale pentru transportul porțiilor neconsumate, reducând astfel pierderile de alimente.

Abordarea sustenabilă în gastronomia premium

Chef Michael Passarelli coordonează activitatea echipei având o practică de două decenii în domeniu. Experiența sa provine din activitatea desfășurată în restaurante de pe continentul european. El aplică aceste reguli de lucru în locația de pe Calea Victoriei.

Viziunea sa gastronomică se aliniază la principiile specifice alimentației mediteraneene. Rețetele pun accent pe utilizarea uleiului de măsline și a legumelor proaspete. Aprovizionarea oferă prioritate produselor obținute de la producători locali.

Planificarea activității exclude producerea de deșeuri inutile în bucătărie. Bucătăria circulară reprezintă o formă de organizare economică în care echipa utilizează integral materiile prime. Acest model reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Echipa folosește tehnici speciale pentru extragerea aromelor din alimente. Reducțiile limpezi și uleiurile din ierburi aromatice oferă un gust intens sosurilor iar tu primești farfurii ce respectă regulile stricte din gastronomia premium.

Meniul se modifică periodic pentru a reflecta produsele disponibile pe piață. Compoziția farfuriilor diferă în funcție de perioada anului. Personalul oferă detalii clare despre originea cărnii și a legumelor folosite în rețete.

Modelul culinar propus pe Calea Victoriei asociază preparatele din pește, fructe de mare, carne de vită și porc cu legume proaspete iar ție nu îți rămâne decât să selectezi varianta potrivită pentru tine.

Sugestie pentru următoarea vizită

Încearcă preparatele lejere din bucătăria mediteraneană chiar în cursul acestei zile. Rezervă o masă în spațiul exterior de la JORJ Terrace & Bar pentru următoarea ta întâlnire cu partenerii de afaceri. Planifică o pauză relaxantă în această grădină din centrul orașului și testează lista de cocktailuri reci sub cerul liber.

Ce elemente definesc o masă în aer liber pe Calea Victoriei în 2026? Detaliile JORJ Terrace & Bar

Element Descriere Detalii Coordonator culinar Chef Michael Passarelli conduce echipa Practică de două decenii în restaurante europene Mixologie contemporană Tehnici de bar pentru sezonul cald Băuturi cu ingrediente de sezon și arome deosebite Preparate reci din pește Rețete proaspete așezate direct pe gheață Stridii Gillardeau, ceviche de biban și tartar Gustări de împărțit Opțiuni premium din categoria to share Șuncă Iberico de Bellota 100% și culatello de Zibello Preparate din carne Opțiuni pe bază de vită internațională și porc Mangalița Antricot australian cu grad de marmorare trei plus Deserturi de vară Rețete dulci cu fructe și creme lejere Pavlova cu vișine și parfait de ananas cu caramel Gestiune ingrediente Planificarea stocurilor contra risipei alimentare Ambalarea la pachet a porțiilor neconsumate de oaspeți

Întrebări frecvente despre experiența oferită de JORJ Terrace & Bar la Athénée Palace

Care este specificul culinar propus de JORJ Terrace & Bar?

Selecția se concentrează pe mâncăruri lejere cu influențe mediteraneene și băuturi fine. Oaspeții pot alege rețete pe bază de pește crud, stridii Gillardeau sau tartar așezat pe gheață. Meniul conține de asemenea platouri premium pentru împărțit cu cei de la masa, paste proaspete și fripturi din carne de calitate superioară.

Cum reușește terasa JORJ să reducă zgomotul de pe Calea Victoriei?

Elementele vegetale opresc undele sonore produse de mașini și asigură un microclimat plăcut în zilele calde. Temperatura scade cu câteva grade datorită existenței umbrei naturale. Tu te poți destinde într-o zonă verde situată chiar în centrul capitalei. Curtea interioară oferă liniștea necesară pentru prânzuri de afaceri sau întâlniri private.

Sunt necesare rezervări în avans pentru JORJ Restaurant & Terrace?

Efectuarea unei rezervări este indicată pentru perioadele aglomerate.Poți suna direct sau poți trimite un e-mail la buhap.jorj@ihg.com pentru a verifica locurile libere. Echipa îți răspunde rapid și îți confirmă imediat rezervarea.

Ce categorii de evenimente pot fi găzduite la JORJ Terrace & Bar?

Spațiul exterior oferă un cadru optim pentru întâlniri de afaceri sau personale pe parcursul verii. Poți organiza prânzuri de afaceri, recepții de firmă sau petreceri private în aer liber. Mobilierul modular permite adaptarea rapidă a grădinii pentru grupuri mari de invitați. Capacitatea maximă de persoane depinde de tipul de configurare ales pentru mese.

Foto: atheneepalace.intercontinental.com

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