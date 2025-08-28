Noua legislație a intrat în vigoare recent și a schimbat semnificativ regulile jocului. De acum înainte, impozitele sunt reținute direct, la sursă, pentru fiecare retragere de câștiguri, indiferent dacă aceasta este efectuată în numerar sau prin intermediul platformelor online. Această măsură are rolul de a limita evaziunea fiscală și de a simplifica procesul de colectare a taxelor, întrucât jucătorii nu mai au obligația de a declara separat câștigurile.

Pe lângă acest aspect, a fost introdusă și o taxă de depunere pentru utilizatorii platformelor online, cunoscută și sub numele de „taxă de viciu”. Aceasta se aplică fiecărei sume adăugate în conturile de joc și are rolul de a tempera accesul constant la resurse financiare care pot fi utilizate pentru pariuri sau alte forme de gambling digital.

În ceea ce privește impozitarea câștigurilor, sistemul funcționează progresiv, în funcție de mărimea retragerii. Pentru sumele mai mici, taxele cresc într-o manieră moderată, însă constantă. Pe măsură ce valoarea câștigurilor crește, procentele aplicate devin mai ridicate, iar formulele de calcul includ cote suplimentare. În acest fel, jucătorii care retrag sume semnificative suportă o sarcină fiscală mult mai mare decât cei care obțin câștiguri ocazionale și reduse.

Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători
Recomandări
Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Acest sistem a fost intens dezbătut în spațiul public, mai ales că inițial autoritățile propuseseră un regim și mai dur, cu cote aproape dublate pentru câștigurile de valoare mică. În urma criticilor venite din partea asociațiilor de jucători și a operatorilor din industrie, proiectul a fost ajustat, însă chiar și așa, rezultatul final rămâne unul considerat împovărător pentru utilizatori.

Schimbări majore au fost aduse și în privința operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc. Casele de pariuri și acele cazinouri tradiționale trebuie să achite taxe anuale de autorizare considerabil mai mari decât în trecut, cu praguri minime impuse în funcție de tipul activității. În paralel, operatorii online sunt supuși unui regim de taxare chiar mai sever, cu cote mai ridicate din veniturile obținute și cu obligații administrative suplimentare.

Nici aparatele de tip slot machine nu au fost ocolite de aceste modificări. Taxa anuală pentru fiecare aparat a crescut vizibil, iar pe lângă aceasta se aplică și o taxă de viciu, care, de asemenea, a fost majorată semnificativ. Aceste măsuri au fost introduse pentru a descuraja proliferarea excesivă a aparatelor de joc în spații comerciale și pentru a tempera accesul facil la astfel de mijloace de divertisment cu risc ridicat de dependență.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

În plus, pentru jocurile de tip loto a fost introdusă o contribuție suplimentară, aplicată direct veniturilor operatorilor. Aceasta completează ansamblul noilor măsuri și arată intenția clară a autorităților de a acoperi toate segmentele industriei de gambling, fără excepții.

Guvernul și-a motivat deciziile prin două argumente majore. Pe de o parte, se dorește reducerea deficitului bugetar, iar domeniul jocurilor de noroc este perceput ca o sursă importantă și constantă de venituri pentru stat. Pe de altă parte, creșterea taxelor are și un rol social, fiind gândită ca o măsură de descurajare a practicilor excesive și a riscurilor de dependență. În acest sens, autoritățile consideră că un regim fiscal mai dur poate contribui la protejarea populației, mai ales a tinerilor, de tentațiile jocurilor de noroc.

În concluzie, noul cadru legislativ marchează o schimbare semnificativă în modul de funcționare al industriei de gambling. Pentru jucători, fiecare retragere implică acum un impozit mai mare și o taxă suplimentară pentru depunerile online. Pentru operatori, povara este și mai accentuată: autorizații mai costisitoare, taxe de viciu majorate și noi obligații fiscale. Impactul acestor măsuri va fi resimțit de întreaga industrie, iar efectele pe termen lung – fie că vor însemna reducerea adicției, fie scăderea atractivității pieței – rămân de urmărit.

Sursa foto: Pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri Filme şi Seriale: Austin Butler într-un thriller nou, iar Gandalf revine pe marele ecran
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
Știri România 12:25
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
Câți bani câștigă lunar un srilankez care lucrează în România: „E bine”. Ce salariu are după trei ani și jumătate de muncă
Știri România 12:10
Câți bani câștigă lunar un srilankez care lucrează în România: „E bine”. Ce salariu are după trei ani și jumătate de muncă
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”

Monden

Reacția Sofiei Vicoveanca după ce nu a fost invitată la Festivalul Mamaia de muzică populară. „Nu sunt pe listă. Sunt alte vedete”
Stiri Mondene 12:32
Reacția Sofiei Vicoveanca după ce nu a fost invitată la Festivalul Mamaia de muzică populară. „Nu sunt pe listă. Sunt alte vedete”
Cum a apărut Monica Bîrlădeanu la un eveniment Pro TV. Îmbrăcată în pantaloni scurți, și-a arătat silueta după vacanța în Bali cu Valeriu Gheorghiță
Stiri Mondene 12:16
Cum a apărut Monica Bîrlădeanu la un eveniment Pro TV. Îmbrăcată în pantaloni scurți, și-a arătat silueta după vacanța în Bali cu Valeriu Gheorghiță
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
ObservatorNews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Mediafax.ro
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură
KanalD.ro
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură

Politic

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Politică 27 aug.
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile