Filmele TIFF.23 se văd la București între 27 și 30 iunie

3 titluri din filmografia lui Claude Sautet, unul dintre cei mai importanți cineaști francezi, care a fost celebrat la TIFF.23 în secțiunea 3×3, vor putea fi văzute și la București, în versiune restaurată. Este vorba despre Întâmplările vieții (Les choses de la vie, 1970), ce-i are ca protagoniști pe Michel Piccoli și Romy Schneider, actrița lui fetiș, Max și infractorii (Max et les ferrailleurs, 1971) și Vincent, François, Paul și ceilalți… (Vincent, François, Paul et le autres… , 1974), a cărui distribuție este formată din Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani și Gerard Depardieu.

Din secțiunea Supernova, dedicată filmelor care s-au bucurat de succes internațional în ultimul an, publicul bucureștean va putea vedea Testament (r. Denys Arcand), despre un bărbat care locuiește într-un cămin de bătrâni a cărui viață e dată peste cap de un grup de activiști, Utopia de beton (Concrete Utopia, r. Um-Tae Hwa), a cărui acțiune are loc după un cutremur devastator din Seoul sau Rana îndoielii (Hesitation Wound, r. Selman Nacar), un film turcesc care explorează intersecția dintre justiție și morală. De asemenea, vor fi prezentate și Bestia (La Bête, r. Bertrand Bonello), un SF pasionant cu Léa Seydoux și plasat într-un viitor în care AI-ul a înlocuit majoritatea joburilor, și Sub supraveghere (Sons, r. Gustav Möller), care a avut premiera în Competiția de la Berlinale și are în prim-plan dilema morală a unei paznice idealiste dintr-o închisoare.

Emoționantul documentar Kix (r. Balint Revesz, Dávid Mikulán), câștigător al secțiunii Whats Up, Doc?, care urmărește evoluția unui copil de 12 ani pus pe șotii forțat să se maturizeze prea devreme, va putea fi văzut în ultima zi a retrospectivei TIFF.23. La fel și câștigătorul Trofeului Transilvania, Fetele tot fete (Girls Will Be Girls, r. Shuchi Talati), o poveste coming of age a unei adolescente dintr-un pension din Himalaya, care vorbește despre ce înseamnă să fii femeie într-un mediu strict și opresiv.

De asemenea, 7 dintre filmele care au făcut parte din selecția TIFF.23 pot fi văzute online pe platforma TIFF Unlimited.

Filmele lui Claude Sautet se văd la TIFF.23 cu sprijinul Institutului Francez și a Ambasadei Franței în România.

Biletele la Retrospectiva TIFF la București pot fi achiziționate pe Eventbook.ro.

Programul retrospectivei TIFF la București

𝐉𝐨𝐢, 𝟐𝟕 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞

𝟏𝟖:𝟎𝟎 Întâmplările vieții (Les choses de la vie, Claude Sautet, Franța, 1970, 89 min)

𝟐𝟎:𝟎𝟎 Testament (Denys Arcand, Canada, 2022, 115 min)

𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟐𝟖 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞

𝟏𝟖:𝟎𝟎 Max și infractorii (Max et les ferrailleurs , Claude Sautet, Franța, 1971, 112 min)

𝟐𝟎.𝟏𝟓 Utopia de beton (Concrete Utopia, Um Tae-hwa, Coreea de Sud, 130 min)

𝐒𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟐𝟗 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞

𝟏𝟔:𝟎𝟎 Vincent, Francois, Paul… și ceilalți (Vincent, Francois, Paul et les autres…, Claude Sautet, Franța, 1974, 118 min)

𝟏𝟖.𝟏𝟓 Rana îndoielii (Hesitation Wound, r.Selman Nacar, Turcia-Spania-România-Franța, 2023, 84 min)

𝟐𝟎:𝟎𝟎 Bestia (La Bête, Bertrand Bonello, Franța-Canada, 146 min)

𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝟑𝟎 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞

𝟏𝟔:𝟎𝟎 Sub supraveghere (Sons, Gustav Moller, Danemarca-Suedia, 2024, 100 min)

𝟏𝟖:𝟎𝟎 Câștigătorul competiției Whats Up, Doc?: Kix (r. Dávid Mikulán, Bálint Révész)

𝟐𝟎:𝟎𝟎 Câștigătorul Trofeului Transilvania: Fetele tot fete (Girls Will Be Girls, r. Shuchi Talati)

***

