Nimeni nu știe cum a reușit să scape

Incidentul a avut loc în urmă cu 17 zile, când stăpânii felinei au observat cu groază că cusca de transport a fost deteriorată pe durata zborului, iar Mișu a profitat de momentul de confuzie de pe pistă pentru a se face nevăzut. Din acel moment, a urmat o cursă contra cronometru pentru găsirea animalului de companie într-o zonă uriașă și extrem de periculoasă.

Pisoiul, pe nume Mişu, un mascul Chartreux de 10 ani, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, însă, proprietara a primit o cuşcă de transport goală. Se presupune că pisica a reuşit să scape în timpul transferului dintre aeronavă şi terminal:

Înregistrat ca „Geantă deteriorată”

„Când avionul a aterizat la Bruxelles, mama mea a mers să-l ia. În loc să-l primească pe Mishu… i s-a înmânat transportorul său complet GOL. Personalul aeroportului i-a spus că Mishu a evadat undeva între aeronavă și facilitățile aeroportului, în timp ce era încă în custodia companiei aeriene și/sau a companiei de manipulare la sol. Nimeni nu putea explica: unde exact a scăpat, cum a scăpat, cine l-a văzut, sau ce s-a întâmplat de fapt”, a povestit proprietara motanului.

Mai mult, aceasta spune că „a fost emis un raport de neregularitate a proprietății, dar, incredibil, a fost înregistrat ca „Geantă deteriorată”, deși NU este bagaj. Acesta este un animal viu dispărut. Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mişu a fost găsit şi înapoiat stăpânilor săi”, se arată în mesajul postat pe rețeaua de socializare.

Deocamdată, nu este clar unde a fost găsită pisica şi nici cum a reuşit să supravieţuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanţele în care animalul a fost recuperat.

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