Sfârșitul lunii septembrie vine cu o nouă premieră în aplicația Focus Sat : miniseria de inspirație istorică „Fiica națiunii” („Dcera národa”/„Daughter of the Nation”, 2024). Serialul de epocă, primul serial cehesc produs de Canal+ Original, în coproducție cu Televiziunea Cehă, are premiera pe 30 septembrie. Al doilea episod va fi disponibil în aplicația Focus Sat de pe 7 octombrie, iar cel de-al treilea, pe 14 octombrie.