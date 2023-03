Va fi spectaculos, în casă nouă, cu multe surprize! Dacă ar fi să limităm la doar câteva cuvinte descrierea noului sezon „Drag de România mea!”, sezonul 10, aniversar, care tocmai și-a încheiat filmările celor 10 gale spectaculoase, am putea spune așa, simplu – eleganță, staruri, surprize, melodicitate, vedete, duete și calitate. Noutățile sunt multe. Revine publicul spectator, imaginea e alta, platoul e nou-nouț, la fel și sufrageria, precum și colecția de tablouri noi realizate de Paul Surugiu-Fuego și încadrate special în laitmotivul studioului, rama aurie, de către scenograful și regizorul artistic Dan Manoliu.

Nu lipsesc întrebările de sinceritate, duetele aparte, momentele live cu trupa Supermarket, precum și baletul condus de coregraful Florin Mariș, care are costume noi. Veți vedea și tineri talentați și cele mai iubite vedete ale muzicii noastre pop, de ieri până azi. Veți admira și gale de folclor și o super confruntare în duminica pascală. Paul Surugiu, care e entuziasmat de munca făcută, are și el premiere muzicale și o multitudine de surprize pentru publicul fidel de aproape cinci ani.

Prima ediție va fi una captivantă. Paul Surugiu și echipa sa au pregătit un debut pe cinste. Va fi o ediție in care se vor face dezvăluiri de suflet, în care veți avea parte de reveniri, de poezie, de amintiri, de emoții multiple, patriotism, duete și folclor autentic. Mirabela Dauer va fi prima invitată. Artista urmărește din umbră proiectul, de aproape cinci ani, a fost celebrată de mai multe ori și acum revine cu melodii speciale, cu sfaturi pentru noi și cu amintiri. Va răspunde testului sincerității, cu nonșalanța care a consacrat-o și veți afla ce regrete are, de ce nu are o familie până azi, dacă a fost nedreptățită sau dacă a fost în vreo competiție cu celelalte colege ale sale. În primă audiție, veți asculta și-un duet cu Paul si Mirabela, dar și parte din cele mai cunoscute și mai iubite melodii ale sale.

Recomandări Parchetul General a cerut ASF să vadă cum a controlat Euroins de a plecat cu aproape 400 de milioane de euro

O revenire la TVR, după ani și ani, de când s-a lansat la „Steaua fără nume” este cea a Cameliei Florescu, un nume de care n-ați mai auzit, dar care de ceva timp face performanțe, lansează albume, compune, scrie versuri și face lucruri admirabile. De senzație va fi apariția minunatei Sava Negrean Brudașcu, care ne aduce tradiții autentice, un colț de Românie direct de la Sălaj. Aceasta vine alături de instrumentiștii ei, de ansamblul care-i este aproape și ne va prezenta momente atipice, despre femeile din Ardeal, dansuri, dar și duete alături de Paul Surugiu. Ne va povesti cum vede ea viața, de unde își ia energia și ne va cânta, ca nimeni altcineva, despre sentimentele patriotice, într-un colaj de senzație care nu vă va lăsa indiferenți. Paul Surugiu are și el o premieră pentru voi, dar și șlagăre cunoscute dedicate doamnelor, alături de trupa Supermarket și baletul condus de Florin Mariș, cei care ne sunt aproape de la primul sezon, din 2018.

„Va fi un sezon strălucitor! Avem o nouă imagine, o nouă prezentare! Vor fi numai vedete, numai oameni talentați, colegi dragi, care ne aduc premiere, ne aduc momente unice! Va fi sărbătoare în fiecare duminică la TVR 2 și cred eu că veți avea multe clipe de neuitat dacă vă uitați la noi și revedeți oameni de povestit! Când am început acest proiect, în 2018, mi-am zis că poate vin cu un semnal de alarmă, că poate fiecare poveste pe care noi o spunem aduce curiozitatea, pentru cei care nu știu cine sunt oamenii care au definit și definesc țara asta. Nu știu cât am reușit, dar știu că uitându-mă la emisiunile realizate de mine și de echipa mea, sunt mândru că nu ne-am luat după modă, că n-am fugit după o audiență absurdă, doar de dragul de-a fi și că nu am făcut compromisuri de doar de dragul de a ne poziționa pe o plajă care nu ne specifică.

Recomandări DOSARUL MEDUSA. Cât e frecvența consumului în școli și care e riscul ca elevii români să devină dependenți de droguri

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Și asta ne-a adus succesul, oamenii ne urmăresc, de toate vârstele și mereu găsesc în emisiunea noastră ceva interesant de văzut. Nu suntem cei mai buni sau mai deștepți, nu am reinventat roata cea mare, dar sunt sigur că oferim calitate și nu prostim sau mințim poporul cu televizorul. Ce facem noi în fiecare duminică la TVR 2 nu e adevărul universal valabil și nu trebuie să placă tuturor. Este doar o modalitate prin care arătăm că ne pasă, că luptăm cu subcultura și încercăm să oferim o variantă de rezervă în caz că cineva își dă seama că România noastră are valori, are muzică frumoasă, cu accente corecte, are eroi care știu să vorbească corect în limba lor și care au ceva de spus, până la urmă. Stați cu noi!” (Paul Surugiu-Fuego)

GSP.RO „Te face mai prost”. Celebrul doctor Mihail Pautov trage un semnal de alarmă: nu consuma asta

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Călugăriţa care s-a transformat complet: are inel în nas şi e îmbrăcată provocator! Cum arată acum măicuţa Cristina

Viva.ro Andreea Bălan rupe tăcerea după finala America Express! Ce a dezvăluit despre Nelu Cortea și Cătălin Bordea: 'In realitate...'

Observatornews.ro Filmul crimei din Alba, unde Bogdan şi-a spânzurat copilul de un an. Mesajul tulburător lăsat pe Instagram înainte de a se spânzura

Știrileprotv.ro ANM: „Ne aflăm cumva la pragul unui uragan”. O masă de aer polar a intrat în România

FANATIK.RO Ce obiecte nu e bine să ții pe holul de la intrare. Aduc mare ghinion în casa ta

Orangesport.ro Moment tensionat la Bucureşti! Ofiţerul de presă al Belarusului i-a luat microfonul din faţă selecţionerului şi a răspuns el. Întrebarea delicată: "V-am zis de la început"

Unica.ro Shakira are un nou iubit. Cine o consolează după dureroasa despărțire de Pique

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2023. Scorpionii au nevoie de mai multă răbdare, decât de obicei, pentru a înțelege ceva din situațiile complicate ale zilei

PUBLICITATE Moda circulară ca mod de viață alături de Remix