Noua legislație a intrat în vigoare recent și a schimbat semnificativ regulile jocului. De acum înainte, impozitele sunt reținute direct, la sursă, pentru fiecare retragere de câștiguri, indiferent dacă aceasta este efectuată în numerar sau prin intermediul platformelor online. Această măsură are rolul de a limita evaziunea fiscală și de a simplifica procesul de colectare a taxelor, întrucât jucătorii nu mai au obligația de a declara separat câștigurile.

Pe lângă acest aspect, a fost introdusă și o taxă de depunere pentru utilizatorii platformelor online, cunoscută și sub numele de „taxă de viciu”. Aceasta se aplică fiecărei sume adăugate în conturile de joc și are rolul de a tempera accesul constant la resurse financiare care pot fi utilizate pentru pariuri sau alte forme de gambling digital.

În ceea ce privește impozitarea câștigurilor, sistemul funcționează progresiv, în funcție de mărimea retragerii. Pentru sumele mai mici, taxele cresc într-o manieră moderată, însă constantă. Pe măsură ce valoarea câștigurilor crește, procentele aplicate devin mai ridicate, iar formulele de calcul includ cote suplimentare. În acest fel, jucătorii care retrag sume semnificative suportă o sarcină fiscală mult mai mare decât cei care obțin câștiguri ocazionale și reduse.

Acest sistem a fost intens dezbătut în spațiul public, mai ales că inițial autoritățile propuseseră un regim și mai dur, cu cote aproape dublate pentru câștigurile de valoare mică. În urma criticilor venite din partea asociațiilor de jucători și a operatorilor din industrie, proiectul a fost ajustat, însă chiar și așa, rezultatul final rămâne unul considerat împovărător pentru utilizatori.

Schimbări majore au fost aduse și în privința operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc. Casele de pariuri și acele cazinouri tradiționale trebuie să achite taxe anuale de autorizare considerabil mai mari decât în trecut, cu praguri minime impuse în funcție de tipul activității. În paralel, operatorii online sunt supuși unui regim de taxare chiar mai sever, cu cote mai ridicate din veniturile obținute și cu obligații administrative suplimentare.

Nici aparatele de tip slot machine nu au fost ocolite de aceste modificări. Taxa anuală pentru fiecare aparat a crescut vizibil, iar pe lângă aceasta se aplică și o taxă de viciu, care, de asemenea, a fost majorată semnificativ. Aceste măsuri au fost introduse pentru a descuraja proliferarea excesivă a aparatelor de joc în spații comerciale și pentru a tempera accesul facil la astfel de mijloace de divertisment cu risc ridicat de dependență.

În plus, pentru jocurile de tip loto a fost introdusă o contribuție suplimentară, aplicată direct veniturilor operatorilor. Aceasta completează ansamblul noilor măsuri și arată intenția clară a autorităților de a acoperi toate segmentele industriei de gambling, fără excepții.

Guvernul și-a motivat deciziile prin două argumente majore. Pe de o parte, se dorește reducerea deficitului bugetar, iar domeniul jocurilor de noroc este perceput ca o sursă importantă și constantă de venituri pentru stat. Pe de altă parte, creșterea taxelor are și un rol social, fiind gândită ca o măsură de descurajare a practicilor excesive și a riscurilor de dependență. În acest sens, autoritățile consideră că un regim fiscal mai dur poate contribui la protejarea populației, mai ales a tinerilor, de tentațiile jocurilor de noroc.

În concluzie, noul cadru legislativ marchează o schimbare semnificativă în modul de funcționare al industriei de gambling. Pentru jucători, fiecare retragere implică acum un impozit mai mare și o taxă suplimentară pentru depunerile online. Pentru operatori, povara este și mai accentuată: autorizații mai costisitoare, taxe de viciu majorate și noi obligații fiscale. Impactul acestor măsuri va fi resimțit de întreaga industrie, iar efectele pe termen lung – fie că vor însemna reducerea adicției, fie scăderea atractivității pieței – rămân de urmărit.

