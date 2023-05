Diferența dintre fimoză și parafimoză

Fimoza și parafimoza sunt afecțiuni care afectează prepuțul și care se dezvoltă numai la bărbații necircumciși. În cazul fimozei, prepuțul nu poate fi retractat peste glandul penisului. În mod normal, această condiție medicală este considerată normală la nou-născuți și la băieții mici și dispare în jurul vârstei de 5 ani. Fimoza poate afecta și adulții.

În parafimoză, prepuțul nu poate fi tras înainte pentru a acoperi glandul penisului. Parafimoza este o urgență medicală ce necesită tratament recomandat de medicul specialist. Ulterior se recomandă circumcizia.

Simptomele fimozei

Cineva cu fimoză poate avea următoarele simptome:

roșeață sau decolorare;

umflare, inflamație;

durere;

durere în timpul urinării (disurie);

durere în timpul actului sexual (2).

Cauzele fimozei

Există câteva cauze care pot duce la dezvoltarea fimozei:

igiena precară;

afecțiuni ale pielii: eczeme, psoriazis, lichen plan, lichen scleros;

aderențe prepuțiale: care păstrează prepuțul atașat la vârful penisului;

leziuni;

infecții, inclusiv infecții cu transmitere sexuală (1).

Cum se tratează fimoza

Tratamentul fimozei fiziologice (primare)

În general, fimoza fiziologică nu are nevoie de tratament. Prepuțul se detașează în timp, mai ales dacă este vorba despre un copil. Cu toate acestea, dacă prepuțul este forțat să se detașeze, fimoza se poate înrăutăți.

Tratamentul fimozei patologice (secundare)

Tratamentul fimozei patologice este de obicei ușor. Rareori necesită o intervenție de urgență. Medicul specialist poate recomanda 2 tipuri de tratament:

aplicarea de steroizi topici la nivelul prepuțului. Acest tratament este, în cele mai multe situații, eficace.

circumcizia: în cazul în care prepuțul nu se retrage cu steroizi topici, medicul specialist poate recomanda o circumcizie (tăierea prepuțului pentru eliberarea glandului). După intervenția chirurgicală ar putea apărea unele complicații (poate fi vorba despre infecții cronice, sângerări, fimoză recurentă).

Fimoza patologică, sau secundară, trebuie tratată:

cu o cremă de steroizi care se aplică direct pe pielea penisului;

intervenție chirurgicală.

Poate fimoza să fie prevenită?

Nu, fimoza nu se poate preveni, este prezentă la aproape toți nou-născuții. Cu toate acestea, este important să se păstreze penisul curat. Medicul explică părinților care este cel mai bun mod de a curăța penisul. Mai târziu, copilul va fi învățat să aibă grijă de igiena personală.

Condiții de viață cu fimoză

Indiferent de prezența sau absența fimozei, penisul trebuie menținut sănătos, iar acest lucru începe cu păstrarea organelor genitale curate. Se recomandă folosirea unui săpun blând și a apei calde pentru curățare și uscarea ușoară după spălare. Mâinile trebuie să fie curate înainte de atingerea penisului, iar lenjeria intimă trebuie să fie curată. În cazul în care pacientul este activ sexual, se recomandă folosirea prezervativului și a lubrifiantului în timpul sexului.

Ce trebuie reținut despre fimoză

În cazul în care copilul are fimoză fiziologică fără complicații, nu este nevoie să faci altceva decât să-l ajuți să aibă o bună igienă.

În cazul în care pacientul se confruntă cu durere sau cu un disconfort la urinare, sau când penisul este erect, se recomandă un consult medical. Fimoza patologică trebuie tratată pentru a evita complicațiile potențial grave.

În cazul în care pacientul suferă de diabet sau are alte probleme de sănătate care cresc riscul de fimoză, trebuie consultat medicul pentru a afla ce trebuie făcut în continuare pentru a nu fi afectată sănătatea penisului (3).

