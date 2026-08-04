O analiză detaliată realizată pe baza celor mai recente date centralizate de platforma de specialitate Global Petrol Prices arată că diferența dintre cea mai ieftină benzină din lume și cea mai scumpă este de peste 100 de ori.

La nivel internațional, media globală pentru un litru de benzină standard este de aproximativ 1,50 de dolari pe litru.

Țara cu cea mai ieftină benzină. Cea mai scumpă se găsește în Hong Kong, iar diferența dintre ele este de peste 100 de ori mai mare

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Cu toate acestea, în spatele acestei valori medii se ascunde o realitate economică profund divizată de intervențiile statale, politicile de taxare și resursele naturale proprii.

Unde se vinde cea mai ieftină benzină din lume: plin făcut pe câțiva bani

Polul celor mai mici prețuri este reprezentat de state bogate în zăcăminte de țiței, care aplică politici agresive de subvenționare a pieței interne.

În aceste regiuni, combustibilul este privit ca o utilitate publică fundamentală, iar guvernele acoperă din bugetul de stat diferența masivă de cost.

În prezent, Libia ocupă prima poziție în clasamentul mondial al celor mai mici prețuri, cu o valoare de aproximativ 0,023 dolari pe litru (echivalentul a doar 0,10 – 0,11 lei). Un șofer libian poate umple un rezervor mediu de 50 de litri cu mai puțin de 7 lei.

La o distanță insesizabilă în top se află Iranul, unde un litru de benzină costă circa 0,029 dolari (0,13 lei), și Venezuela, cu un tarif de aproximativ 0,035 dolari pe litru (0,15 lei). În aceste state, benzina a ajuns să fie considerabil mai ieftină decât o sticlă de apă plată la jumătate de litru.

Printre alte țări în care carburanții sunt extrem de accesibili se numără Angola (aproximativ 0,32 dolari pe litru), Kuweit (0,34 dolari pe litru) și Algeria (0,35 dolari pe litru).

Economiștii atrag însă atenția că aceste prețuri derizorii pun o presiune uriașă pe bugetele naționale și stimulează fenomenul de contrabandă transfrontalieră.

Hong Kong, liderul incontestabil al carburantului scump

La cealaltă extremă a clasamentului mondial se află regiunile cu o densitate populațională mare, care depind în totalitate de importuri și care aplică taxe fiscale drastice.

Hong Kong se menține de mai mulți ani pe primul loc în topul celor mai scumpe piețe pentru conducătorii auto. Acolo, un litru de benzină a ajuns să coste aproximativ 3,71 dolari (peste 17 lei).

Pentru a face plinul unei mașini de familie în metropola asiatică, un șofer trebuie să scoată din buzunar peste 185 de dolari (aproximativ 850 de lei).

În clasamentul țărilor cu cele mai mari prețuri la pompă urmează mai multe țări din Europa. În Islanda, un litru de benzină depășește 2,39 dolari, iar în Danemarca și Olanda, prețul mediu oscilează în jurul valorii de 2,21 – 2,25 dolari pe litru.

Prețuri de peste 2 dolari pe litru se mai înregistrează în Elveția, Liechtenstein, Israel, Singapore și Albania.

De ce variază prețul atât de mult, dacă petrolul brut are cam același cost

Diferența uriașă de la pompă nu provine în principal din costul de extracție sau rafinare al petrolului, ci și din taxele, subvențiile și politicile energetice aplicate de fiecare guvern.

În țări precum Libia sau Iran, combustibilii sunt puternic subvenționați de stat, ceea ce menține prețurile la pompă la niveluri foarte scăzute.

În unele țări dezvoltate, mai ales în cele europene, taxele pot reprezenta aproximativ 50% din prețul final al fiecărui litru de carburant cumpărat de șoferi.

Și în România, fiscalitatea e aproape de 100%, pentru că atât cât de costă să rafinezi și să distribui, se mai adaugă taxele. TVA este de 21%, iar acciza fixă este 3,8 lei/l la motorină și 3 lei la benzină, iar TVA se aplică și pe acciză”, explică Eugenia Gușilov pentru Libertatea.

Această abordare are două obiective principale: asigurarea unor venituri substanțiale la bugetul de stat și descurajarea utilizării excesive a autovehiculelor poluante în favoarea transportului alternativ.

Unde se poziționează România pe harta mondială a benzinei

România se situează în eșalonul superior al clasamentului global. Cu un preț mediu ce ajunge la 2,01 dolari pe litru (aproximativ 9,21 lei pe litru), piața românească se plasează peste media mondială de 1,50 dolari.

Evoluția recentă a tarifelor la pompă din România este puternic influențată de ajustările fiscale europene și cotațiile regionale.

Din cauza nivelului mediu al veniturilor din țara noastră, efortul financiar resimțit de un șofer român pentru a umple un rezervor rămâne considerabil mai ridicat decât cel al unui cetățean din Europa de Vest, unde puterea de cumpărare atenuează impactul prețurilor de la pompă.

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