Studiul arată că peste 8 din 10 români au experimentat Food Noise, însă majoritatea  dintre ei nu erau familiarizați cu acest concept.

Deși fenomenul este larg răspândit, numele lui rămâne aproape necunoscut: 70,8% dintre respondenți nu auziseră de Food Noise (zgomot alimentar) înainte de studiu, iar doar 9% știau ce înseamnă. Aproape jumătate (47%) spun că îl resimt moderat până la foarte intens. Novo Nordisk a inițiat acest demers tocmai pentru a aduce în atenția publicului un fenomen real, dar rareori numit sau recunoscut.

Ce este Food Noise?

Food Noise descrie gândurile persistente despre mâncare, percepute ca nedorite sau apăsătoare, care pot afecta viața socială, mentală sau fizică. Termenul a fost definit științific abia în 2025, în revista Nutrition & Diabetes, iar cercetătorii îl consideră unul dintre motivele pentru care încercările de scădere în greutate eșuează, dincolo de voința fiecăruia dintre noi. Novo Nordisk măsoară pentru prima dată acest fenomen de Food Noise la nivel național în România și aduce astfel acest concept în conversația publică despre gestionarea greutății.

71% dintre respondenți se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame, iar pentru 27% acest lucru se întâmplă des sau foarte des.  Cu toate acestea, doar 17% văd fenomenul ca lipsă de voință – iar o treime (33%) îl asociază cu stresul, emoțiile și mediul în care trăim. Aproape un sfert din respondenți (23%) consideră că food noise reprezintă „o problemă reală, dar puțin discutată”.

„Noi credem că primul pas către o gestionare mai bună a problemelor de greutate și a obezității este înțelegerea experiențelor reale prin care trec oamenii și a provocărilor zilnice când vorbim despre scăderea ponderală.De aceea am lansat primul studiu de percepție din România dedicat Food Noise. Rezultatele arată că mii de români se confruntă cu gânduri persistente despre mâncare fără să știe că acest fenomen nu reprezintă o lipsă de voință, are un nume și o explicație biologică și științifică. Mulți oameni nu vorbesc despre asta, deși o experimentează: acea voce din minte care revine când nu le e foame, o experiență reală pe care oamenii o trăiesc, dar nu o pot numi. La Novo Nordisk am ales să vorbim despre — Food Noise, nu din dorința de a eticheta ci pentru a recunoaște acest termen astfel încât să mutăm conversația de la vină și rușine la înțelegere”, a declarat Cecilia Radu, Director General Novo Nordisk România.

Mâncatul pe fond emoțional, mai degrabă regulă decât excepția

21% dintre respondenți recunosc că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzuți mâncând anumite alimente – semn că subiectul rămâne, pentru mulți, încărcat de rușine și tăcere.

77% dintre respondenți mănâncă, cel puțin din când în când, ca răspuns la stres, tristețe, anxietate, plictiseală sau oboseală. Doar 39% spun că mănâncă în general atunci când le este foame, iar pentru aproape 10% mâncarea este o formă de alinare.

7 din 10 respondenți simt regret, vinovăție, frustrare după momentele în care mănâncă mai mult decât și-au propus,– doar 6,7% simt plăcere. Peste jumătate ajung să compenseze:

  • prin restricții alimentare – 21%
  • prin sport suplimentar – 14%
  • prin mese sărite – 14%
  • prin autocritică și reproșuri mentale – 12%

Mediul în care trăim alimentează Food Noise

37% dintre respondenți se simt expuși des sau foarte des, într-o zi obișnuită, la imagini, reclame și conținut cu mâncare. Principalul declanșator al poftei „fără foame” este mirosul de mâncare (27%), urmat de vitrinele și rafturile din magazine (10%) și de reclamele TV sau online (7%).

Seara este momentul în care oamenii pierd cel mai des controlul asupra alegerilor alimentare (23%), urmată de zilele stresante (15%) și de perioada sărbătorilor (10%). 

Vacanța de vară și presiunea „corpului de plajă” 

Peste jumătate dintre respondenți (53%) simt, cel puțin uneori, presiune legată de felul în care arată corpul lor înainte de o vacanță la mare sau la piscină, iar pentru 23% această presiune apare des sau foarte des. Rețelele sociale și imaginile cu „beach body” au un rol vizibil în acest tipar: 35% dintre români spun că acestea le influențează, cel puțin moderat, relația cu mâncarea, iar 36% resimt un impact similar asupra relației cu propriul corp. Presiunea sezonului estival se reflectă și în comportamente concrete: aproape jumătate (48%) se abțin de la dulciuri și tentații alimentare înainte de vacanță, 19% merg la sală sau fac mai multă mișcare, 14% urmăresc să slăbească „câteva kilograme” pentru costumul de baie, iar 8% apelează la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv farmacoterapie.

De ce este important Food Noise, în România

România se confruntă deja cu una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică ale momentului: potrivit World Obesity Atlas 2025, 39% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere și obezitate. 

Deși 51% dintre români au încercat în ultimul an să mănânce mai echilibrat sau au ținut dietă, foarte puțini au cerut sprijin specializat: doar 3% au mers la medic, 3% la nutriționist, 1% la psiholog sau terapeut iar 4% au apelat la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv farmacoterapie.

Novo Nordisk este un pionier în cercetarea studiului obezității și prin intermediul acestui studiu aduce pentru prima dată în România măsurarea fenomenului Food Noise și își propune să urmărească anual evoluția acestuia.

„O problemă trăită în fiecare zi nu poate fi tratată cu o singură conversație. De aceea vrem ca cercetarea despre Food Noise, alături de alte studii pe care le-am realizat și pe care vom continua să le facem anual, să ne ajute să înțelegem mai bine relația românilor cu greutatea și cum îi putem sprijini.”, a declarat Silviu Apostol, External Affairs Director Novo  Nordisk România

Inițiativa face parte din angajamentul Novo Nordisk de a contribui la o mai bună înțelegere a obezității ca boală cronică și la dezvoltarea unei conversații publice bazate pe date, empatie și informare corectă atunci când vorbim despre gestionarea greutății

Despre sondaj

Sondajul „Food Noise-Relația românilor cu mâncarea” a fost realizat împreună cu iVOX, online în România, în iulie 2026, pe un eșantion de 1.319 respondenți adulți. Studiul a analizat frecvența și intensitatea gândurilor legate de mâncare, mâncatul emoțional, declanșatorii din mediu, comportamentele de compensare și nivelul de cunoaștere a conceptului de Food Noise. Eșantionul respectă structura socio-demografică a populației utilizatorilor de Internet din România, iar rezultatele pot fi extrapolate, cu o marjă de eroare redusă, la întreaga populație cu acces la Internet din România care prezintă aceleași caracteristici demografice.

Despre Novo Nordisk

Novo Nordisk este o companie globală de top din domeniul îngrijirii sănătății, fondată în 1923 și având sediul central în Danemarca. Scopul nostru este de a genera schimbări reale pentru a învinge bolile cronice grave, bazându-ne pe tradiția și expertiza noastră în diabet. Novo Nordisk are aproximativ 68.900 de angajați în 80 de țări și își comercializează produsele în aproximativ 170 de țări.

Pentru mai multe informații: www.novonordisk.ro, Facebook, Instagram, X, LinkedIn și YouTube.

Sursa foto: Novo Nordisk

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