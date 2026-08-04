După aproape o lună petrecută la casa din Șușani, județul Vâlcea, Adela Popescu și Radu Vâlcan au luat o decizie neașteptată. Cei doi soți vor locui, pentru o perioadă, în orașe diferite, pentru ca cei trei copii să se poată bucura în continuare de vacanța de vară.

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Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au despărțit temporar după vacanța de la Șușani

Adela Popescu și Radu Vâlcan au petrecut aproape o lună la casa pe care și-au construit-o în Șușani, județul Vâlcea, alături de cei trei băieți ai lor. Odată cu începutul lunii august, familia a decis însă să își schimbe planurile, iar cei doi soți locuiesc acum, temporar, în orașe diferite.

Prezentatoarea TV s-a întors în București pentru a-și relua activitatea profesională, în timp ce Radu Vâlcan a rămas la țară împreună cu Alexandru și Andrei. Mezinul familiei, Adrian, a revenit în Capitală alături de mama sa.

De ce au decis să locuiască în orașe diferite

Adela Popescu a explicat că, inițial, intenția lor era să se întoarcă împreună în București. După ce au analizat situația, au considerat însă că cei doi băieți mai mari se bucură mai mult de vacanța petrecută la țară decât ar face-o în Capitală.

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani. Ne-am dus cu tot ce trebuie, cățel, purcel, băgăjele, n-am cărat foarte multe lucruri pentru că avem acolo cam tot ce ne trebuie. Am stat aproape o lună, la final de lună eu aveam deja treabă în București și am decis, împreună cu Radu, inițial am vrut să ne întoarcem cu toții în București, dar ne-am dat seama că este o lună în care copiii vor sta în casă și că nu are sens.

Așa că Radu a rămas cu băieții, o să mai stea o vreme, iar eu m-am întors cu Adrian în București, pentru că el e mai sensibil la somn și vrea în general să doarmă cu mine”, a declarat Adela Popescu, într-un videoclip publicat pe Instagram, la InstaStory.

Adela Popescu și-a reluat proiectele din București

Deși a revenit în Capitală pentru obligațiile profesionale, prezentatoarea spune că experiența petrecută la Șușani a ajutat-o să adopte un stil de viață mai echilibrat. Acum încearcă să păstreze și în București obiceiurile pe care și le-a format în timpul vacanței, inclusiv în ceea ce privește alimentația și mișcarea.

„Copiii vor sta un pic mai mult pentru că eu în luna august am niște treabă. Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată pentru că am început să îmi fac rutine, să mă gândesc cum fac să nu mă îngraș, ce antrenamente, ce mănânc”, a mai spus Adela Popescu.

Vacanța la Șușani continuă pentru o parte din familie

În timp ce Adela Popescu și Adrian se află în București, Radu Vâlcan a rămas în Șușani împreună cu Alexandru și Andrei, pentru ca cei doi băieți să profite în continuare de vacanța de vară petrecută în mijlocul naturii.

Casa construită de cei doi soți în județul Vâlcea a devenit, în ultimii ani, unul dintre locurile lor preferate pentru perioadele de relaxare, iar prezentatoarea a povestit în repetate rânduri cât de mult apreciază liniștea și ritmul de viață de la țară.

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