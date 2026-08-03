Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

Teste HPV și ecografii de sân, gratuite, la Unitatea Mobilă din cadrul UNTOLD Festival

La 25 de ani de la înființare, Fundația  Renașterea continuă să inoveze în domeniul prevenției și marchează o nouă  premieră în România: pentru prima dată, aduce servicii gratuite de prevenție  într-unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de muzică, demonstrând  că screeningul și educația pentru sănătate pot ajunge acolo unde sunt tinerii.  

În perioada 6–9 august, în cadrul UNTOLD Festival, femeile vor putea  beneficia GRATUIT de testare HPV și ecografii mamare în Unitatea Mobilă  de Diagnostic a Fundației Renașterea amplasată pe platoul pietonal din fața  Operei Maghiare din Cluj-Napoca, în intervalul 16:00 – 20:00

O experiență de festival care poate salva vieți 

UNTOLD reunește anual zeci de mii de oameni din România și din întreaga  lume, iar prezența Unității Mobile a Fundației Renașterea creează o  oportunitate unică de a ajunge la un public tânăr, activ și deschis către  informații care pot face diferența. 

Multe dintre femeile și fetele care vor vizita Unitatea Mobilă pot face, poate  pentru prima dată, un pas simplu, dar extrem de important pentru sănătatea  lor: un test de prevenție. 

„De 25 de ani, misiunea Fundației Renașterea este să aducă prevenția mai  aproape de oameni și să transforme grija pentru sănătate într-un gest firesc.  Anul acesta facem un pas nou și venim într-un loc în care se află foarte mulți  tineri – la Festivalul UNTOLD. 

Faptul că putem vorbi despre sănătatea femeii într-un festival internațional  este o premieră pentru noi și un semnal important: informația medicală trebuie  să ajungă acolo unde sunt tinerii. 

Cancerul de sân și cancerul de col uterin pot fi prevenite sau depistate din  timp, iar un control simplu poate reprezenta o decizie care schimbă un destin.  Ne dorim ca femeile și fetele care vor veni la Unitatea Mobilă să plece nu doar  cu un rezultat medical liniștitor, ci și cu convingerea că grija pentru sănătate și  prevenția trebuie să înceapă din tinerețe și să devină un obicei firesc. 

Le invităm pe toate participantele la UNTOLD să transforme câteva minute din  experiența festivalului într-un prim pas către păstrarea sănătății.” a declarat  Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Această inițiativă este realizată în parteneriat cu UNTOLD și susținută de MSD România, care  se alătură demersului Fundației Renașterea de a aduce prevenția mai aproape de tineri.  

„UNTOLD înseamnă comunitate și grijă pentru cei care fac parte din universul nostru. O  mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să  folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot  avea un impact real în viața oamenilor. Alături de Fundația Renașterea, ne dorim să  aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și  ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte  dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași  concreți pentru o stare de bine și sănătate.” a declarat Ioana Chereji, Head of  Communication UNTOLD Universe

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti-HPV și prin screening regulat, iar  cancerul de sân are șanse mult mai mari de tratament atunci când este descoperit într-un  stadiu incipient. Prevenția începe cu informarea și cu curajul de a merge la un control. 

Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

„Prevenția este cu adevărat eficientă atunci când iese din cabinetul medical și ajunge în  mijlocul comunității. De aceea, alegem să fim prezenți acolo unde sunt oamenii, unde se  întâlnesc, se conectează și se bucură de experiențe memorabile, precum UNTOLD.  Împreună cu Fundația Renașterea, aducem informații corecte și servicii gratuite de  prevenție mai aproape de tineri, pentru că vaccinarea anti-HPV și screeningul salvează  vieți, iar accesul la prevenție ar trebui să fie simplu, firesc și la îndemâna tuturor.” a  declarat Livia Stan – Policy and Market Acces Director MSD România și Republica  Moldova

Evenimentul beneficiază de implicarea echipei medicale a Institutului Oncologic „Prof. Dr.  Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca, instituție de referință în oncologia românească. Medicii și  asistenții medicali ai institutului vor asigura, în cadrul Unității Mobile a Fundației Renașterea,  recoltarea testelor HPV și efectuarea ecografiilor mamare gratuite, contribuind la desfășurarea  unui program de prevenție la cele mai înalte standarde medicale. 

Acțiunea este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, care susține acest  demers dedicat prevenției și sănătății femeilor. 

Fă primul pas pentru sănătatea ta! 

Dacă ești la UNTOLD, vino să ne vizitezi. Nu trebuie să ai teamă și nici să amâni. O discuție  cu un specialist, o informație corectă sau un test făcut la timp pot fi cele mai importante alegeri  pentru sănătatea ta. 

La UNTOLD, anul acesta, pe lângă muzică și experiențe memorabile, există și un mesaj care  poate face diferența: prevenția salvează vieți. 

Cum te poți pregăti pentru testarea HPV? 

Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

Testarea HPV este o investigație simplă și importantă pentru prevenirea cancerului de col  uterin. Pentru ca rezultatul să fie cât mai corect, este recomandat ca înainte de recoltare: – să nu existe menstruație în momentul testării; 

  • să fie evitat contactul sexual cu aproximativ 48 de ore înainte;
  • să nu fie utilizate ovule, creme sau tratamente administrate intravaginal cu aproximativ  48 de ore înainte de recoltare. 

Cui îi este recomandată ecografia de sân? 

Ecografia mamară este o investigație sigură, nedureroasă și neiradiantă, recomandată în  special femeilor tinere, dar și tuturor celor care doresc să își verifice sănătatea sânilor. Aceasta poate fi realizată atât ca metodă de prevenție și monitorizare, cât și atunci când apar  modificări care trebuie evaluate de un medic specialist. 

Informația corectă este primul pas spre prevenție 

Pe lângă serviciile medicale oferite în Unitatea Mobilă, specialiștii Fundației Renașterea vor fi  prezenți pentru a răspunde întrebărilor participanților și pentru a oferi informații despre: prevenția și testarea HPV; testarea Babeș-Papanicolau; importanța controalelor regulate; prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin. 

De asemenea, Fundația Renașterea va avea un stand în zona de activări a festivalului, unde  participantele sunt așteptate cu informații, surprize și premii.

Foto: Fundația Renașterea

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România”. Traian Băsescu, reacție dură despre criza energetică. Fostul președinte a spus clar a cui e vina pentru situația în care a ajuns țara noastră în prezent
Unica.ro
Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România”. Traian Băsescu, reacție dură despre criza energetică. Fostul președinte a spus clar a cui e vina pentru situația în care a ajuns țara noastră în prezent
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.RO
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.RO
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
România atacă Spania pe migrație. De la victima Austriei la acuzator. Care este miza din spatele scandalului
Adevarul.ro
România atacă Spania pe migrație. De la victima Austriei la acuzator. Care este miza din spatele scandalului
LIVE / Universitatea Craiova își află ACUM adversarul din play-off-ul Europa League. Cei 4 adversari cu care pot juca oltenii
Fanatik.ro
LIVE / Universitatea Craiova își află ACUM adversarul din play-off-ul Europa League. Cei 4 adversari cu care pot juca oltenii
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
GSP.ro
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Parteneri
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax.ro
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Incident rutier cu patru mașini pe A1! Traficul a fost deviat pe o singură bandă, în apropiere de Sibiu
KanalD.ro
Incident rutier cu patru mașini pe A1! Traficul a fost deviat pe o singură bandă, în apropiere de Sibiu

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League! Șansă uriașă ratată de campioana României
Fanatik.ro
Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League! Șansă uriașă ratată de campioana României
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa